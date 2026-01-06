Eventi e cultura
Epifania in musica con l'Auser Trani : a San Magno i "Christmas Carols" per la decima edizione di "Non più soli"
Oggi pomeriggio il gran finale delle feste con il "New Chorus": 50 elementi diretti da Marzia Pedone
Trani - martedì 6 gennaio 2026
Chiudere le festività in bellezza, avvolti dal calore di cinquanta voci che cantano all'unisono. È questo il regalo che l'Auser Trani vuole fare alla città per il giorno dell'Epifania. Oggi, martedì 6 gennaio 2026, la Parrocchia di San Magno Vescovo e Martire ospiterà un appuntamento ormai divenuto tradizione: la decima edizione di "Non più soli", l'evento che unisce cultura, musica e spirito di comunità.
Un coro di 50 elementi per i "Christmas Carols"
Il cuore della serata sarà il concerto del New Chorus, una formazione imponente composta da ben 50 elementi, pronta a far risuonare tra le navate della chiesa le note magiche dei "Christmas Carols", i canti natalizi della tradizione anglosassone e internazionale che sanno emozionare grandi e piccini. A guidare l'ensemble sarà la poliedrica Marzia Pedone, impegnata nel triplice ruolo di direttore del coro, flautista e soprano, accompagnata al pianoforte dal talento di Emanuele Petruzzella. Una performance che promette di essere un vero e proprio viaggio sonoro per salutare l'anno nuovo con speranza e armonia.
Poesia e condivisione
L'evento non sarà solo musica. A tessere le fila della serata, presentando i brani e introducendo i momenti di riflessione, sarà la poetessa Graziella De Cillis, che con la sua sensibilità arricchirà l'atmosfera di suggestioni liriche. Il titolo della rassegna, "Non più soli", racconta da dieci anni la missione dell'Auser: creare occasioni di incontro per combattere la solitudine e far sentire ogni cittadino parte di una grande famiglia, specialmente nei giorni di festa.
Il programma L'appuntamento è per questo pomeriggio presso la Parrocchia di San Magno. Si comincia alle ore 18:30 con la celebrazione della Santa Messa. Subito dopo la funzione liturgica, intorno alle ore 19:30, avrà inizio il concerto. L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza, un invito a condividere un'ultima fetta di panettone... musicale, prima di rituffarsi nella quotidianità.
