A Trani un incontro spirituale su "Il cammino dello spirito e il dono dell’indulgenza"

A ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, è possibile delineare un primo bilancio dell'impatto che la sua esperienza di fede evangelica continua a esercitare sulla cultura, sulla vita politica e sull'economia contemporanee?

Una prima risposta emerge dai gesti e dal magistero di papa Francesco, che hanno contribuito a riportare al centro dell'attenzione l'attualità del messaggio francescano. Molto resta tuttavia da approfondire e indagare, soprattutto nelle sue implicazioni sociali, ecclesiali e culturali, per comprendere pienamente la portata e la fecondità di un'eredità che continua a interrogare il nostro tempo.

Per l'VIII Centenario del Transito di San Francesco d'Assisi promosso dalla Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie previsto il 12 giugno ore 18:30 al Polo Museale di Trani, un incontro spirituale a cui interverranno: Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e titolare di Nazareth; Don Vincenzo Di Pilato, docente ordinario di teologia fondamentale presso la Facoltà Teologica Pugliese; Padre Gianpaolo Lacerenza, OFM Cap. già Ministro Provinciale Frati Cappuccini di Puglia. Modererà l'incontro Graziano Urbano, Direttore del Polo Museale di Trani.

La cittadinanza è invitata al Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9.