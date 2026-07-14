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Degustazione Casual compie 10 anni: a Trani il 20 luglio torna l’evento con il maggior numero di referenze estere del Sud Italia
Oltre 200 cantine, 14 chef, 50 stand a due passi dal mare. Per il primo decennio debutta il primo chef straniero ospite, Giovanni Scaraggi di Atene
Trani - martedì 14 luglio 2026 11.32 Sponsorizzato
Lunedì 20 luglio presso Il Vecchio e il Mare, a Trani, torna Degustazione Casual, la kermesse del vino italiano ed europeo. Nello spazio che va fino al faro sul molo Sant'Antuono torna l'evento con il numero più alto di etichette estere in degustazione destinate agli appassionati in un singolo evento nel Sud Italia.
Sono 10.000 le presenze complessive, 1.000 gli operatori e oltre 2.000 le etichette transitate dai banchi di degustazione nell'arco del primo decennio: cifre che raccontano la crescita di un format nato nel 2015 dall'intuizione di Luca Palmieri, founder di Food & More, e di Antonio De Feudis, Francesco Mastrodonato e Rocco Fusco, soci e creatori di Il Vecchio e il Mare. Per questa edizione: oltre 50 stand, 14 chef e oltre 200 vini italiani e stranieri. Per il suo decimo anniversario, Degustazione Casual si rinnova con una prima volta assoluta: Giovanni Scaraggi, chef del ristorante Sole Giaguaro di Atene, porterà sul palco di Trani il primo contributo culinario straniero della storia dell'evento.
Tra i produttori europei ci saranno: Philippe Gonet (Champagne, Francia), Henriet Bazin (Champagne, Francia), Autréau de Champillon (Champagne, Francia), Alexandre Penet (Champagne, Francia), Barrat-Masson (Champagne, Francia), Domaine des Malandes (Borgogna, Francia), Domaine Des Hates (Borgogna, Francia), Domaine Pierre Thibert (Borgogna, Francia), Château de la Chaize (Borgogna, Francia), Jean-Baptiste Jessiaume (Borgogna), Simonnet Febvre (Borgogna), Domaine Roland Schmitt (Alsazia, Francia), Domaine Josmeyer (Alsazia), Domaine Amélie Guillot (Jura, Francia) Chateau Favray (Loira) La Haute Févrie (Loira), Leoube (Provenza, Francia), Le Temp Des Fleurs (Languedoc- Roussillon, Francia), Joh. Jos. Christoffel Erben (Mosella, Germania), Clemens Busch (Mosella, Germania), Haart (Mosella, Germania), Eymann (Germania), Birgit Eichinger (Austria), Piewald (Austria), Ciringa (Slovenia), Valdaya (Spagna), Herencia Altes (Spagna), Finca Fella (Spagna).
A rappresentare l'Italia ci saranno: Vie di Romans (Friuli), Livon (Friuli), Tienimenti Civa (Friuli), Attems (Friuli), Fiegl (Friuli), Specogna (Friuli), Muri Gries (Alto Adige), Kaltern (Alto Adige), Bozen (Alto Adige), Steinhaus (Alto Adige), Burggrafler (Alto Adige), Poderi Luigi Einadi (Piemonte), Moltalbera (Piemonte), Mauro Sebaste (Piemonte), Fontanafredda (Piemonte), La Vedetta (Piemonte), Tenuta Il Nespolo (Piemonte), Muratori (Franciacorta, Lombardia), Mosnel (Franciacorta, Lombardia), Lo Sparviere (Franciacorta, Lombardia), La Genisia Oltrepo' (Lombardia), Zenato (Veneto), Inama (Veneto), Rocca Sveva (Veneto), Adami (Veneto), Mavolo (Veneto), Massimo Coletti (Veneto),Frescobaldi (Toscana), Capannelle (Toscana), Camigliano (Toscana), Bertinga (Toscana), Marchesi Mazzei (Toscana), Rocca delle Macie (Toscana), Lvnae Bosoni (Liguria), Cantine della Volta (Emilia Romagna), Marotti Campi (Marche), Vignamadre Di Carlo (Abruzzo), Orlandi Contucci Ponno (Abruzzo), Villa Diamante (Campania), Fonzone (Campania), Spadafora (Calabria), Pipoli (Basilicata), Madonna delle Grazie (Basilicata), Baglio del Cristo di Campobello (Sicilia), Neri (Sicilia), Orestiadi (Sicilia), Patrì (Sicilia),
«Quest'anno abbiamo deciso di dare ancora più rilevanza alla presenza vitivinicola pugliese», spiegano gli organizzatori, che hanno convocato alcuni tra i produttori più famosi di Puglia: Giancarlo Ceci, Giovanni Aiello, Tenuta Patruno Perniola, Mazzone, Monsignore, Vigneti del Salento, Amastuola, Antica Enotria, Rosa del Golfo, Casino Nitti, Cantine Risveglio, Felline, Olio Gaia, Masserie del Sole, Palamà, Vinicola Savese / Picchierri, Capodiferro - Lereni, Podere del Trullo, Vignaflora, Somma4, Tenute Rubino, Masseria Cuturi, Altevie, Rivale, Masseria Pezza.
Per i produttori non presenti fisicamente, l'assaggio sarà comunque garantito dai degustatori professionisti dell'Associazione Italiana Sommelier.
Ad animare l'offerta gastronomica di Degustazione Casual 2026 ci saranno: Michele Matera di Corteinfiore (Trani, BT), Domenico Di Tondo di Terradimare (Trani, BT), Celso Laforgia di Urban (Bari), Grazia Antonini di Cucromia (Andria, BT), Pasquale Di Lernia di Pizzeria Galileo (Trani, BT), Mario Cimino di Aquae Restaurant (Trani, BT), Rocco Violante di Rocco Trattoria Moderna (Bitetto, BA), Dante Martellotta di So Food, Francesco Racanelli di Francesco Racanelli di Panzone (Sannicandro di Bari, BA), Nicola Amoruso di Casa Di Tria (Canosa di Puglia, BT), Fabio Palumbo di Cavamatti Bistrot (Trani, BT), Giuseppe Lampugnani di Frizzcafé (Bari) e lo chef resident de Il Vecchio e il Mare Leonardo Lambro. Ospite internazionale: Giovanni Scaraggi — Sole Giaguaro, Atene (Grecia).
Degustazione Casual è organizzato da Food & More e Alegra Group, con la media partnership di Pugliosità – Buono da vivere.
Orario di inizio accreditamenti operatori e stampa: ore 19
Ticket: 30 euro early bird entro il 1/07/2026; 40 euro 8 ticket per degustazione di vino e food libero; 50 euro per fruizione no limits per cibo e vino.
Prevendita su questo link
Sono 10.000 le presenze complessive, 1.000 gli operatori e oltre 2.000 le etichette transitate dai banchi di degustazione nell'arco del primo decennio: cifre che raccontano la crescita di un format nato nel 2015 dall'intuizione di Luca Palmieri, founder di Food & More, e di Antonio De Feudis, Francesco Mastrodonato e Rocco Fusco, soci e creatori di Il Vecchio e il Mare. Per questa edizione: oltre 50 stand, 14 chef e oltre 200 vini italiani e stranieri. Per il suo decimo anniversario, Degustazione Casual si rinnova con una prima volta assoluta: Giovanni Scaraggi, chef del ristorante Sole Giaguaro di Atene, porterà sul palco di Trani il primo contributo culinario straniero della storia dell'evento.
Com'è nata Degustazione Casual«Volevamo creare un evento che permettesse di degustare anche il vino estero senza percorrere chilometri — spiegano i creatori di Degustazione Casual — Grazie a una rete di amici e operatori, abbiamo costruito l'idea di una serata in cui la conoscenza del vino si accompagnasse all'intrattenimento gastronomico e alla degustazione professionale, coadiuvata da produttori e sommelier professionisti». Obiettivo: attirare gli addetti ai lavori, stregare gli appassionati. «Dopo tanti anni è diventato un format familiare e replicato, ma nel 2016 era impossibile fare una ampia degustazione al di fuori di circuiti ufficiali».
Perché si chiama Degustazione CasualIl nome nasce dalla volontà di fare un evento che mettesse al centro la qualità nei vini — «la più alta possibile» — in un clima rigorosamente informale. In Puglia, l'espressione "a stare" è il fulcro di numerosi locali che invitano a fermarsi senza mai abbassare la qualità dell'offerta. Degustazione Casual è l'evento in cui si sta, ci si diverte e si impara. Non in un asettico cubo di cemento, ma a pochi passi dal mare. «Dal Piemonte alla Sicilia, dall'Alto Adige alla Puglia. Dalla Champagne alla Borgogna, dall'Alsazia alla Mosella e molto altro», promettono gli organizzatori.
Le cantine di Degustazione Casual 2026Saranno ancora di più i produttori che partecipano fisicamente con uno stand gratuito a loro dedicato: con 72 cantine italiane e 28 straniere, la decima edizione di Degustazione Casual si prepara a stupire con i migliori prodotti della scena enologica.
Tra i produttori europei ci saranno: Philippe Gonet (Champagne, Francia), Henriet Bazin (Champagne, Francia), Autréau de Champillon (Champagne, Francia), Alexandre Penet (Champagne, Francia), Barrat-Masson (Champagne, Francia), Domaine des Malandes (Borgogna, Francia), Domaine Des Hates (Borgogna, Francia), Domaine Pierre Thibert (Borgogna, Francia), Château de la Chaize (Borgogna, Francia), Jean-Baptiste Jessiaume (Borgogna), Simonnet Febvre (Borgogna), Domaine Roland Schmitt (Alsazia, Francia), Domaine Josmeyer (Alsazia), Domaine Amélie Guillot (Jura, Francia) Chateau Favray (Loira) La Haute Févrie (Loira), Leoube (Provenza, Francia), Le Temp Des Fleurs (Languedoc- Roussillon, Francia), Joh. Jos. Christoffel Erben (Mosella, Germania), Clemens Busch (Mosella, Germania), Haart (Mosella, Germania), Eymann (Germania), Birgit Eichinger (Austria), Piewald (Austria), Ciringa (Slovenia), Valdaya (Spagna), Herencia Altes (Spagna), Finca Fella (Spagna).
A rappresentare l'Italia ci saranno: Vie di Romans (Friuli), Livon (Friuli), Tienimenti Civa (Friuli), Attems (Friuli), Fiegl (Friuli), Specogna (Friuli), Muri Gries (Alto Adige), Kaltern (Alto Adige), Bozen (Alto Adige), Steinhaus (Alto Adige), Burggrafler (Alto Adige), Poderi Luigi Einadi (Piemonte), Moltalbera (Piemonte), Mauro Sebaste (Piemonte), Fontanafredda (Piemonte), La Vedetta (Piemonte), Tenuta Il Nespolo (Piemonte), Muratori (Franciacorta, Lombardia), Mosnel (Franciacorta, Lombardia), Lo Sparviere (Franciacorta, Lombardia), La Genisia Oltrepo' (Lombardia), Zenato (Veneto), Inama (Veneto), Rocca Sveva (Veneto), Adami (Veneto), Mavolo (Veneto), Massimo Coletti (Veneto),Frescobaldi (Toscana), Capannelle (Toscana), Camigliano (Toscana), Bertinga (Toscana), Marchesi Mazzei (Toscana), Rocca delle Macie (Toscana), Lvnae Bosoni (Liguria), Cantine della Volta (Emilia Romagna), Marotti Campi (Marche), Vignamadre Di Carlo (Abruzzo), Orlandi Contucci Ponno (Abruzzo), Villa Diamante (Campania), Fonzone (Campania), Spadafora (Calabria), Pipoli (Basilicata), Madonna delle Grazie (Basilicata), Baglio del Cristo di Campobello (Sicilia), Neri (Sicilia), Orestiadi (Sicilia), Patrì (Sicilia),
«Quest'anno abbiamo deciso di dare ancora più rilevanza alla presenza vitivinicola pugliese», spiegano gli organizzatori, che hanno convocato alcuni tra i produttori più famosi di Puglia: Giancarlo Ceci, Giovanni Aiello, Tenuta Patruno Perniola, Mazzone, Monsignore, Vigneti del Salento, Amastuola, Antica Enotria, Rosa del Golfo, Casino Nitti, Cantine Risveglio, Felline, Olio Gaia, Masserie del Sole, Palamà, Vinicola Savese / Picchierri, Capodiferro - Lereni, Podere del Trullo, Vignaflora, Somma4, Tenute Rubino, Masseria Cuturi, Altevie, Rivale, Masseria Pezza.
Per i produttori non presenti fisicamente, l'assaggio sarà comunque garantito dai degustatori professionisti dell'Associazione Italiana Sommelier.
Gli chef di Degustazione Casual 2026Accanto alla corposa offerta enologica, i creatori di Degustazione Casual hanno sin da subito voluto mettere il buon cibo a supporto del buon bere. Negli anni hanno arricchito l'offerta di cucine stellate come quella di Quintessenza di Trani (BT) e Oasis di Vallesaccarda (AV).
Ad animare l'offerta gastronomica di Degustazione Casual 2026 ci saranno: Michele Matera di Corteinfiore (Trani, BT), Domenico Di Tondo di Terradimare (Trani, BT), Celso Laforgia di Urban (Bari), Grazia Antonini di Cucromia (Andria, BT), Pasquale Di Lernia di Pizzeria Galileo (Trani, BT), Mario Cimino di Aquae Restaurant (Trani, BT), Rocco Violante di Rocco Trattoria Moderna (Bitetto, BA), Dante Martellotta di So Food, Francesco Racanelli di Francesco Racanelli di Panzone (Sannicandro di Bari, BA), Nicola Amoruso di Casa Di Tria (Canosa di Puglia, BT), Fabio Palumbo di Cavamatti Bistrot (Trani, BT), Giuseppe Lampugnani di Frizzcafé (Bari) e lo chef resident de Il Vecchio e il Mare Leonardo Lambro. Ospite internazionale: Giovanni Scaraggi — Sole Giaguaro, Atene (Grecia).
Un evento per "re-innamorarsi" del vinoDegustazione Casual dedica il suo decimo anniversario a tutti gli appassionati e gli operatori alla ricerca di leggerezza e cose buone da bere e mangiare. «Siamo convinti che in un contesto informale come quello de Il Vecchio e il Mare possano nascere solide e proficue partnership, grazie all'interazione informale tra produttori e addetti ai lavori. Inoltre, dopo anni di "demonizzazione" del vino, quest'anno vorremmo far sì che la Degustazione Casual spinga la gente a re-innamorarsi della cultura del buon bere».
Degustazione Casual è organizzato da Food & More e Alegra Group, con la media partnership di Pugliosità – Buono da vivere.
Info, orari e costiOrario di inizio visitatori: ore 20.30
Orario di inizio accreditamenti operatori e stampa: ore 19
Ticket: 30 euro early bird entro il 1/07/2026; 40 euro 8 ticket per degustazione di vino e food libero; 50 euro per fruizione no limits per cibo e vino.
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