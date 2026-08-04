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Trani, scatta l'«Agenda Verde»: al via il piano d'urgenza dell'Amministrazione Galiano per la sicurezza del territorio

Dopo le segnalazioni dei cittadini e i recenti crolli causati dal maltempo, avviate le prime operazioni straordinarie. Cantiere aperto dal 4 all'8 agosto per potature, bonifiche e rimozione delle ceppaie

Trani - martedì 4 agosto 2026 16.12
Una risposta immediata, concreta e indirizzata alla tutela dell'incolumità pubblica e del decoro urbano. Questa mattina è ufficialmente partita l'«Agenda Verde», il primo pacchetto d'interventi programmato dall'Amministrazione guidata dal sindaco Marco Galiano e promosso dall'Assessorato al Territorio per la manutenzione e la messa in sicurezza del patrimonio arboreo della città.
L'operazione si è resa indispensabile a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dagli uffici e dai residenti, ma soprattutto alla luce dei recenti e preoccupanti eventi atmosferici. Il forte maltempo dei giorni scorsi ha infatti provocato cedimenti e crolli in diverse zone della città: la caduta di una palma sul lungomare, il crollo di due pini nel cortile del plesso scolastico "Papa Giovanni XXIII", oltre ai danni registrati sul lungomare Mongelli e in altre arterie cittadine. Per far fronte a questa situazione di emergenza e ripristinare condizioni di sicurezza, la Giunta Galiano ha disposto un primo ciclo di interventi ad azione rapida, in calendario da oggi, martedì 4 agosto, fino a sabato 8 agosto.

Il dettaglio degli interventi in programma
La mappa dei lavori pianificata dall'Assessorato al Territorio prevede un raggio d'azione diffuso per risolvere criticità specifiche:
  1. Messa in sicurezza nelle scuole: Si procederà con la rimozione delle ceppaie dei 2 pini crollati all'interno della scuola "Papa Giovanni XXIII", passaggio fondamentale per la restituzione degli spazi in sicurezza.
  2. Interventi sul Litorale: Sul lungomare è prevista la spollonatura delle tamerici, mirata a dare ordine e respiro alla vegetazione costiera.
  3. Potature di contenimento: Nella Zona Nord della città le squadre operative saranno impegnate nella potatura di contenimento di alcuni pini considerati a rischio stabilità o ingombranti per le sedi stradali.
  4. Decespugliamento e igiene urbana: Avviate le operazioni di sfalcio dell'erba e decespugliamento nel tratto compreso tra via Gusmai e la strada 127 a denominarsi, unitamente alla pulizia capillare delle formelle stradali che ospitano le alberature in varie zone del territorio comunale.
L'avvio di questo primo calendario di «Agenda Verde» rappresenta un cambio di passo operativo per la gestione del verde pubblico, volto a coniugare la cura dell'ambiente cittadino con la prevenzione dei rischi per la popolazione. Gli interventi proseguiranno a ritmo serrato fino all'8 agosto, ponendo le basi per il piano complessivo di manutenzione del territorio pianificato per i prossimi mesi.
tl@
Locandina Agenda Verde
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