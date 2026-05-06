Alleanza Verdi e Sinistra presenta la lista dei candidati - Appuntamento il 7 maggio con Nicola Fratoianni e Marco Galiano

Trani - mercoledì 6 maggio 2026
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Giovedì 7 Maggio, dalle ore 19:00 presso il Comitato Elettorale per Marco Galiano
Sindaco sito in Via Mario Pagano n.244, ci sarà la presentazione delle candidate e dei canditati di Trani della lista Alleanza Verdi e Sinistra
. Interverranno: Nicola Fratoianni
(Segretario Nazionale Sinistra Italiana
) e Marco Galiano
(Candidato Sindaco di Trani
). Sarà l'occasione per conoscere tutti i partecipanti di AVS a questa competizione e conoscere l'idea e la visione della lista. La cittadinanza è invitata.
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