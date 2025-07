"South Vibes":un fine settimana di Sport, Musica e Sapori al Porto di Trani

14 foto South Vibes 2025 - I edizione Trani

Il suggestivo Porto di Trani si è trasformato da oggi nel vibrante palcoscenico della prima edizione diun evento senza precedenti che fonde sport, musica e sapori in un'atmosfera autentica e tutta pugliese. La manifestazione, che proseguirà anche domani, promette due giornate intense di energia e divertimento per residenti e visitatori."Il Cuore Pulsante saranno le gare di Cross-Training a cielo aperto - ha detto gli organizzatori - una novità che si concretizza nel magnifico scenario del Porto di Trani, sfondo Cattedrale, per eventi di questo genere che di solito vengono svolti in palazzetti dello sport, comunque al chiuso". Protagonisti assoluti 120 atleti provenienti da ogni angolo d'Italia, pronti a sfidarsi in una competizione mozzafiato sotto l'attenta supervisione di giudici professionisti: " Qui a Trani siamo in 18 - ha detto, coordinatore dei giudici - la nostra presenza è la garanzia della serietà ed ufficialità dei risultati e delle prestazioni che vengono valutate , fra altre cose, nei movimenti e nella coordinazione degli stessi".Le performance, che hanno già entusiasmato il pubblico stamani nella giornata di apertura , continueranno fino a tarda sera e riprenderanno domani, culminando con la proclamazione dei vincitori prevista per domenica 20 luglio alle 18:30." Il Cross-Training - come ha spiegato, Direttore della Competizione - è una disciplina che sviluppa un'ampia gamma di capacità fisiche, rendendo gli atleti completi e versatili. La sua popolarità è in crescita grazie alla sua "varietà e al forte senso di comunità". Questo aspetto di comunità lo hanno confermato i diversi atleti che stamani abbiamo intervistato. Ecco alcune testimonianze.: "È la sfida definitiva. Ti spinge a migliorare ogni giorno, unendo forza, resistenza, agilità e tante altre capacità fisiche. Per me è uno stile di vita che mi ha reso più forte e resiliente, non solo fisicamente ma anche mentalmente.""La sfida più grande è la costante varietà degli allenamenti e la necessità di essere 'buoni' in tutto, senza specializzarsi troppo in un unico aspetto, e poi superare i propri limiti mentali quando la fatica è tanta e il corpo vorrebbe cedere.""Una condizione fisica generale eccezionale e una maggiore consapevolezza del mio corpo e delle sue potenzialità. Mi ha insegnato la disciplina e la perseveranza, non solo nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni.""La voglia di migliorarmi continuamente e il senso di comunità che si crea con gli altri atleti. Ogni gara è un'occasione per mettersi alla prova. L'adrenalina della competizione e la soddisfazione di vedere i risultati del duro lavoro e dei sacrifici."L'energia del pubblico e l'atmosfera del Porto di Trani. Gareggiare in un contesto così bello e stimolante è incredibile. La sensazione di aver dato il massimo e il supporto reciproco tra atleti, anche se siamo avversari, c'è sempre un grande rispetto.", tuttavia,è molto più di una semplice competizione sportiva. L'evento è un vero e proprio festival "Made in Sud" che celebra l'eccellenza e l'ospitalità pugliese. Il pubblico, che può assistere gratuitamente alle gare, ha a disposizione una vibrante area street food, in Largo Angelo Pastore, dove i sapori autentici del Sud sono i protagonisti. Dagli iconici spaghetti all'Assassina ai gustosi panini con Pulled Pork, il tutto accompagnato da una selezione di vini e birre locali. A rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente ci pensa DJ Astro, con le sue selezioni musicali live che scandiscono il ritmo dell'intera manifestazione. L'obiettivo degli organizzatori è chiaro: "offrire un'esperienza unica e immersiva", trasformando il Porto di Trani in un luogo di festa e aggregazione.L'iniziativa ha ricevuto il sostegno economico del Comune di Trani, un segnale forte dell'impegno dell'amministrazione nella promozione di eventi sportivi e culturali di alto livello: "Questa collaborazione è cruciale e si spera possa consolidare questa sinergia"per future edizioni, - come sottolineato dall'organizzazione - magari ampliando il format e coinvolgendo ancora più realtà locali. South Vibes si propone di essere un appuntamento fisso per l'estate pugliese, un'occasione imperdibile per vivere il meglio del territorio in riva al mare e mostrare come il Cross-Training possa essere "un percorso che promuove la salute, la forza e la resilienza mentale". L'appuntamento è fissato per domani, domenica 20 luglio, al Porto di Trani (Largo Pastore), dalle 9:00 a mezzanotte, per concludere in grande stile questa prima, promettente edizione.