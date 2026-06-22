Eventi e cultura
Fondazione SECA | Successo per gli "Itinerari tra pietra e cielo" a Trani
Boom di presenze per le visite francescane: il 27 giugno l'ultimo appuntamento
Trani - lunedì 22 giugno 2026 6.00
Prosegue con un riscontro estremamente positivo il calendario di iniziative promosso dalla Fondazione S.E.C.A., in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, nell'ambito delle celebrazioni per l'VIII Centenario del Transito di San Francesco d'Assisi.
Tra gli appuntamenti più apprezzati, il percorso di visite guidate "Itinerari tra pietra e cielo. Sulle orme di Francesco" ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, pellegrini e visitatori, confermando il forte interesse verso la riscoperta del patrimonio spirituale, storico e artistico della città di Trani.
Il primo appuntamento, svoltosi il 30 maggio presso la Chiesa di Santa Maria di Colonna, ha offerto ai partecipanti l'opportunità di approfondire la storia e il valore spirituale di uno dei luoghi più suggestivi della città, mentre il secondo incontro, tenutosi il 20 giugno presso la Chiesa di San Giovanni, ha consentito di proseguire il cammino di scoperta attraverso testimonianze di fede, arte e memoria legate alla tradizione francescana e alla storia ecclesiale del territorio.
La Fondazione S.E.C.A. e l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie esprimono soddisfazione per la partecipazione registrata e ringraziano tutti coloro che hanno scelto di prendere parte agli itinerari, contribuendo al successo di un progetto che intende rendere sempre più accessibile e coinvolgente il patrimonio storico e spirituale della città.
Le attività dedicate all'VIII Centenario del Transito di San Francesco proseguiranno sabato 27 giugno con l'ultima visita guidata alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie dal titolo "Il Convento dei Frati Cappuccini: dove il Silenzio si fa Carità" e con il grande musical "Forza Venite gente" in piazza Duomo a Trani il 22 agosto.
Per maggiori informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 | email. info@fondazioneseca.it
Tra gli appuntamenti più apprezzati, il percorso di visite guidate "Itinerari tra pietra e cielo. Sulle orme di Francesco" ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, pellegrini e visitatori, confermando il forte interesse verso la riscoperta del patrimonio spirituale, storico e artistico della città di Trani.
Il primo appuntamento, svoltosi il 30 maggio presso la Chiesa di Santa Maria di Colonna, ha offerto ai partecipanti l'opportunità di approfondire la storia e il valore spirituale di uno dei luoghi più suggestivi della città, mentre il secondo incontro, tenutosi il 20 giugno presso la Chiesa di San Giovanni, ha consentito di proseguire il cammino di scoperta attraverso testimonianze di fede, arte e memoria legate alla tradizione francescana e alla storia ecclesiale del territorio.
La Fondazione S.E.C.A. e l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie esprimono soddisfazione per la partecipazione registrata e ringraziano tutti coloro che hanno scelto di prendere parte agli itinerari, contribuendo al successo di un progetto che intende rendere sempre più accessibile e coinvolgente il patrimonio storico e spirituale della città.
Le attività dedicate all'VIII Centenario del Transito di San Francesco proseguiranno sabato 27 giugno con l'ultima visita guidata alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie dal titolo "Il Convento dei Frati Cappuccini: dove il Silenzio si fa Carità" e con il grande musical "Forza Venite gente" in piazza Duomo a Trani il 22 agosto.
Per maggiori informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 | email. info@fondazioneseca.it