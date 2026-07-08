Trani incontra Buenos Aires
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Trani abbraccia Buenos Aires: cena condivisa sotto casa dei nonni di Astor Piazzolla

Cibo pugliese, musica argentina e culture da ogni parte del mondo si incontrano nel centro storico di Trani. Al via anche i seminari con i maestri.

Trani - mercoledì 8 luglio 2026 12.07 Comunicato Stampa
L'orchestra che suona dal vivo e mani che condividono cibo autentico attorno ad un tavolo con oltre cento persone in arrivo da tutto il mondo. È Trani incontra Buenos Aires, il momento conviviale che giovedì 9 luglio unirà in una sola, grande tavolata due culture e appassionati di tango giunti da tanti paesi diversi per vivere insieme un'unica emozione: cenare sotto casa dei nonni di Astor Piazzolla.

In via la Giudea, in pieno centro storico, piccola strada di pietre bianche e case basse, Pantaleone Piazzolla e Rosa Centofanti vivevano una vita fatta di pesca e routine fino a quando non decisero di lasciare l'Italia e trovare un nuovo futuro in Argentina quasi per caso, perchè lì naufragò la loro imbarcazione e Mar de Plata fu solo la prima di tante destinazioni da vivere. Astor non ha mai dimenticato Trani e nei suoi concerti lo annunciava spesso, come si può ascoltare dalla registrazione di un suo concerto a New York. Per una notte il legame fra Trani e l'Argentina torna a vivere in tutta la sua intensità con il bandoneon in sottofondo e una tavola con le prelibatezze della cucina pugliese più autentica, in un abbraccio collettivo che attraversa l'oceano e parlerà attraverso il cibo e la condivisione di una tavola ricca e colorata.

L'organizzazione di InMovimento ha coinvolto l'associazione Trani fiorisce che ha contribuito a rendere ancora più suggestiva via La Giudea, che quotidianamente si prende cura del verde urbano di piccole zone della città, invitando la cittadinanza a un modo per comunicare quanto i piccoli gesti possano fare la differenza nella bellezza di ogni strada.

Giovedì 9 luglio iniziano anche le lezioni con i maestri, nella Biblioteca comunale Giovanni Bovio a partire dalle 15 con Lucila Cionci e Joe Corbata assistiti da Valentina Guglielmi e Miky Padovano, Vanesa Villalba e Facundo Pinero assistiti da Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, e infine i direttori artistici Daiana Guspero e Miguel Angel Zotto con gli assistenti Ludovica Antonietti e Cristian Luna. A seguire, la milonga in piazza Duomo con l'esibizione dei maestri Ludovica Antonietti e Cristian Luna, e Gaston Gody per ballare tutta la notte. Inoltre, con Joe Corbata il tango prende vita anche sullo schermo, per la prima volta in assoluto un video delle orchestre più iconiche accompagneranno la musica, creando un'atmosfera unica in pista.
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