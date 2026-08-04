Speciale
Trani, Ferragosto a Palazzo Beltrani sotto il segno di Pino Daniele
Con Alfredo De Giovanni e una formazione di straordinari musicisti in “Ho Sete Ancora” si conclude la sezione “Teatro d’Autore”
Trani - martedì 4 agosto 2026 10.20 Sponsorizzato
Nel giorno simbolo dell'estate, il più caldo e denso di suggestioni dell'anno, la bellezza della parola e della grande musica torna a vibrare nella programmazione del Centro Culturale Polifunzionale della Città di Trani. Sabato 15 agosto, mentre la calura estiva cede il passo al fascino della sera di Ferragosto, la splendida Corte "Davide Santorsola" del Palazzo delle Arti Beltrani ospiterà l'altro imperdibile momento di parole e musica: il secondo e conclusivo appuntamento della sezione "Teatro d'Autore", incastonata nella prestigiosa decima stagione artistica della dimora culturale tranese.
Dopo la folgorante apertura affidata alle ossessioni poetiche di Angelo Mellone, il palcoscenico del Palazzo si accende per un evento di rara intensità drammaturgica ed emotiva: "Ho Sete Ancora", raffinato reading-musicale liberamente tratto dall'omonima antologia ideata dalla celebre libreria napoletana ad azionariato popolare Iocisto ed edita nel 2015 per rendere omaggio al caposcuola moderno della grande tradizione partenopea.
Il mondo lirico e multietnico della musica del compianto Pino Daniele conosce così un'inedita lettura attraverso le pagine di sedici tra le più autorevoli firme della letteratura e del giornalismo italiano coordinati da Titti Marrone - da Maurizio de Giovanni a Diego De Silva, passando per Lorenzo Marrone, Antonella Cilento e Peppe Lanzetta. Il reading letterario e musicale intreccia pagine scelte e meravigliose note del profeta di un blues vesuviano mai troppo imitato dalle generazioni successive. Tra le parole e i racconti, ritornano le più belle canzoni di Pino, come "Terra mia", "Nero a metà", "Vai mo'", "Bella 'mbriana" e "Sotto o' sole", riarrangiate con eleganza e passione in uno spettacolo viscerale della durata di novanta minuti.
A guidare questo viaggio è una figura poliedrica di straordinario spessore: Alfredo De Giovanni. Geologo per professione e cultore dell'anima della Terra, ma al tempo stesso musicista, eclettico scrittore e autore SIAE, De Giovanni torna ad abbracciare il pubblico di Palazzo delle Arti Beltrani. Un gradito ritorno dopo l'intenso successo dello scorso 28 febbraio 2026, quando aveva incantato la platea con la presentazione-spettacolo del suo libro "Puglia. Le Bahamas dei dinosauri", un percorso immersivo tra scienza, storia e narrazione. In questa notte di metà agosto, De Giovanni veste i panni di voce narrante e chitarrista, confermando la sua cifra stilistica unica capace di coniugare il rigore della ricerca e la sensibilità poetica.
Ad affiancarlo sul palco un ensemble di musicisti di primissimo ordine: la bella voce e la sublime presenza scenica di Floriana Ferrante, cantante e attrice poliedrica con collaborazioni di spicco tra jazz, musical e teatro-canzone; il virtuosissimo tocco del chitarrista e illustratore Domenico Lopez, figura di rilievo nel panorama internazionale per le sue sfumature flamenco e latinoamericane; la raffinata sensibilità del polistrumentista Giovanni Chiapparino alle percussioni, curatore di molteplici colonne sonore e progetti discografici; il soffio lirico del flauto traverso di Ilaria Stoppini, concertista perfezionatasi con i più grandi maestri d'Europa; e la solida ed eclettica trama ritmica del bassista Emanuele Manzo, storico esponente della scena musicale pugliese.
In un Ferragosto che promette di ardere non solo per la temperatura ma per l'incanto dell'arte, la stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani - realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia e le sinergie con i Conservatori "Niccolò Piccinni" di Bari e "Nino Rota" Monopoli e la media partnership di Radio Selene - riserva al pubblico una serata imperdibile, dove la memoria di Pino Daniele diventa ristoro per l'anima e pura bellezza interpretativa.
Il ricco cartellone estivo continua a mantenere la promessa di rivelarsi un fondamentale e insostituibile volano per la splendida città sul mare, offrendo alla platea del Palazzo un'esperienza suggestiva e un contatto diretto con artisti capaci di sfidare i confini dei generi.
I biglietti (poltronissima numerata 20,00 euro – poltronissima numerata soci partner 15,00. Posto unico non numerato 15,00 euro – posto unico non numerato soci partner 10,00) per l'evento di sabato 15 agosto "Ho sete ancora" sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite il circuito Vivaticket con possibilità di pagamento tramite Carta Docente. Per maggiori informazioni e modalità di prenotazione è possibile contattare i canali ufficiali tramite il sito web ufficiale www.palazzodelleartibeltrani.it o i recapiti di riferimento della struttura (tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it).
I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani.
Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile qui.
Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
Dopo la folgorante apertura affidata alle ossessioni poetiche di Angelo Mellone, il palcoscenico del Palazzo si accende per un evento di rara intensità drammaturgica ed emotiva: "Ho Sete Ancora", raffinato reading-musicale liberamente tratto dall'omonima antologia ideata dalla celebre libreria napoletana ad azionariato popolare Iocisto ed edita nel 2015 per rendere omaggio al caposcuola moderno della grande tradizione partenopea.
Il mondo lirico e multietnico della musica del compianto Pino Daniele conosce così un'inedita lettura attraverso le pagine di sedici tra le più autorevoli firme della letteratura e del giornalismo italiano coordinati da Titti Marrone - da Maurizio de Giovanni a Diego De Silva, passando per Lorenzo Marrone, Antonella Cilento e Peppe Lanzetta. Il reading letterario e musicale intreccia pagine scelte e meravigliose note del profeta di un blues vesuviano mai troppo imitato dalle generazioni successive. Tra le parole e i racconti, ritornano le più belle canzoni di Pino, come "Terra mia", "Nero a metà", "Vai mo'", "Bella 'mbriana" e "Sotto o' sole", riarrangiate con eleganza e passione in uno spettacolo viscerale della durata di novanta minuti.
A guidare questo viaggio è una figura poliedrica di straordinario spessore: Alfredo De Giovanni. Geologo per professione e cultore dell'anima della Terra, ma al tempo stesso musicista, eclettico scrittore e autore SIAE, De Giovanni torna ad abbracciare il pubblico di Palazzo delle Arti Beltrani. Un gradito ritorno dopo l'intenso successo dello scorso 28 febbraio 2026, quando aveva incantato la platea con la presentazione-spettacolo del suo libro "Puglia. Le Bahamas dei dinosauri", un percorso immersivo tra scienza, storia e narrazione. In questa notte di metà agosto, De Giovanni veste i panni di voce narrante e chitarrista, confermando la sua cifra stilistica unica capace di coniugare il rigore della ricerca e la sensibilità poetica.
Ad affiancarlo sul palco un ensemble di musicisti di primissimo ordine: la bella voce e la sublime presenza scenica di Floriana Ferrante, cantante e attrice poliedrica con collaborazioni di spicco tra jazz, musical e teatro-canzone; il virtuosissimo tocco del chitarrista e illustratore Domenico Lopez, figura di rilievo nel panorama internazionale per le sue sfumature flamenco e latinoamericane; la raffinata sensibilità del polistrumentista Giovanni Chiapparino alle percussioni, curatore di molteplici colonne sonore e progetti discografici; il soffio lirico del flauto traverso di Ilaria Stoppini, concertista perfezionatasi con i più grandi maestri d'Europa; e la solida ed eclettica trama ritmica del bassista Emanuele Manzo, storico esponente della scena musicale pugliese.
In un Ferragosto che promette di ardere non solo per la temperatura ma per l'incanto dell'arte, la stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani - realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia e le sinergie con i Conservatori "Niccolò Piccinni" di Bari e "Nino Rota" Monopoli e la media partnership di Radio Selene - riserva al pubblico una serata imperdibile, dove la memoria di Pino Daniele diventa ristoro per l'anima e pura bellezza interpretativa.
Il ricco cartellone estivo continua a mantenere la promessa di rivelarsi un fondamentale e insostituibile volano per la splendida città sul mare, offrendo alla platea del Palazzo un'esperienza suggestiva e un contatto diretto con artisti capaci di sfidare i confini dei generi.
I biglietti (poltronissima numerata 20,00 euro – poltronissima numerata soci partner 15,00. Posto unico non numerato 15,00 euro – posto unico non numerato soci partner 10,00) per l'evento di sabato 15 agosto "Ho sete ancora" sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite il circuito Vivaticket con possibilità di pagamento tramite Carta Docente. Per maggiori informazioni e modalità di prenotazione è possibile contattare i canali ufficiali tramite il sito web ufficiale www.palazzodelleartibeltrani.it o i recapiti di riferimento della struttura (tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it).
I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani.
Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile qui.
Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it