Fondazione SECA:
Fondazione SECA: "Itinerari tra pietra e cielo" a Trani
Eventi e cultura

Fondazione SECA | Successo per gli "Itinerari tra pietra e cielo" a Trani

Boom di presenze per le visite francescane: il 27 giugno l'ultimo appuntamento

Trani - lunedì 22 giugno 2026 6.00
Prosegue con un riscontro estremamente positivo il calendario di iniziative promosso dalla Fondazione S.E.C.A., in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, nell'ambito delle celebrazioni per l'VIII Centenario del Transito di San Francesco d'Assisi.

Tra gli appuntamenti più apprezzati, il percorso di visite guidate "Itinerari tra pietra e cielo. Sulle orme di Francesco" ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, pellegrini e visitatori, confermando il forte interesse verso la riscoperta del patrimonio spirituale, storico e artistico della città di Trani.

Il primo appuntamento, svoltosi il 30 maggio presso la Chiesa di Santa Maria di Colonna, ha offerto ai partecipanti l'opportunità di approfondire la storia e il valore spirituale di uno dei luoghi più suggestivi della città, mentre il secondo incontro, tenutosi il 20 giugno presso la Chiesa di San Giovanni, ha consentito di proseguire il cammino di scoperta attraverso testimonianze di fede, arte e memoria legate alla tradizione francescana e alla storia ecclesiale del territorio.

La Fondazione S.E.C.A. e l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie esprimono soddisfazione per la partecipazione registrata e ringraziano tutti coloro che hanno scelto di prendere parte agli itinerari, contribuendo al successo di un progetto che intende rendere sempre più accessibile e coinvolgente il patrimonio storico e spirituale della città.

Le attività dedicate all'VIII Centenario del Transito di San Francesco proseguiranno sabato 27 giugno con l'ultima visita guidata alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie dal titolo "Il Convento dei Frati Cappuccini: dove il Silenzio si fa Carità" e con il grande musical "Forza Venite gente" in piazza Duomo a Trani il 22 agosto.

Per maggiori informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 | email. info@fondazioneseca.it
  • Fondazione Seca
Altri contenuti a tema
Il Cammino dello Spirito secondo l’esempio di San Francesco al Polo Museale a Trani Religioni Il Cammino dello Spirito secondo l’esempio di San Francesco al Polo Museale a Trani L’incontro con Don Vincenzo Di Pilato, Padre Gianpaolo Lacerenza e Mons. Leonardo D’Ascenzo ieri sera sulla figura del Santo d’Assisi
San Francesco raccontato nel monologo di Daniele Ridolfi al Polo Museale di Trani San Francesco raccontato nel monologo di Daniele Ridolfi al Polo Museale di Trani Il recital si inserisce nelle celebrazioni della Fondazione S.E.C.A. per le celebrazioni dell’VIII centenario del transito del Santo d’Assisi
A Trani il progetto della Fondazione S.E.C.A. per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco A Trani il progetto della Fondazione S.E.C.A. per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco Giovedì 21 maggio a Palazzo Broquier la conferenza stampa di presentazione del calendario di iniziative culturali, artistiche e spirituali dedicate al Santo di Assisi
Si conclude oggi la mostra dedicata a Leonardo Del Vecchio al Polo Museale Diocesano di Trani Si conclude oggi la mostra dedicata a Leonardo Del Vecchio al Polo Museale Diocesano di Trani La mostra si è aperta il 17 aprile scorso ed è stata un tributo al visionario imprenditore di origini tranesi fondatore di Luxottica
10 anni di Fondazione S.E.C.A. in una mostra di iconiche macchine per scrivere 10 anni di Fondazione S.E.C.A. in una mostra di iconiche macchine per scrivere La Fondazione S.E.C.A. celebra il decennale con un’esposizione di macchine per scrivere della collezione del Cav. Pagano
Diego Trivellini e la sua fisorchestra per il decennale della Fondazione S.E.C.A. Diego Trivellini e la sua fisorchestra per il decennale della Fondazione S.E.C.A. Il musicista si è esibito nella serata di ieri nella sala del Polo Museale tranese con un modo di fare musica innovativo
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso Speciale Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso Appuntamento al Polo Museale di Trani il 18 aprile alle ore 20:30
Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A. Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A. Un grande successo quello di ieri, con l’Ensemble Accademia Musicale Federiciana, nell’ambito della rassegna “Sere D’Incanto”
Apulia Trani C5, avanti con Nicola Tesse: confermato il pilastro biancoazzurro per la Serie C2
22 giugno 2026 Apulia Trani C5, avanti con Nicola Tesse: confermato il pilastro biancoazzurro per la Serie C2
Da Trani a Taranto. Nicolangelo Lotito giura nei Carabinieri: dallo sport ai valori del servizio
22 giugno 2026 Da Trani a Taranto. Nicolangelo Lotito giura nei Carabinieri: dallo sport ai valori del servizio
Tassazione locale, la proposta di Marinaro: «Bene il Bonus Rifiuti automatico, ma ora la TARI a Trani va ridotta
22 giugno 2026 Tassazione locale, la proposta di Marinaro: «Bene il Bonus Rifiuti automatico, ma ora la TARI a Trani va ridotta
Cattedrale all'Alba | Il sole dell'estate accende Trani: musica, danza e poesia davanti al mare
21 giugno 2026 Cattedrale all'Alba | Il sole dell'estate accende Trani: musica, danza e poesia davanti al mare
Polisportiva Trani 2006: continuità, competenza e ambizione per la nuova Prima Categoria
21 giugno 2026 Polisportiva Trani 2006: continuità, competenza e ambizione per la nuova Prima Categoria
Battiti Live | Guarriello chiede chiarezza sui piani di sicurezza
21 giugno 2026 Battiti Live | Guarriello chiede chiarezza sui piani di sicurezza
Schianto all’alba alla rotonda tra via Papa Giovanni e via Barletta: giovane in ospedale
21 giugno 2026 Schianto all’alba alla rotonda tra via Papa Giovanni e via Barletta: giovane in ospedale
Schianto nella notte a Trani, coinvolta un'auto rubata: occupanti in fuga
21 giugno 2026 Schianto nella notte a Trani, coinvolta un'auto rubata: occupanti in fuga
Lula - Pane e Dessert | I “Tre Pani” del Gambero Rosso brillano per l'ottavo anno consecutivo a Trani
21 giugno 2026 Lula - Pane e Dessert | I “Tre Pani” del Gambero Rosso brillano per l'ottavo anno consecutivo a Trani
Saldi estivi 2026, in Puglia si parte il 4 luglio: sconti fino al 15 settembre
21 giugno 2026 Saldi estivi 2026, in Puglia si parte il 4 luglio: sconti fino al 15 settembre
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.