Trani celebra la tradizione: torna “Primavera Tranese - Antichi Ricordi” il 19 aprile

A Trani la primavera si apre all'insegna della memoria e della valorizzazione del territorio con "Primavera Tranese – Antichi Ricordi", in programma domenica 19 aprile, dalle ore 9 alle 21. L'iniziativa trasformerà il centro cittadino, e in particolare piazza della Repubblica, in un luogo vivo di cultura, artigianato e convivialità.Il mercatino, cuore pulsante della manifestazione, nasce con l'obiettivo di promuovere il patrimonio culturale e artigianale locale. Tra bancarelle e stand sarà possibile riscoprire antichi mestieri, oggetti d'epoca, prodotti artigianali e curiosità capaci di raccontare storie e identità. Ogni espositore porterà con sé un frammento di vita e tradizione, offrendo ai visitatori un'esperienza autentica e coinvolgente.Non solo esposizione e vendita: l'iniziativa si propone come uno spazio di incontro e scambio culturale. Il mercatino diventa così un'occasione per rafforzare il senso di comunità e favorire la partecipazione attiva di cittadini e turisti, invitati a vivere la città in modo lento e consapevole, riscoprendo il valore delle cose semplici."Primavera Tranese – Antichi Ricordi" guarda anche al futuro, puntando sulla valorizzazione del centro storico e delle sue tradizioni attraverso momenti di intrattenimento, musica e attività collaterali pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Ogni appuntamento si inserisce in un percorso più ampio di promozione culturale, capace di rendere il territorio sempre più attrattivo.L'evento si preannuncia come un'occasione speciale per vivere Trani sotto una nuova luce, tra passato e presente, in un'atmosfera che unisce memoria, socialità e identità. Un'esperienza destinata a lasciare un segno nel cuore di chi partecipa.