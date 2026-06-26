Eventi e cultura
Fondazione S.E.C.A | Trani, alla scoperta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie: si chiude il ciclo di visite dedicate a San Francesco
Sabato 27 giugno ultimo appuntamento di "Itinerari tra pietra e cielo. Sulle orme di Francesco" nell'VIII Centenario del Transito del Santo di Assisi
Trani - venerdì 26 giugno 2026 7.49 Comunicato Stampa
Si conclude sabato 27 giugno, alle ore 19.30, con la visita guidata alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Trani il ciclo di appuntamenti "Itinerari tra pietra e cielo. Sulle orme di Francesco", promosso dalla Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie nell'ambito delle celebrazioni per l'VIII Centenario del Transito di San Francesco d'Assisi.
Dopo la partecipazione registrata nei precedenti incontri dedicati alla Chiesa di Santa Maria di Colonna e alla Chiesa di San Giovanni, l'iniziativa si conclude con un itinerario intitolato "Il Convento dei Frati Cappuccini: dove il Silenzio si fa Carità", pensato per accompagnare i visitatori alla scoperta di uno dei luoghi più significativi della spiritualità francescana cittadina.
La visita offrirà l'occasione di approfondire la storia del complesso conventuale, il suo patrimonio artistico e architettonico e il ruolo che, nel corso dei secoli, ha svolto nella vita religiosa e sociale della comunità tranese. Un percorso che intreccia fede, cultura e memoria, permettendo di riscoprire il messaggio di San Francesco attraverso uno dei luoghi che meglio ne custodiscono lo spirito.
L'iniziativa rientra nel programma culturale e spirituale organizzato dalla Fondazione S.E.C.A. per celebrare gli ottocento anni dal Transito del Santo di Assisi, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio ecclesiale della città e promuovere una più profonda conoscenza della tradizione francescana. La partecipazione prevede un contributo di 5 euro ed è richiesta la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Fondazione S.E.C.A. al numero 0883.582470 oppure scrivere all'indirizzo info@fondazioneseca.it
Dopo la partecipazione registrata nei precedenti incontri dedicati alla Chiesa di Santa Maria di Colonna e alla Chiesa di San Giovanni, l'iniziativa si conclude con un itinerario intitolato "Il Convento dei Frati Cappuccini: dove il Silenzio si fa Carità", pensato per accompagnare i visitatori alla scoperta di uno dei luoghi più significativi della spiritualità francescana cittadina.
La visita offrirà l'occasione di approfondire la storia del complesso conventuale, il suo patrimonio artistico e architettonico e il ruolo che, nel corso dei secoli, ha svolto nella vita religiosa e sociale della comunità tranese. Un percorso che intreccia fede, cultura e memoria, permettendo di riscoprire il messaggio di San Francesco attraverso uno dei luoghi che meglio ne custodiscono lo spirito.
L'iniziativa rientra nel programma culturale e spirituale organizzato dalla Fondazione S.E.C.A. per celebrare gli ottocento anni dal Transito del Santo di Assisi, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio ecclesiale della città e promuovere una più profonda conoscenza della tradizione francescana. La partecipazione prevede un contributo di 5 euro ed è richiesta la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Fondazione S.E.C.A. al numero 0883.582470 oppure scrivere all'indirizzo info@fondazioneseca.it