Articolo97 accusa: «Chiudono il Pronto Soccorso di notte e volevano farlo senza dirlo a nessuno»

«Alfine il Commissario Straordinario della ASL BT ha confermato ciò che Articolo97, unico soggetto civico-politico, ha anticipato. Il condizionale usato nel precedente comunicato, i più attenti l'avranno certamente colto, è dovuto ad un preciso stile retorico, è voluto, lo sapevamo che volevano chiudere. Per quale altro motivo l'avremmo denunciato? Se non fosse stato per il nostro comunicato, probabilmente, questa situazione grave e scabrosa sarebbe passata in sordina, senza che i cittadini di Trani (e persino di Canosa, come scopriamo ora) ne potessero venire a conoscenza. L'avrebbero scoperto anche loro a cose fatte!



In verità é cio che è sempre accaduto, solitamente in estate, poco prima delle ferie, quando si chiudeva momentaneamente un reparto, che non avrebbe mai più riaperto; é strategia bella e buona, ma ormai abbiamo mangiato la foglia.



La mancanza di medici è un problema grave e diffuso ma è la foglia di fico dietro la quale si nascondono la politica regionale, locale ed il management aziendale. Hanno messo in campo ogni tentativo atto a scongiurare la possibilità che si verificasse? Che tipo di contratti lavorativi hanno messo sul tavolo dei medici? Erano abbastanza lunghi da risultare attrattivi o erano contratti a tempo determinato per un paio di mesi o poco più?



E comunque non è un valido motivo per non aver informato tempestivamente la popolazione. La trasparenza è fondamentale per le organizzazioni pubbliche per le quali l'accountability é preciso dovere istituzionale, oltre che etico.



E cosa significa 'sospensione temporanea'? Quanto tempo? Un mese? Sei mesi? Un anno? I cittadini hanno diritto di sapere. E le ambulanze, sempre meno Mike (con medico a bordo) e sempre più India (con solo infermiere a bordo), che giungono in pronto soccorso non immuni da inefficienze organizzative sono sufficienti a garantire la sicurezza? Non è troppo poco per una città come Trani?



Ed il Sindaco Bottaro, che "non avrebbe fatto un passo indietro sul Pronto Soccorso", quante decine di passi indietro ha fatto, e di corsa? E la Consigliera regionale rieletta a furor di popolo dirà ancora che sta governando Fitto?



Dovete trovare soluzioni concrete ed immediate per garantire il servizio H/24, potenziandolo addirittura, non è permesso giocare con la salute dei cittadini. Nei luoghi privi di adeguate risposte ospedaliere, gli esiti di salute sono inevitabilmente peggiori.



Articolo97 continuerà a vigilare e a denunciare ogni minaccia al godimento del diritto alla salute, alla mancanza di trasparenza e di rispetto per i cittadini. Non abbandoneremo Trani alle vostre ciniche decisioni!»