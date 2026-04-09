Eventi e cultura
Tra riti antichi e paure moderne: Giuseppe Tarantini svela “Il mistero di Capo Colonna” a Palazzo Beltrani
Sabato 11 aprile il medico‑scrittore tranese presenterà il suo romanzo che attraversa archeologia, storia e inquietudini collettive
Trani - giovedì 9 aprile 2026 7.17 Comunicato Stampa
Trani si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla narrativa. Sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:00, nella prestigiosa cornice del Palazzo delle Arti Beltrani, si terrà la presentazione del romanzo "Il mistero di Capo Colonna" di Giuseppe Tarantini, Adda editore. L'incontro sarà moderato dal giornalista Antonio Procacci e offrirà al pubblico l'occasione di dialogare direttamente con l'autore, approfondendo i temi di un'opera intensa e suggestiva che intreccia archeologia, storia e dimensione antropologica.
Il romanzo si sviluppa su più livelli temporali, conducendo il lettore in un viaggio che affonda le radici nel IX secolo a.C., tra rituali apotropaici e paure collettive, per poi attraversare il Settecento illuminista e giungere fino al presente, dove la ricerca archeologica restituisce tracce di antichi riti legati alla necrofobia. Un racconto che riflette sulla costruzione culturale del "mostro" e sulla necessità umana di trasformare l'incomprensibile in colpa, rivelando dinamiche universali che attraversano i secoli.
Giuseppe Tarantini, nato a Trani nel 1960, è una figura di grande rilievo nel panorama medico e istituzionale. Dopo gli studi al Liceo Classico "Francesco De Sanctis" di Trani, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari, specializzandosi in Ematologia Generale. È attualmente Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ematologia con Trapianto dell'Ospedale "Dimiccoli" di Barletta e del Dipartimento Oncologico della ASL BT, nonché Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, affianca all'impegno medico una profonda passione per la storia e la cultura del territorio. Il suo percorso civico lo ha visto inoltre protagonista della vita amministrativa cittadina, ricoprendo per due mandati consecutivi - dal 2003 al 2012 - la carica di sindaco della Città di Trani, eletto con ampia maggioranza.
Con "Il mistero di Capo Colonna", Tarantini conferma la sua sensibilità culturale e la capacità di coniugare rigore storico e tensione narrativa, offrendo al lettore un'opera capace di interrogare il presente attraverso le ombre del passato.
L'evento, a ingresso libero, si inserisce nel calendario delle iniziative culturali promosse dal Palazzo delle Arti Beltrani, centro culturale polifunzionale di riferimento per la città di Trani e per l'intero territorio. L'evento è organizzato in collaborazione con il Club per l'UNESCO di Trani e l'associazione AGAVE, La Città dei ragazzi. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia, letteratura e cultura, che conferma ancora una volta il ruolo del Palazzo Beltrani come luogo di incontro, riflessione e crescita culturale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Testi disponibili presso il bookshop del Palazzo delle Arti Beltrani di Trani. Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@
palazzodelleartibeltrani.it
Il romanzo si sviluppa su più livelli temporali, conducendo il lettore in un viaggio che affonda le radici nel IX secolo a.C., tra rituali apotropaici e paure collettive, per poi attraversare il Settecento illuminista e giungere fino al presente, dove la ricerca archeologica restituisce tracce di antichi riti legati alla necrofobia. Un racconto che riflette sulla costruzione culturale del "mostro" e sulla necessità umana di trasformare l'incomprensibile in colpa, rivelando dinamiche universali che attraversano i secoli.
Giuseppe Tarantini, nato a Trani nel 1960, è una figura di grande rilievo nel panorama medico e istituzionale. Dopo gli studi al Liceo Classico "Francesco De Sanctis" di Trani, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari, specializzandosi in Ematologia Generale. È attualmente Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ematologia con Trapianto dell'Ospedale "Dimiccoli" di Barletta e del Dipartimento Oncologico della ASL BT, nonché Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, affianca all'impegno medico una profonda passione per la storia e la cultura del territorio. Il suo percorso civico lo ha visto inoltre protagonista della vita amministrativa cittadina, ricoprendo per due mandati consecutivi - dal 2003 al 2012 - la carica di sindaco della Città di Trani, eletto con ampia maggioranza.
Con "Il mistero di Capo Colonna", Tarantini conferma la sua sensibilità culturale e la capacità di coniugare rigore storico e tensione narrativa, offrendo al lettore un'opera capace di interrogare il presente attraverso le ombre del passato.
L'evento, a ingresso libero, si inserisce nel calendario delle iniziative culturali promosse dal Palazzo delle Arti Beltrani, centro culturale polifunzionale di riferimento per la città di Trani e per l'intero territorio. L'evento è organizzato in collaborazione con il Club per l'UNESCO di Trani e l'associazione AGAVE, La Città dei ragazzi. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia, letteratura e cultura, che conferma ancora una volta il ruolo del Palazzo Beltrani come luogo di incontro, riflessione e crescita culturale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Testi disponibili presso il bookshop del Palazzo delle Arti Beltrani di Trani. Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@
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