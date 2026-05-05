Villa Guastamacchia Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Villa Guastamacchia Trani. Foto Tonino Lacalamita
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Villa Guastamacchia, AUSER chiude un ciclo: bilancio, silenzi e un futuro tutto da decifrare (t)

Dopo lo stop a “Maggio in Cultura” e la scadenza della convenzione, la lettera aperta di AUSER Trani suona come un possibile commiato. Resta il dubbio: addio o arrivederci?

Trani - martedì 5 maggio 2026
Negli ultimi mesi si è progressivamente delineato un quadro complesso attorno alla gestione del Centro Polivalente per anziani di Villa Guastamacchia, uno degli spazi più significativi per la socialità cittadina. Al centro della vicenda c'è AUSER di Trani, realtà che per quasi un decennio ha animato il sito trasformandolo in un punto di riferimento per centinaia di anziani e cittadini.

Il primo segnale di frizione è arrivato lo scorso 10 aprile, con la decisione di sospendere l'edizione 2026 di "Maggio in Cultura", storica rassegna socio-culturale. Una scelta motivata ufficialmente da tre fattori intrecciati: l'incertezza amministrativa legata alla scadenza della convenzione con il Comune (prima fissata a dicembre, poi prorogata al 30 aprile), la responsabilità sociale di non programmare attività senza garanzie operative e, non da ultimo, la volontà di evitare qualsiasi possibile strumentalizzazione nel pieno della campagna elettorale per le amministrative.

Nel frattempo, proprio mentre si concludeva la proroga, è entrato nel vivo un nuovo bando pubblico destinato a ridefinire la gestione di Villa Guastamacchia, anche sotto il profilo economico e organizzativo. Un passaggio che segna, di fatto, la fine dell'attuale affidamento e apre a uno scenario completamente nuovo, nel quale la continuità della presenza Auser non è affatto scontata. È in questo contesto che arriva, in data 4 maggio, una "lettera aperta" firmata dal presidente Alessandro Amoruso. Un testo che ha il tono di un bilancio, ma anche di un passaggio simbolico che merita di essere letto con attenzione, tra riconoscenza, rivendicazione dei risultati e uno sguardo incerto verso il futuro.
  • Di seguito il comunicato integrale: LETTERA APERTA – AUSER TRANI

Sono trascorsi dieci meravigliosi anni da quando nel 2016 ricevemmo l'incarico, vincendo la gara, di gestire il Centro Polivalente per anziani di Villa Guastamacchia. Un lungo percorso dove qualcosa abbiamo realizzato.

  • Abbiamo: piantato più di 150 alberi con fondi Auser;
  • Abbiamo: realizzato un Orto sociale con 30 postazioni, unico a Trani con il sostegno di una benefattrice;
  • Abbiamo: realizzato un'area riservata ai bambini attrezzata con parco giochi, finanziata da Auser
  • Abbiamo: costruito un campo di bocce con fondi Auser;
  • Abbiamo: creato un Coro "Cantiamo Insieme" composto da 30 coristi; un gruppo Teatrale "Gli SPI...ritosi" con 20 attori; un gruppo di Musicisti "Gli amici della chitarra" composto da 15 persone;
  • Abbiamo: costituito AuseRosa, AuserGiovani, AuserCultura; AuserFormazione;
  • Abbiamo: aperto la palestra "Stare Bene Stare Insieme" con oltre 150 frequentatori;
  • Abbiamo: istituito un corso formativo per ballo di gruppo che conta 50 persone;
  • Abbiamo: attivato un corso formativo di "Impariamo a Disegnare" con 10 frequentatori;
  • Abbiamo: ideato cinque rassegne "Non più soli", "Maggio in Cultura", "Aperti X Ferie", "25 Novembre per non dimenticare", Non ti scordar di me – Festa dei Nonni"

Volevamo fare tante altre attività, ma al dir il vero, anche così, siamo più che soddisfatti, specie se consideriamo che tutte queste attività, per i frequentatori, sono gratuite. Nel 2016 si contavano circa 50 frequentatori, ora sono diventati più di 450 soci con un giro di presenze che sfiora le mille unità. Tutto questo, al di là di qualche incomprensione, in dieci anni è normale, non sarebbe stato possibile se l'Amministrazione Comunale non ci avesse sostenuto affettuosamente.

  • GRAZIE: a tutti i frequentatori e i volontari del Centro che hanno compreso lo spirito del volontariato contribuendo fattivamente al lavoro che è stato fatto.
  • GRAZIE: al Dirigente Sandro Attolico che ci ha sopportato con il suo impegno e professionalità per quasi tutti i 10 anni;
  • GRAZIE: alle impiegate e impiegati degli uffici comunali, all'altezza del loro compito;
  • GRAZIE: allo Staff del Sindaco, hanno trasformato un rapporto burocratico in vera amicizia;
  • GRAZIE: agli Assessori che si sono alternati in questi anni, accompagnando le nostre attività;

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE. Al Sindaco Amedeo Bottaro che dal primo giorno non ci ha mai lasciato soli. Presente a tutti gli eventi, presente a tutte le nostre difficoltà. Presente sempre perché ha sempre sostenuto ed è stato convinto dell'utilità di questo Centro, elogiando anche le nostre attività. IL FUTURO? Speriamo in una nuova amministrazione che sia in grado di sviluppare un percorso progettuale di crescita del "pianeta terza età", combattendo con impegno la solitudine delle persone anziane. Dramma del nuovo secolo. Noi? Saremo sempre presenti sui temi e sulle necessità delle persone della terza età. Trani 04 maggio 2026 per Auser ETS Trani Il Presidente Alessandro Amoruso

Il tono del documento oscilla tra la soddisfazione per quanto costruito e una forma di commiato che non viene mai dichiarato apertamente. L'elenco puntuale dei risultati, i ringraziamenti diffusi e il riferimento a un ciclo decennale concluso sembrano segnare la chiusura di una fase precisa. Eppure, non c'è una parola definitiva di addio. Al contrario, quella frase finale — "Saremo sempre presenti sui temi e sulle necessità delle persone della terza età" — lascia volutamente aperta la porta a una possibile continuità, anche se in forme diverse. Molto dipenderà dagli esiti del bando in corso e dalle scelte della futura amministrazione comunale. Se si tratti di un arrivederci, con la possibilità di una nuova candidatura o di un diverso ruolo, oppure di un congedo destinato a diventare definitivo, resta oggi una domanda senza risposta.
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