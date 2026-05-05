Villa Guastamacchia, AUSER chiude un ciclo: bilancio, silenzi e un futuro tutto da decifrare (t)

Sono trascorsi dieci meravigliosi anni da quando nel 2016 ricevemmo l'incarico, vincendo la gara, di gestire il Centro Polivalente per anziani di Villa Guastamacchia. Un lungo percorso dove qualcosa abbiamo realizzato.

Abbiamo: piantato più di 150 alberi con fondi Auser;

Abbiamo: realizzato un Orto sociale con 30 postazioni, unico a Trani con il sostegno di una benefattrice;

Abbiamo: realizzato un'area riservata ai bambini attrezzata con parco giochi, finanziata da Auser

Abbiamo: costruito un campo di bocce con fondi Auser;

Abbiamo: creato un Coro "Cantiamo Insieme" composto da 30 coristi; un gruppo Teatrale "Gli SPI...ritosi" con 20 attori; un gruppo di Musicisti "Gli amici della chitarra" composto da 15 persone;

Abbiamo: costituito AuseRosa, AuserGiovani, AuserCultura; AuserFormazione;

Abbiamo: aperto la palestra "Stare Bene Stare Insieme" con oltre 150 frequentatori;

Abbiamo: istituito un corso formativo per ballo di gruppo che conta 50 persone;

Abbiamo: attivato un corso formativo di "Impariamo a Disegnare" con 10 frequentatori;

Abbiamo: ideato cinque rassegne "Non più soli", "Maggio in Cultura", "Aperti X Ferie", "25 Novembre per non dimenticare", Non ti scordar di me – Festa dei Nonni"

Volevamo fare tante altre attività, ma al dir il vero, anche così, siamo più che soddisfatti, specie se consideriamo che tutte queste attività, per i frequentatori, sono gratuite. Nel 2016 si contavano circa 50 frequentatori, ora sono diventati più di 450 soci con un giro di presenze che sfiora le mille unità. Tutto questo, al di là di qualche incomprensione, in dieci anni è normale, non sarebbe stato possibile se l'Amministrazione Comunale non ci avesse sostenuto affettuosamente.

GRAZIE: a tutti i frequentatori e i volontari del Centro che hanno compreso lo spirito del volontariato contribuendo fattivamente al lavoro che è stato fatto.

GRAZIE: al Dirigente Sandro Attolico che ci ha sopportato con il suo impegno e professionalità per quasi tutti i 10 anni;

GRAZIE: alle impiegate e impiegati degli uffici comunali, all'altezza del loro compito;

GRAZIE: allo Staff del Sindaco, hanno trasformato un rapporto burocratico in vera amicizia;

GRAZIE: agli Assessori che si sono alternati in questi anni, accompagnando le nostre attività;

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE. Al Sindaco Amedeo Bottaro che dal primo giorno non ci ha mai lasciato soli. Presente a tutti gli eventi, presente a tutte le nostre difficoltà. Presente sempre perché ha sempre sostenuto ed è stato convinto dell'utilità di questo Centro, elogiando anche le nostre attività. IL FUTURO? Speriamo in una nuova amministrazione che sia in grado di sviluppare un percorso progettuale di crescita del "pianeta terza età", combattendo con impegno la solitudine delle persone anziane. Dramma del nuovo secolo. Noi? Saremo sempre presenti sui temi e sulle necessità delle persone della terza età. Trani 04 maggio 2026 per Auser ETS Trani Il Presidente Alessandro Amoruso