Alleanza Verdi e Sinistra presenta la lista dei candidati - Appuntamento il 7 maggio con Nicola Fratoianni e Marco Galiano

Giovedì 7 Maggio, dalle ore 19:00 presso il Comitato Elettorale perSindaco sito in Via Mario Pagano n.244, ci sarà la presentazione delle candidate e dei canditati di Trani della lista. Interverranno:(Segretario Nazionale Sinistra Italiana) e(Candidato Sindaco di Trani). Sarà l'occasione per conoscere tutti i partecipanti di AVS a questa competizione e conoscere l'idea e la visione della lista. La cittadinanza è invitata.