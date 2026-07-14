Pizzica Salentina, a Trani un workshop gratuito aperto a tutti con Galattica

Due giornate dedicate alla danza popolare salentina per riscoprire le proprie radici, muoversi a ritmo di tamburello e vivere un'esperienza di condivisione. Nell'ambito del progetto Galattica – Nodo di Trani prende il via "Intelligenza Artigianale: Balla le tue radici!", un workshop intensivo di Pizzica Salentina aperto a persone di tutte le età.L'iniziativa sarà guidata da Manuela Lops, insegnante e coreografa di Boaonda Movimento Danza, che accompagnerà i partecipanti in un percorso dedicato all'ascolto del corpo, al movimento e alla tradizione.Il laboratorio si svolgerà martedì 14 e giovedì 16 luglio presso la Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani. Il workshop avrà una durata complessiva di sei ore, distribuite nelle due giornate.L'iniziativa è completamente gratuita e non richiede alcuna esperienza precedente: possono partecipare giovani, adulti e persone di ogni età. Inoltre, non è previsto un limite massimo di iscritti.Per motivi organizzativi è comunque richiesta la registrazione attraverso l'apposito modulo online, così da consentire una migliore gestione degli spazi.Gli organizzatori invitano i partecipanti a presentarsi con abbigliamento comodo e con la voglia di mettersi in gioco, per vivere un'esperienza all'insegna della musica, della danza e della socialità.