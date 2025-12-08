Grande successo per l'inaugurazione della II edizione del Festival delle Bande

Nell'ampio ventaglio di proposte culturali per il Natale tranese ha trovato spazio, ancora una volta, il Festival delle Bande. Partito lo scorso anno su iniziativa del Palazzo Beltrani, quest'anno è stato inserito nel cartellone "Le vie del Natale" grazie ad un lavoro sinergico con l'Associazione delle Arti e il Comune di Trani. Il luogo è rimasto invariato: è stata, ancora una volta, l'iconica cassa armonica della villa comunale di Trani a ospitare il primo dei concerti che accompagneranno le domeniche tranesi fino a gennaio.I protagonisti della giornata sono stati i musicisti del Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" Città di Trani. Il complesso bandistico, che ha ottenuto il patrocinio e l'autorizzazione all'uso dello stemma della Città, si è esibito con un bel programma, molto classico ma sicuramente d'effetto: dalla "Cavalleria Rustica" per onorare proprio Pietro Mascagni, di cui la banda porta il nome, fino ad Astor Piazzolla, con l'esecuzione di Libertango.Alla guida il Maestro Prof. Michele Di Puppo, ormai un veterano della musica con i suoi 60 anni di carriera che, insieme agli orchestrali, ha condiviso il palco della Cassa Armonica davanti a un pubblico davvero molto folto, che ha risposto in modo molto positivo all'iniziativa.