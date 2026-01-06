Epifania in musica con l'Auser Trani : a San Magno i "Christmas Carols" per la decima edizione di "Non più soli"

Chiudere le festività in bellezza, avvolti dal calore di cinquanta voci che cantano all'unisono. È questo il regalo che l'vuole fare alla città per il giorno dell'Epifania. Oggi,, laospiterà un appuntamento ormai divenuto tradizione: la decima edizione di, l'evento che unisce cultura, musica e spirito di comunità.Il cuore della serata sarà il concerto del, una formazione imponente composta da ben, pronta a far risuonare tra le navate della chiesa le note magiche dei, i canti natalizi della tradizione anglosassone e internazionale che sanno emozionare grandi e piccini. A guidare l'ensemble sarà la poliedrica, impegnata nel triplice ruolo di direttore del coro, flautista e soprano, accompagnata al pianoforte dal talento di. Una performance che promette di essere un vero e proprio viaggio sonoro per salutare l'anno nuovo con speranza e armonia.L'evento non sarà solo musica. A tessere le fila della serata, presentando i brani e introducendo i momenti di riflessione, sarà la poetessa, che con la sua sensibilità arricchirà l'atmosfera di suggestioni liriche. Il titolo della rassegna, "Non più soli", racconta da dieci anni la missione dell'Auser: creare occasioni di incontro per combattere la solitudine e far sentire ogni cittadino parte di una grande famiglia, specialmente nei giorni di festa.L'appuntamento è per questo pomeriggio presso la Parrocchia di San Magno. Si comincia allecon la celebrazione della. Subito dopo la funzione liturgica, intorno alle, avrà inizio il concerto. L'ingresso èe aperto a tutta la cittadinanza, un invito a condividere un'ultima fetta di panettone... musicale, prima di rituffarsi nella quotidianità.