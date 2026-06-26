San Francesco
San Francesco
Eventi e cultura

Fondazione S.E.C.A | Trani, alla scoperta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie: si chiude il ciclo di visite dedicate a San Francesco

Sabato 27 giugno ultimo appuntamento di "Itinerari tra pietra e cielo. Sulle orme di Francesco" nell'VIII Centenario del Transito del Santo di Assisi

Trani - venerdì 26 giugno 2026 7.49 Comunicato Stampa
Si conclude sabato 27 giugno, alle ore 19.30, con la visita guidata alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Trani il ciclo di appuntamenti "Itinerari tra pietra e cielo. Sulle orme di Francesco", promosso dalla Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie nell'ambito delle celebrazioni per l'VIII Centenario del Transito di San Francesco d'Assisi.

Dopo la partecipazione registrata nei precedenti incontri dedicati alla Chiesa di Santa Maria di Colonna e alla Chiesa di San Giovanni, l'iniziativa si conclude con un itinerario intitolato "Il Convento dei Frati Cappuccini: dove il Silenzio si fa Carità", pensato per accompagnare i visitatori alla scoperta di uno dei luoghi più significativi della spiritualità francescana cittadina.

La visita offrirà l'occasione di approfondire la storia del complesso conventuale, il suo patrimonio artistico e architettonico e il ruolo che, nel corso dei secoli, ha svolto nella vita religiosa e sociale della comunità tranese. Un percorso che intreccia fede, cultura e memoria, permettendo di riscoprire il messaggio di San Francesco attraverso uno dei luoghi che meglio ne custodiscono lo spirito.

L'iniziativa rientra nel programma culturale e spirituale organizzato dalla Fondazione S.E.C.A. per celebrare gli ottocento anni dal Transito del Santo di Assisi, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio ecclesiale della città e promuovere una più profonda conoscenza della tradizione francescana. La partecipazione prevede un contributo di 5 euro ed è richiesta la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Fondazione S.E.C.A. al numero 0883.582470 oppure scrivere all'indirizzo info@fondazioneseca.it
  • Fondazione Seca
Altri contenuti a tema
Fondazione SECA | Successo per gli "Itinerari tra pietra e cielo" a Trani Fondazione SECA | Successo per gli "Itinerari tra pietra e cielo" a Trani Boom di presenze per le visite francescane: il 27 giugno l'ultimo appuntamento
Il Cammino dello Spirito secondo l’esempio di San Francesco al Polo Museale a Trani Religioni Il Cammino dello Spirito secondo l’esempio di San Francesco al Polo Museale a Trani L’incontro con Don Vincenzo Di Pilato, Padre Gianpaolo Lacerenza e Mons. Leonardo D’Ascenzo ieri sera sulla figura del Santo d’Assisi
San Francesco raccontato nel monologo di Daniele Ridolfi al Polo Museale di Trani San Francesco raccontato nel monologo di Daniele Ridolfi al Polo Museale di Trani Il recital si inserisce nelle celebrazioni della Fondazione S.E.C.A. per le celebrazioni dell’VIII centenario del transito del Santo d’Assisi
A Trani il progetto della Fondazione S.E.C.A. per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco A Trani il progetto della Fondazione S.E.C.A. per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco Giovedì 21 maggio a Palazzo Broquier la conferenza stampa di presentazione del calendario di iniziative culturali, artistiche e spirituali dedicate al Santo di Assisi
Si conclude oggi la mostra dedicata a Leonardo Del Vecchio al Polo Museale Diocesano di Trani Si conclude oggi la mostra dedicata a Leonardo Del Vecchio al Polo Museale Diocesano di Trani La mostra si è aperta il 17 aprile scorso ed è stata un tributo al visionario imprenditore di origini tranesi fondatore di Luxottica
10 anni di Fondazione S.E.C.A. in una mostra di iconiche macchine per scrivere 10 anni di Fondazione S.E.C.A. in una mostra di iconiche macchine per scrivere La Fondazione S.E.C.A. celebra il decennale con un’esposizione di macchine per scrivere della collezione del Cav. Pagano
Diego Trivellini e la sua fisorchestra per il decennale della Fondazione S.E.C.A. Diego Trivellini e la sua fisorchestra per il decennale della Fondazione S.E.C.A. Il musicista si è esibito nella serata di ieri nella sala del Polo Museale tranese con un modo di fare musica innovativo
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso Speciale Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso Appuntamento al Polo Museale di Trani il 18 aprile alle ore 20:30
Csm, il dott. Saverio Umberto De Simone è il nuovo Presidente del Tribunale di Trani
26 giugno 2026 Csm, il dott. Saverio Umberto De Simone è il nuovo Presidente del Tribunale di Trani
I Dialoghi di Trani festeggiano il quarto di secolo: un’edizione internazionale nel segno della “Complessità” e dei grandi premi letterari
26 giugno 2026 I Dialoghi di Trani festeggiano il quarto di secolo: un’edizione internazionale nel segno della “Complessità” e dei grandi premi letterari
Trani, tasse comunali non pagate e consiglieri eletti: scade oggi il termine per regolarizzare le posizioni. Domani alle 10 la proclamazione ufficiale
25 giugno 2026 Trani, tasse comunali non pagate e consiglieri eletti: scade oggi il termine per regolarizzare le posizioni. Domani alle 10 la proclamazione ufficiale
Battiti Live a Trani: grande attesa stasera per Sal Da Vinci, Irama, Brancale, Gabbani, Hunt e The Kolors
25 giugno 2026 Battiti Live a Trani: grande attesa stasera per Sal Da Vinci, Irama, Brancale, Gabbani, Hunt e The Kolors
Nuova Darsena, i legali: «Dehors già rimosso e area dissequestrata da oltre un mese»
25 giugno 2026 Nuova Darsena, i legali: «Dehors già rimosso e area dissequestrata da oltre un mese»
Step, Lucia De Mari presenta il pass che unisce la Puglia Imperiale tra turismo, mobilità sostenibile e innovazione
25 giugno 2026 Step, Lucia De Mari presenta il pass che unisce la Puglia Imperiale tra turismo, mobilità sostenibile e innovazione
Nasce a Trani Capirro Village: «Già 32 adesioni su 36 unità»
25 giugno 2026 Nasce a Trani Capirro Village: «Già 32 adesioni su 36 unità»
Scopri il punto vendita SEV Iren a Trani
25 giugno 2026 Scopri il punto vendita SEV Iren a Trani
I Pinguini Tattici Nucleari si tuffano nel mare di Villa Ascosa: pausa anti-afa prima di Battiti Live
25 giugno 2026 I Pinguini Tattici Nucleari si tuffano nel mare di Villa Ascosa: pausa anti-afa prima di Battiti Live
Editoriale. Scusate il disturbo | Battiti 2026: Luci ed ombre dell’evento estivo di Trani
25 giugno 2026 Editoriale. Scusate il disturbo | Battiti 2026: Luci ed ombre dell’evento estivo di Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.