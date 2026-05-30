Scooter nella Villa Comunale nonostante il divieto: passanti increduli, scoppia la polemica

Uno scooter che percorre indisturbato i viali della Villa Comunale, nonostante il chiaro divieto di accesso a cicli e motocicli. È quanto successo poco fa sotto gli occhi increduli di numerosi cittadini e visitatori che frequentavano uno dei luoghi simbolo della città.Il mezzo a motore è stato visto circolare all'interno dell'area verde pubblica, attraversando i percorsi pedonali destinati esclusivamente a passeggiatori, famiglie e bambini. Una scena che ha suscitato sconcerto tra i presenti, molti dei quali si sono chiesti come sia possibile che un simile comportamento avvenga senza alcun controllo.La Villa Comunale rappresenta infatti uno spazio dedicato al relax e alla sicurezza dei pedoni, tutelato da specifiche disposizioni che vietano l'accesso ai veicoli a motore. La presenza di uno scooter all'interno dell'area ha inevitabilmente alimentato polemiche e interrogativi sull'efficacia della vigilanza.