Epifania in musica con l'Auser Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Epifania in musica con l'Auser Trani. Foto Tonino Lacalamita
Eventi e cultura

Epifania in musica con l'Auser Trani : a San Magno i "Christmas Carols" per la decima edizione di "Non più soli"

Oggi pomeriggio il gran finale delle feste con il "New Chorus": 50 elementi diretti da Marzia Pedone

Trani - martedì 6 gennaio 2026
Chiudere le festività in bellezza, avvolti dal calore di cinquanta voci che cantano all'unisono. È questo il regalo che l'Auser Trani vuole fare alla città per il giorno dell'Epifania. Oggi, martedì 6 gennaio 2026, la Parrocchia di San Magno Vescovo e Martire ospiterà un appuntamento ormai divenuto tradizione: la decima edizione di "Non più soli", l'evento che unisce cultura, musica e spirito di comunità.

Un coro di 50 elementi per i "Christmas Carols"
Il cuore della serata sarà il concerto del New Chorus, una formazione imponente composta da ben 50 elementi, pronta a far risuonare tra le navate della chiesa le note magiche dei "Christmas Carols", i canti natalizi della tradizione anglosassone e internazionale che sanno emozionare grandi e piccini. A guidare l'ensemble sarà la poliedrica Marzia Pedone, impegnata nel triplice ruolo di direttore del coro, flautista e soprano, accompagnata al pianoforte dal talento di Emanuele Petruzzella. Una performance che promette di essere un vero e proprio viaggio sonoro per salutare l'anno nuovo con speranza e armonia.

Poesia e condivisione
L'evento non sarà solo musica. A tessere le fila della serata, presentando i brani e introducendo i momenti di riflessione, sarà la poetessa Graziella De Cillis, che con la sua sensibilità arricchirà l'atmosfera di suggestioni liriche. Il titolo della rassegna, "Non più soli", racconta da dieci anni la missione dell'Auser: creare occasioni di incontro per combattere la solitudine e far sentire ogni cittadino parte di una grande famiglia, specialmente nei giorni di festa.

Il programma L'appuntamento è per questo pomeriggio presso la Parrocchia di San Magno. Si comincia alle ore 18:30 con la celebrazione della Santa Messa. Subito dopo la funzione liturgica, intorno alle ore 19:30, avrà inizio il concerto. L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza, un invito a condividere un'ultima fetta di panettone... musicale, prima di rituffarsi nella quotidianità.
Epifania in musica con l'Auser Trani
Epifania in musica con l'Auser Trani © Credits
  • Auser
Altri contenuti a tema
Raffaella Merra sulla proroga a Villa Guastamacchia: «Solo uno spot elettorale?» Politica Raffaella Merra sulla proroga a Villa Guastamacchia: «Solo uno spot elettorale?» L'ex Assessore accusa l'Amministrazione di sostegno minimo e tempistiche politiche, chiedendo subito il bando
Comune di Trani: prorogata la gestione del Centro per Anziani “Villa Guastamacchia” Associazioni Comune di Trani: prorogata la gestione del Centro per Anziani “Villa Guastamacchia” Un presidio di comunità che continuerà a vivere... ma fino al aprile 2026
La Polizia Locale di Trani conclude il progetto "Occhio alle Truffe" di Auser Associazioni La Polizia Locale di Trani conclude il progetto "Occhio alle Truffe" di Auser L'iniziativa ha unito in un percorso di cultura e formazione specialistica per prevenire il fenomeno delle truffe
"Non mi prendi nella rete": l'Auser Trani celebra l'impegno intergenerazionale contro le truffe agli anziani Associazioni "Non mi prendi nella rete": l'Auser Trani celebra l'impegno intergenerazionale contro le truffe agli anziani In Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio” la premiazione del concorso di poesie
Auser Trani e progetto "Mica Scemi": la doppia difesa contro le truffe digitali agli anziani Associazioni Auser Trani e progetto "Mica Scemi": la doppia difesa contro le truffe digitali agli anziani Iniziativa promossa dal Comune di Trani e finanziata dal Ministero dell'Interno
Giornata contro la violenza: "Auser Rosa" ha riunito istituzioni e esperti per un importante dibattito Associazioni Giornata contro la violenza: "Auser Rosa" ha riunito istituzioni e esperti per un importante dibattito Al Centro Polivalente di Trani, un incontro di alto profilo con l'Arma dei Carabinieri, penaliste e psicologhe. Grande partecipazione e rilancio della campagna contro le truffe agli anziani
Mica Scemi, una settimana di eventi a Trani contro le truffe agli anziani Associazioni Mica Scemi, una settimana di eventi a Trani contro le truffe agli anziani Incontri, teatro e premi con l’Auser e il Comune di Trani
AUSER Trani e "Occhio alle Truffe": "I dati sono in aumento, l'arma è denunciare senza vergogna" Associazioni AUSER Trani e "Occhio alle Truffe": "I dati sono in aumento, l'arma è denunciare senza vergogna" A Palazzo Beltrani l'incontro con la Polizia Postale. Esperti, sindacato e teatro uniti per formare la cittadinanza: "Non fate nulla di fretta e state attenti ai siti fasulli."
Oltre la calza c'è la storia: "Trani Tradizoni " e i Re Magi per il gran finale delle feste
6 gennaio 2026 Oltre la calza c'è la storia: "Trani Tradizoni" e i Re Magi per il gran finale delle feste
L’Epifania è una festa di piazza: oggi a Trani l’invasione delle 1.600 calze per "È arrivata la Befana "
6 gennaio 2026 L’Epifania è una festa di piazza: oggi a Trani l’invasione delle 1.600 calze per "È arrivata la Befana"
Guardia medica di Trani al collasso dopo quattro giorni senza medici di base
5 gennaio 2026 Guardia medica di Trani al collasso dopo quattro giorni senza medici di base
Doni e tanto affetto al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale "Bonomo " di Andria
5 gennaio 2026 Doni e tanto affetto al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale "Bonomo" di Andria
Trani, tegola sul PNRR: revocati 15 mln. per il Pinqua. L'allarme di Branà (M5S): «Un disastro annunciato»
5 gennaio 2026 Trani, tegola sul PNRR: revocati 15 mln. per il Pinqua. L'allarme di Branà (M5S): «Un disastro annunciato»
Si è conclusa ieri la II edizione del Festival delle Bande
5 gennaio 2026 Si è conclusa ieri la II edizione del Festival delle Bande
Scontro tra auto e monopattino a Trani: giovane sfonda il parabrezza e finisce in ospedale
5 gennaio 2026 Scontro tra auto e monopattino a Trani: giovane sfonda il parabrezza e finisce in ospedale
Giovani Democratici di Trani: piena solidarietà a Domenico e ferma condanna di ogni violenza
5 gennaio 2026 Giovani Democratici di Trani: piena solidarietà a Domenico e ferma condanna di ogni violenza
Il Circo delle Meraviglie anima Trani: oggi 5 gennaio l’ultimo incanto sotto il tendone gonfiabile
5 gennaio 2026 Il Circo delle Meraviglie anima Trani: oggi 5 gennaio l’ultimo incanto sotto il tendone gonfiabile
SPID Poste a pagamento dal 1 gennaio 2026: tutto quello che i tranesi devono sapere
5 gennaio 2026 SPID Poste a pagamento dal 1 gennaio 2026: tutto quello che i tranesi devono sapere
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.