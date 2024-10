Trani ospita la XV edizione del Cultural, festival della cultura alimentare italiana

Mastercass di Chef stellati, rinomati pizzaioli, party chef e bartender. Gli ospiti si alterneranno sul grande palco per dimostrazioni dal vivo: sarà un'occasione unica per vedere all'opera i maestri della cucina contemporanea e imparare nuove tecniche e segreti culinari.

Sala Tasting: Un'esperienza sensoriale che permetterà ai visitatori di degustare una selezione di vini, birre, spirits, oli e formaggi. La sala tasting sarà anche il palcoscenico per presentare cocktail d'autore realizzati da bartender di fama, che sapranno esaltare i sapori del territorio.

Sala Talk: Oltre alle esperienze culinarie, il festival sarà un'occasione per confrontarsi su temi attuali grazie alla partecipazione di giornalisti e critici enogastronomici di rilievo, che discuteranno delle sfide future per la cultura alimentare in un mondo in rapido cambiamento.

Cena di Gala: L'esperienza gastronomica del CULTURAL FESTIVAL continua oltre il Monastero di Colonna: ci spostiamo presso Le Vigne al Castello Hotel e wine resort per una esclusiva cena di gala, domenica 13 ottobre 2024 ore 20:30.

La splendida città di Trani, rinomata per il suo fascino storico e culturale, si prepara ad accogliere la 15ª edizione di CULTURAL, Festival della Cultura Alimentare Italiana, ideato e organizzato dal lucano Mauro Bochicchio, presidente di Consortium Paris. L'evento si svolgerà nella suggestiva cornice del Monastero di Colonna, per un'esperienza unica e immersiva in un luogo di rinomato valore storico e architettonico.Dopo il successo di Parigi, Montegrosso (Andria) e Matera, CULTURAL fa tappa nella capitale della gastronomia pugliese per festeggiare i dieci anni di attività. Dieci anni di dedizione e impegno nella salvaguardia della biodiversità agroalimentare e della sostenibilità ambientale attraverso il riconoscimento del cibo come linguaggio universale. In questo decennio, CULTURAL ha giocato un ruolo decisivo nella valorizzazione degli artigiani del gusto, chef, pizzaioli, pasticceri e panificatori, sia in Italia che in Francia. Ha costruito un ponte gastronomico tra due nazioni dalle ricche tradizioni culinarie, favorendo uno scambio che supera i confini geografici.CULTURAL non è solo un festival, ma un vero impegno per la protezione del nostro patrimonio gastronomico e per l'adozione di pratiche sostenibili. L'evento mette in risalto la bellezza della biodiversità, promuovendo ingredienti locali e stagionali, e supportando agricoltori e produttori che rispettano l'equilibrio ecologico del pianeta.L'edizione 2024 accoglierà 30 aziende espositrici, accuratamente selezionate tra produttori di eccellenze enogastronomiche, e presenterà oltre 40 ospiti, ambasciatori del gusto, in esclusive Masterclass articolate in 3 progetti: Gran Chef, dedicato alla Cucina d'Autore; Oro Puro, un affondo nell'arte bianca e nell'affascinante universo della pizza; Mixology, ovvero dell'arte del bere miscelato con i migliori bartender del sud Italia.IL TEMA:Quest'anno il festival ruoterà attorno al concetto di Futuro Immediato, un tema che invita a guardare avanti, a riflettere sul modo in cui la gastronomia, i metodi di preparazione e la cultura del cibo stiano evolvendo in risposta alle sfide globali e alle nuove esigenze dei consumatori. In un contesto dove tradizione e innovazione si intrecciano, Trani diventerà per tre giorni il fulcro di un dialogo tra passato e futuro, ospitando alcuni dei più influenti protagonisti del settore.GLI OSPITI:Tra i nomi della grande ristorazione, nel ricco programma di CULTURAL si annoverano gli chef stellati Donato De Leonardis, Vitantonio Lombardo, Stefano Di Gennaro, Nino Ferreri, Peppe Causarano, Domingo Schingaro, Massimo Tringali e ancora Daniel Cavuoto e Stefano Sforza. Il mondo della Pizzeria d'Autore sarà rappresentato invece da Luigi Gentile, Michel Greco, Giuseppe Riontino, Daniele Campana, Francesco Pellegrino, Salvatore Salvo, Gigi Vurchio, Valentino Tafuri, Rosa Casulli, Michele Lococciolo e dal pastry chef Luca Lacalamita. I paring sono affidati ai bartender, Peke Bochicchio, Federico Casucci, Alex D'Aloia, Marco Lorusso, Nacho Pappagallo, Gianluca Tassielli, Andrea Malcangio e Giacomo Fiume.IL PROGRAMMA:Il Festival offrirà un'ampia gamma di attività pensate per coinvolgere professionisti, appassionati e famiglie. Tra gli appuntamenti principali:L'ingresso al festival è gratuito, ma è richiesta la registrazione obbligatoria online. Per garantire l'accesso alle attività a pagamento (scuola di cucina, sale tasting e cena di gala) si consiglia di prenotare in largo in anticipo, per maggiori dettagli consultare il programma completo del festival sul ufficiale www.culturalfestival.eu L'evento è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8."Con il Patrocinio della città di TraniPartner: Distretto Produttivo Agroalimentare di qualità "Puglia Federiciana", Strada dell'Olio Castel del Monte, Pollice Bio, Acqua Orsini, Di Molfetta FrantoianiFornitori Ufficiali: Ladycucine, Royale Porcellane, Su Misura, Zingrillo Arredamenti, Izzo forni, BeSound Creative EntertainmentCULTURAL FESTIVALAPULIAN EDITIONQuando: 12–13–14 ottobre 2024Dove: Monastero di Colonna - TraniOrario di apertura al pubblico: 10.30 — 19.00Ingresso libero, con registrazione obbligatoria online su www.culturalfestival.eu