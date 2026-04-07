Trani Piazza della Repubblica. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani Piazza della Repubblica. Foto Tonino Lacalamita
Cronaca

Ultim’ora: un uomo si accascia al suolo in Piazza della Repubblica

Improvviso malore: pronto intervento del 118

Trani - martedì 7 aprile 2026 20.12
Ha circa 60anni l'uomo che pochi minuti fa si è accasciato al suolo in Piazza della Repubblica, prontamente soccorso da un passante, gli è caduto fra le braccia.

Il 118 è arrivato in pochi minuti per un primo intervento che ha messo in apprensione non pochi.
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