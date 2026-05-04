Trani (Immagine di repertorio) Incidente auto vs.scooter
Trani (Immagine di repertorio) Incidente auto vs.scooter
Cronaca

Pirata della strada travolge uno scooter e fugge: paura sul lungomare di Trani

Decisivo il coraggio di un giovane testimone che insegue l’auto e fotografa la targa: il centauro sta bene

Trani - lunedì 4 maggio 2026 19.51
Ieri, 03 maggio, è stata una domenica sera di festa con il Lungomare di Trani affollato come del resto la città che è stata animata da famiglie e giovani. Ma attorno alle ore 23:00, la tranquillità della serata è stata improvvisamente spezzata da un grave incidente avvenuto in via Cristoforo Colombo, in corrispondenza della salita che collega il lungomare alla zona di via Bisceglie.

Secondo una prima ricostruzione, un'Audi A4, diretta verso Bisceglie, si sarebbe scontrata con un motorino. L'impatto è stato violento: l'autovettura non avrebbe rallentato e avrebbe proseguito la corsa trascinando con sé il centauro per diversi metri, lasciando sul posto paura tra i presenti. Fortunatamente il giovane alla guida del motorino è riuscito a rialzarsi, facendo tirare un sospiro di sollievo ai testimoni, che hanno immediatamente temuto conseguenze ben più gravi.

Ma ciò che ha davvero fatto la differenza, in quei minuti, è stato il gesto di un giovane tranese (omettiamo il nome per rispetto della privacy, ma a lui va tutto il nostro plauso) che si trovava sul posto. Il testimone involontario vedendo quanto era accaduto e rendendosi conto che l'auto stava fuggendo, non ha esitato: ha seguito l'Audi A4, riuscendo a fotografarne la targa. Un'azione coraggiosa e tutt'altro che scontata, soprattutto in una situazione di panico e pericolo, che avrebbe potuto mettere a rischio anche la sua stessa sicurezza.

Un gesto di civiltà e senso di responsabilità che merita di essere sottolineato: mentre spesso prevale l'indifferenza, questa volta un ragazzo ha scelto di intervenire, offrendo un contributo determinante per risalire al responsabile. Nel frattempo, sul luogo dell'incidente, non vi era più alcuna traccia né del ragazzo coinvolto né del suo motorino. L'apprensione è salita ulteriormente. Il giovane tranese autore del gesto ha provato anche a recarsi in ospedale per avere notizie, ma senza esito. Solo questa mattina, grazie ad un appello sui social, è riuscito a mettersi in contatto con il centauro, che fortunatamente ha rassicurato: sta bene e ha riportato soltanto alcune escoriazioni.

Un testimone coraggioso quindi che dopo essersi recato in ospedale, ha formalizzato denuncia presso la Polizia di Stato, avviando così l'iter necessario per risalire al proprietario dell'autovettura e chiarire ogni responsabilità. Resta l'amarezza per un episodio che poteva trasformarsi in tragedia e per la condotta di chi, dopo un impatto simile, avrebbe scelto di non fermarsi. Ma in mezzo a tanta paura, emerge una nota positiva: il coraggio e il senso civico di un giovane tranese che, con un gesto semplice ma fondamentale, ha dimostrato che la solidarietà e la responsabilità esistono ancora.
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