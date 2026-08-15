Editoriale | Trani - Food truck a Colonna. Fratelli d’Italia ha due posizioni diverse sulla stessa vicenda: sul caso di emerge una frattura nella linea del partito

Non vogliamo entrare, in questa sede, nel merito della vicenda dei food truck di, oggetto nelle ultime ore di un comunicato stampa-denuncia pubblicato anche dalla nostra redazione e sottoscritto dai quattro esercenti. Per una ricostruzione più approfondita della loro posizione, rimandiamo al comunicato integrale, disponibile al link riportato in fondo all'articolo. La vicenda, tuttavia, presenta un, e non soltanto sotto il profilo amministrativo. Dopo il blocco dell'attività nella serata del 14 agosto, infatti,La prima a intervenire è stata, consigliera comunale e vicepresidente della III Commissione Consiliare, commissione che si occupa, tra le altre materie, anche di. A seguire è intervenuto sui social, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, con un post che ripropone, sostanzialmente, lo stesso testo già diffuso lo scorso mese di luglio sul tema del decoro urbano e della regolamentazione dello street food.Partiamo però da un punto: gli operatori, nel loro comunicato, contestano l'intervento della. Su questo, permetteteci una considerazione:, cioè svolgere attività di controllo sul territorio e verificare il rispetto delle disposizioni vigenti. Un'attività che, in generale, riguarda anche il contrasto all'abusivismo commerciale, fenomeno della cui presenza in città molti cittadini lamentano da tempo.Nel caso specifico, naturalmente, saranno gli atti amministrativi a chiarire con precisione. Non è questo, però, il terreno sul quale intendiamo addentrarci in questa fase: si tratta di aspetti amministrativi che meritano un approfondimento specifico e documentato e che, eventualmente, torneremo ad affrontare.Ci interessa invece ilperché, proprio mentre gli esercenti chiedono chiarezza, dialogo e una soluzione che consenta loro di continuare a lavorare nel rispetto delle regole, emergono all'interno dello stesso partito. Da una partepone l'accento sullanel non aver previsto per tempo una soluzione alla scadenza del bando. Dall'altraconcentra l'attenzione su, proponendo anche una diversa organizzazione dello street food. Due interventi che, per carità,, ma che, proprio perché provengono da, pongono inevitabilmente una domanda sulla linea che Fratelli d'Italia intende assumere.Proviamo ad approfondire le due posizioni.Roberto Gargiuolo affronta la questione partendo dal tema del. Nel suo intervento chiarisce che il problema non è essere contro i food truck, ma garantire "regole uguali per tutti". Il consigliere richiama le responsabilità degli operatori nella gestione dei rifiuti e nel ripristino degli spazi occupati e chiede all'Amministrazione di intensificare i controlli sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, sulla gestione dei rifiuti e sull'occupazione del suolo pubblico. La sua proposta è anche quella di superare la situazione attuale attraverso, organizzato e dotato dei servizi necessari. Una posizione che mette dunque al centroDi segno sensibilmente diverso è l'intervento di Ornella Gelso. La consigliera non contesta la necessità di rispettare le regole, ma pone la questione da un'altra prospettiva:, sapendo che il bando sarebbe scaduto nel pieno della stagione turistica? Gelso ricorda che i food truck avevano partecipato e vinto un bando e che gli operatori avevano investito sulla base di quella possibilità. Ma soprattutto sposta l'attenzione sulle responsabilità pubbliche: se esistevano problemi di decoro, manutenzione, servizi o condizioni igienico-sanitarie, si chiede,È una lettura che mette quindi in primo piano, più che il comportamento degli esercenti.Il dato politico interessante è che entrambi i consiglieri appartengono allo stesso gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Il gruppo, composto da, aveva recentemente espresso una posizione unitaria sulle linee programmatiche dell'Amministrazione Galiano, criticandole per la genericità e chiedendo maggiore concretezza. Questa volta, però, di fronte a una vicenda molto concreta,. Da una parte c'è chi dice, in sostanza: prima di tutto bisogna garantire il decoro e il rispetto delle regole. Dall'altra chi replica: le regole vanno rispettate, ma l'Amministrazione deve tutelare chi lavora e programmare per tempo le proprie decisioni. Non è una differenza marginale. Significa attribuireParlare già oggi di una vera e propriasarebbe probabilmente prematuro. I due consiglieri non hanno dichiarato una rottura, non hanno messo in discussione il gruppo consiliare e condividono formalmente il principio del rispetto delle regole. Ma sarebbe altrettanto difficile ignorare il segnale politico che arriva da questa vicenda. Perché quando due esponenti dello stesso partito intervengono sulla stessa questione e uno mette in primo piano, mentre l'altra sottolinea, la distanza tra le due impostazioni diventa evidente. E il caso assume un significato ancora maggiore perché arriva a poche settimane dall'insediamento della nuova Amministrazione verso la quale, Fratelli d'Italia, ha assunto a Trani il ruolo di opposizione e, a fine luglio, il gruppo consiliare aveva firmato unitariamente una dura critica alle linee programmatiche del sindaco Marco Galiano.Il vero interrogativo, dunque, non è soltanto, ma quale sarà la posizione definitiva che Fratelli d'Italia intenderà assumere sulla vicenda: il partito chiederà soprattutto, come emerge dall'intervento di Gargiuolo? Oppure insisterà sulla necessità di, come sostiene Gelso? Certo che le due impostazioni possono certamente trovare una sintesi: regole certe, controlli uguali per tutti, servizi adeguati e tutela di chi lavora, ma non era meglio parlarsi prima? Al momento,. Ed è proprio questa distanza, più che la vicenda dei singoli food truck, di per sè importante che va chiarita, a rendere politicamente interessante il caso di Colonna:La vicenda, insomma, resta aperta. Gli operatori chiedono certezze, l'Amministrazione dovrà fornire risposte e Fratelli d'Italia dovrà forse chiarire quale sia la propria ricetta. Perché a Colonna, per ora, l'unica cosa che sembra mancare non è il cibo, ma un menù politico condiviso.