SS16bis, traffico in tilt verso Bari: auto si ribalta all’altezza di Trani Sant’Angelo

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Mattinata complicata sulla SS16bis in direzione Bari, dove si registrano forti rallentamenti e, in alcuni tratti, blocchi della circolazione, coda fino a 4km., a causa di un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita di Trani Sant'Angelo. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata sulla carreggiata, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 per prestare assistenza. La presenza del veicolo incidentato e le operazioni di soccorso stanno causando pesanti disagi alla viabilità, con lunghe code e tempi di percorrenza dilatati. Si invita alla massima prudenza e, ove possibile, a valutare percorsi alternativi.