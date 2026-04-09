Tra riti antichi e paure moderne: Giuseppe Tarantini svela “Il mistero di Capo Colonna” a Palazzo Beltrani

Trani si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla narrativa., nella prestigiosa cornice del Palazzo delle Arti Beltrani, si terrà la presentazione del romanzo "" diAdda editore. L'incontro sarà moderato dal giornalista Antonio Procacci e offrirà al pubblico l'occasione di dialogare direttamente con l'autore, approfondendo i temi di un'opera intensa e suggestiva che intreccia archeologia, storia e dimensione antropologica.Il romanzo si sviluppa su più livelli temporali, conducendo il lettore in un viaggio che affonda le radici nel IX secolo a.C., tra rituali apotropaici e paure collettive, per poi attraversare il Settecento illuminista e giungere fino al presente, dove la ricerca archeologica restituisce tracce di antichi riti legati alla necrofobia. Un racconto che riflette sulla costruzione culturale del "mostro" e sulla necessità umana di trasformare l'incomprensibile in colpa, rivelando dinamiche universali che attraversano i secoli., nato a Trani nel 1960, è una figura di grande rilievo nel panorama medico e istituzionale. Dopo gli studi al Liceo Classico "Francesco De Sanctis" di Trani, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari, specializzandosi in Ematologia Generale. È attualmente Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ematologia con Trapianto dell'Ospedale "Dimiccoli" di Barletta e del Dipartimento Oncologico della ASL BT, nonché Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, affianca all'impegno medico una profonda passione per la storia e la cultura del territorio. Il suo percorso civico lo ha visto inoltre protagonista della vita amministrativa cittadina, ricoprendo per due mandati consecutivi - dal 2003 al 2012 - la carica di sindaco della Città di Trani, eletto con ampia maggioranza.Con "Il mistero di Capo Colonna", Tarantini conferma la sua sensibilità culturale e la capacità di coniugare rigore storico e tensione narrativa, offrendo al lettore un'opera capace di interrogare il presente attraverso le ombre del passato.L'evento è organizzato in collaborazione con il Club per l'UNESCO di Trani e l'associazione AGAVE, La Città dei ragazzi. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia, letteratura e cultura, che conferma ancora una volta il ruolo del Palazzo Beltrani come luogo di incontro, riflessione e crescita culturale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Testi disponibili presso il bookshop del Palazzo delle Arti Beltrani di Trani.