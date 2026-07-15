A Trani Fondazione SECA presenta lo spettacolo "Forza Venite Gente", il musical dedicato a San Francesco

Trani si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più amati della tradizione teatrale italiana:, il celebre musical dedicato alla vita di, che andrà in scena nella suggestiva cornice di. L'iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per l'(1226-2026) ed è promossa dalla, da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, storico e spirituale del territorio.debuttato nel 1981, ha superato le 3.500 repliche e ha coinvolto oltre 2,5 milioni di spettatori in Italia e all'estero e diventa uno spettacolo simbolo del teatro musicale italiano. Attraverso canzoni entrate nell'immaginario collettivo, coreografie coinvolgenti e momenti di grande intensità emotiva, racconta la straordinaria vicenda umana e spirituale del Santo di Assisi, mettendo al centro valori universali come la pace, la fraternità, la gioia, il dialogo e l'amore per il creato. Lo spettacolo alterna momenti di leggerezza e comicità a profonde riflessioni sul rapporto tra padri e figli, sulla scelta di vita di Francesco e sul suo messaggio ancora attuale per le nuove generazioni.La scelta di Piazza Duomo, uno dei luoghi simbolo della città di Trani, conferisce all'evento un valore particolarmente significativo, creando un dialogo ideale tra arte, fede e patrimonio monumentale. L'appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi del calendario celebrativo dedicato a San Francesco e si propone di coinvolgere cittadini, famiglie, pellegrini e visitatori provenienti da tutto il territorio regionale e nazionale.Con questo evento si intende rendere omaggio alla figura universale di San Francesco, il cui messaggio continua a parlare alle nuove generazioni e a ispirare percorsi di dialogo, solidarietà e costruzione del bene comune.L'evento è in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Fondazione Leonardo Del Vecchio e Rete Musei Altapulia.Per ulteriori informazioni