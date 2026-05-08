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Comunali 2026, Forza Italia presenta stasera la squadra a sostegno di Angelo Guarriello

Appuntamento al comitato elettorale di via De Roggiero l’incontro con candidati e dirigenti del partito: atteso anche il viceministro Francesco Paolo Sisto

Trani - venerdì 8 maggio 2026 7.12 Comunicato Stampa
Forza Italia Trani è lieta di annunciare l'evento ufficiale di presentazione dei candidati al Consiglio Comunale a sostegno della candidatura a Sindaco del Dott. Angelo Guarriello, in programma venerdì 8 maggio alle ore 19:30 presso il Comitato Elettorale di Via De Roggiero 9.
Un appuntamento importante per condividere con la città la visione, i valori e il progetto politico-amministrativo che guideranno il percorso verso le elezioni comunali del 2026.
Ad introdurre i lavori saranno il Segretario cittadino di Forza Italia Trani, Sergio D'Addato, e il componente del Consiglio Nazionale di Forza Italia, Giuseppe Laricchia.
Aprirà gli interventi il Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, la cui presenza rappresenta un importante segnale di attenzione e vicinanza del Governo e di Forza Italia al territorio tranese.
Interverranno inoltre:
Mauro D'Attis, Coordinatore regionale di Forza Italia Puglia;
Dario Damiani, Vice Coordinatore regionale di Forza Italia Puglia;
Marcello Lanotte, Coordinatore provinciale Forza Italia B.A.T.
Le conclusioni saranno affidate al candidato Sindaco della Città di Trani, Dott. Angelo Guarriello, che illustrerà le linee guida del progetto "Trani 2026", fondato su competenza, partecipazione, sviluppo e rilancio del territorio.
«Sarà un momento di confronto e partecipazione aperto a cittadini, simpatizzanti e forze vive della città — dichiara il Segretario cittadino Sergio D'Addato —. Presentiamo una squadra composta da donne e uomini competenti, motivati e profondamente legati a Trani, con l'obiettivo di costruire un'amministrazione seria, concreta e vicina ai bisogni reali della comunità».
Forza Italia invita tutta la cittadinanza a partecipare.
Elezioni Amministrative 2026
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