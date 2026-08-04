Ambiente
Trani, scatta l'«Agenda Verde»: al via il piano d'urgenza dell'Amministrazione Galiano per la sicurezza del territorio
Dopo le segnalazioni dei cittadini e i recenti crolli causati dal maltempo, avviate le prime operazioni straordinarie. Cantiere aperto dal 4 all'8 agosto per potature, bonifiche e rimozione delle ceppaie
Trani - martedì 4 agosto 2026 16.12
Una risposta immediata, concreta e indirizzata alla tutela dell'incolumità pubblica e del decoro urbano. Questa mattina è ufficialmente partita l'«Agenda Verde», il primo pacchetto d'interventi programmato dall'Amministrazione guidata dal sindaco Marco Galiano e promosso dall'Assessorato al Territorio per la manutenzione e la messa in sicurezza del patrimonio arboreo della città.
L'operazione si è resa indispensabile a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dagli uffici e dai residenti, ma soprattutto alla luce dei recenti e preoccupanti eventi atmosferici. Il forte maltempo dei giorni scorsi ha infatti provocato cedimenti e crolli in diverse zone della città: la caduta di una palma sul lungomare, il crollo di due pini nel cortile del plesso scolastico "Papa Giovanni XXIII", oltre ai danni registrati sul lungomare Mongelli e in altre arterie cittadine. Per far fronte a questa situazione di emergenza e ripristinare condizioni di sicurezza, la Giunta Galiano ha disposto un primo ciclo di interventi ad azione rapida, in calendario da oggi, martedì 4 agosto, fino a sabato 8 agosto.
Il dettaglio degli interventi in programma
La mappa dei lavori pianificata dall'Assessorato al Territorio prevede un raggio d'azione diffuso per risolvere criticità specifiche:
tl@
L'operazione si è resa indispensabile a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dagli uffici e dai residenti, ma soprattutto alla luce dei recenti e preoccupanti eventi atmosferici. Il forte maltempo dei giorni scorsi ha infatti provocato cedimenti e crolli in diverse zone della città: la caduta di una palma sul lungomare, il crollo di due pini nel cortile del plesso scolastico "Papa Giovanni XXIII", oltre ai danni registrati sul lungomare Mongelli e in altre arterie cittadine. Per far fronte a questa situazione di emergenza e ripristinare condizioni di sicurezza, la Giunta Galiano ha disposto un primo ciclo di interventi ad azione rapida, in calendario da oggi, martedì 4 agosto, fino a sabato 8 agosto.
Il dettaglio degli interventi in programma
La mappa dei lavori pianificata dall'Assessorato al Territorio prevede un raggio d'azione diffuso per risolvere criticità specifiche:
- Messa in sicurezza nelle scuole: Si procederà con la rimozione delle ceppaie dei 2 pini crollati all'interno della scuola "Papa Giovanni XXIII", passaggio fondamentale per la restituzione degli spazi in sicurezza.
- Interventi sul Litorale: Sul lungomare è prevista la spollonatura delle tamerici, mirata a dare ordine e respiro alla vegetazione costiera.
- Potature di contenimento: Nella Zona Nord della città le squadre operative saranno impegnate nella potatura di contenimento di alcuni pini considerati a rischio stabilità o ingombranti per le sedi stradali.
- Decespugliamento e igiene urbana: Avviate le operazioni di sfalcio dell'erba e decespugliamento nel tratto compreso tra via Gusmai e la strada 127 a denominarsi, unitamente alla pulizia capillare delle formelle stradali che ospitano le alberature in varie zone del territorio comunale.
tl@