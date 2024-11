Marito e moglie cadono in un'aiuola in piazza della Repubblica, trasportati in ospedale

È stata trasportata in ospedale una coppia di coniugi rimasta coinvolta in un incidente nella serata di domenica 17 novembre poco dopo le ore 18 in piazza della Repubblica: marito e moglie camminavano a braccetto quando sono finiti accidentalmente in un'aiuola dove precedentemente c'era un albero. La prima a cadere è stata la donna, l'uomo per sorreggerla è caduto insieme. Entrambi sono rimasti per terra diversi minuti, la signora in particolare avendo colpito la testa sull'asfalto ha perso per qualche minuto conoscenza. L'uomo che già aveva subito un'operazione all'anca invece ha lamentato dolore al ginocchio. I due sono stati subito soccorsi dai passanti e poi dalla Polizia locale. È intervenuta infine un'ambulanza che ha trasportato i due in ospedale per accertamenti.