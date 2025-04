I retroscena dell'arrivo dell' Amerigo Vespucci a Trani

Social Video 2 minuti Amerigo Vespucci: i retroscena dell'arrivo a Trani. Intervista ad Anselmo Mannatrizio Tonino Lacalamita

Incontriamoconsigliere comunale e coordinatore per la Città di Trani per il transito dell'Amerigo Vespucci, per cogliere le sue prime emozioni subito dopo il passaggio sotto costa della nave più bella del mondo, che stamani ha solcato il mare di Trani fronte Cattedrale.Qualcosa di straordinario, bellissimo e poco direi, non ci credeva quasi nessuno, ieri vedendo le condizioni meteomarine e i messaggi che mi arrivavano, tutti pensavano che l'evento saltasse, ma alla fine questa mattina, come da programma e come da info ricevute dal Comandante Giuseppe Lai, alle ore 5.30 l'Amerigo Vespucci era puntualmente nelle acque di Trani.L'idea è nata fra settembre ed ottobre 2024, leggevo, mi informavo del giro del mondo che l'Amerigo Vespucci aveva in corso, era partita nel giugno 2023, e del successivo Tour del Mediterraneo che si concluderà a Genova nel giugno di quest'anno. Con tanti cari amici avevamo da tempo cullavo il sogno di poter portare, qui a Trani, l'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, e stamattina quel sogno si è avverato.Ci siamo scambiati dei messaggi e telefonate, quando ho visto avvicinarsi la nave a Trani, gli ho detto: "Comandante Lai sta ora sta passando davanti alla Regina delle Cattedrali", mi ha risposto: "Sono molto contento perché avete una bellissima città".I ringraziamenti in primo luogo vanno fatti all'AmmiraglioCapo di stato maggiore della Marina Militare, che ci ha creduto fin dall'inizio in questo passaggio, un progetto che ho poi coordinato in sinergia con Uffici dello Stato Maggiore, un ringraziamento al Comandante dell' Amerigo Vespucciche ha voluto anch'egli fortemente questo passaggio sotto costa nelle acqua di Trani. Devo ringraziare qualche caro amico che mi supportato in questa esperienza ed i cittadini presenti oggi sul piazzale della Cattedrale. Voglio concludere con i ringraziamenti al Sindaco della Città di Trani,. Ricordo di quando sono stato da lui per parlargli di questo progetto, mi disse: " Anselmo secondo me è impossibile", sono parole che raccolto come incitamento, quasi una sfida, a me le sfide piacciono, quando poi le vinci la soddisfazione, come oggi, è davvero grande.Credit frame video start and close: @davidedelmastro