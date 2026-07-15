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spettacolo "Forza Venite Gente"
Speciale

A Trani Fondazione SECA presenta lo spettacolo "Forza Venite Gente", il musical dedicato a San Francesco

Con questo evento si intende rendere omaggio alla figura universale del Santo, il cui messaggio continua a parlare alle nuove generazioni

Trani - mercoledì 15 luglio 2026 13.51 Sponsorizzato
Trani si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più amati della tradizione teatrale italiana: "Forza Venite Gente", il celebre musical dedicato alla vita di San Francesco d'Assisi, che andrà in scena nella suggestiva cornice di Piazza Duomo. L'iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per l'VIII Centenario del Transito di San Francesco (1226-2026) ed è promossa dalla Fondazione S.E.C.A., da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, storico e spirituale del territorio.

"Forza Venite Gente", debuttato nel 1981, ha superato le 3.500 repliche e ha coinvolto oltre 2,5 milioni di spettatori in Italia e all'estero e diventa uno spettacolo simbolo del teatro musicale italiano. Attraverso canzoni entrate nell'immaginario collettivo, coreografie coinvolgenti e momenti di grande intensità emotiva, racconta la straordinaria vicenda umana e spirituale del Santo di Assisi, mettendo al centro valori universali come la pace, la fraternità, la gioia, il dialogo e l'amore per il creato. Lo spettacolo alterna momenti di leggerezza e comicità a profonde riflessioni sul rapporto tra padri e figli, sulla scelta di vita di Francesco e sul suo messaggio ancora attuale per le nuove generazioni.

La scelta di Piazza Duomo, uno dei luoghi simbolo della città di Trani, conferisce all'evento un valore particolarmente significativo, creando un dialogo ideale tra arte, fede e patrimonio monumentale. L'appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi del calendario celebrativo dedicato a San Francesco e si propone di coinvolgere cittadini, famiglie, pellegrini e visitatori provenienti da tutto il territorio regionale e nazionale.

Con questo evento si intende rendere omaggio alla figura universale di San Francesco, il cui messaggio continua a parlare alle nuove generazioni e a ispirare percorsi di dialogo, solidarietà e costruzione del bene comune.

Biglietti disponibili online su https://www.diyticket.it/events/Musica/31254/forza-venite-gente e al Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9 | Posto Unico Settore I € 35,00 | Posto Unico Settore II € 25,00.
L'evento è in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Fondazione Leonardo Del Vecchio e Rete Musei Altapulia.
Per ulteriori informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it
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