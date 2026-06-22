Fondazione SECA | Successo per gli "Itinerari tra pietra e cielo" a Trani

Il Convento dei Frati Cappuccini: dove il Silenzio si fa Carità"

"Forza Venite gente"

Prosegue con un riscontro estremamente positivo il calendario di iniziative promosso dalla Fondazione S.E.C.A., in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, nell'ambito delle celebrazioni per l'Tra gli appuntamenti più apprezzati, il percorso di visite guidateha registrato una significativa partecipazione di cittadini, pellegrini e visitatori, confermando il forte interesse verso la riscoperta del patrimonio spirituale, storico e artistico della città di Trani.Il primo appuntamento, svoltosi ilpresso la, ha offerto ai partecipanti l'opportunità di approfondire la storia e il valore spirituale di uno dei luoghi più suggestivi della città, mentre il secondo incontro, tenutosi ilpresso la, ha consentito di proseguire il cammino di scoperta attraverso testimonianze di fede, arte e memoria legate alla tradizione francescana e alla storia ecclesiale del territorio.Lae l'esprimono soddisfazione per la partecipazione registrata e ringraziano tutti coloro che hanno scelto di prendere parte agli itinerari, contribuendo al successo di un progetto che intende rendere sempre più accessibile e coinvolgente il patrimonio storico e spirituale della città.Le attività dedicate all'VIII Centenario del Transito di San Francesco proseguiranno sabatocon l'ultima visita guidata alladal titolo "e con il grande musicalin piazza Duomo a Trani ilPer maggiori informazioni