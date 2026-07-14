Pronto Intervento Sociale. <span>Foto Serena Musso</span>
Pronto Intervento Sociale. Foto Serena Musso
Attualità

Trani, aperture straordinarie al Dormitorio “Mons. Pichierri” per fronteggiare l’emergenza caldo

Il Piano Emergenza Caldo 2026 dell’Ambito Trani‑Bisceglie amplia i servizi di sollievo

Trani - martedì 14 luglio 2026 06.40
Il caldo estremo non colpisce tutti allo stesso modo. Per chi vive in strada, senza una casa o un luogo sicuro dove ripararsi, le temperature torride rappresentano un rischio concreto per la salute e la dignità personale. Per questo, nell'ambito del Piano Emergenza Caldo 2026 dell'Ambito Territoriale Trani‑Bisceglie, è stata attivata una misura straordinaria che punta a offrire sollievo immediato alle persone più fragili.

Dal 25 giugno al 6 settembre 2026, il Dormitorio "Mons. Pichierri" di Trani anticiperà l'apertura dei propri servizi con una fascia dedicata alle ore mattutine. Una scelta pensata per intercettare chi, nelle prime ore del giorno, cerca riparo dal caldo e un minimo di ristoro. Durante queste aperture straordinarie, gli operatori del Pronto Intervento Sociale saranno a disposizione per l'erogazione dei voucher doccia, uno strumento semplice ma essenziale: consentire alle persone senza dimora e a chi vive in condizioni di forte indigenza di farsi una doccia fresca, curare l'igiene personale e ritrovare un momento di ascolto e accoglienza.

Si tratta di un intervento concreto, immediato, che risponde a un bisogno primario spesso invisibile. Una doccia può diventare un gesto di cura, un sollievo fisico, ma anche un'occasione per ristabilire un contatto umano con chi, ogni giorno, affronta la solitudine e la fatica della strada. Con questa misura, l'Ambito Trani‑Bisceglie conferma l'impegno nel garantire servizi di prossimità e protezione sociale durante i mesi più critici dell'estate, mettendo al centro la dignità delle persone e la necessità di non lasciare nessuno indietro.tl@
Dormitorio “Mons. Pichierri”
Dormitorio “Mons. Pichierri”
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