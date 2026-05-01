Presidenti di seggio supplenti, il Comune di Trani apre l’elenco per le Amministrative 2026

Rilevato che, in occasione di precedenti consultazioni elettorali, si è verificato un numero elevato di impedimenti e rinunce da parte di Presidenti di seggio nominati dalla Corte di Appello, con conseguenti difficoltà nel reperimento di sostituti e, con notevoli ritardi nella costituzione e nell'operatività dei seggi elettorali;Considerato il rischio che il fenomeno delle rinunce possa reiterarsi in occasione delle prossime consultazioni elettorali compromettendo la regolare e tempestiva costituzione dei seggi elettorali;Ritenuto necessario costituire un elenco di persone, elettori di questo Comune, GIA' ISCRITTI ALL'ALBO, disponibili a ricoprire il ruolo di PRESIDENTE DI SEGGIO, alle quali conferire detto incarico in tutti i casi in cui, in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, si verifichi l'improvvisa assenza nella costituzione del seggio dei componenti originariamente nominati,SI RENDE NOTO che è indetto avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità di elettori di questo Comune, ad essere inseriti in apposito ELENCO SUPPLETIVO per subentrare nell'esercizio delle funzioni di PRESIDENTE DI SEGGIO, in tutti i casi di improvvisa vacanza dei componenti originariamente designati presso gli uffici elettorali di sezione.Si specifica che tale disponibilità è da intendersi quale mera manifestazione di interesse di carattere ricognitivo e quindi non vincolante per il Comune di Trani; non costituisce e non può essere considerata o interpretata come una designazione e non determina per questo Ente alcun obbligo in relazione alla nomina dei presidenti di sezione elettorale.Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, la nomina dei Presidenti di seggio è stata effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Bari (entro il 30° giorno antecedente la data delle votazioni) e che quindi solo in caso di rinuncia/impedimento dei primi nominati ed a ridosso delle elezioni si potrà procedere a livello comunale ad individuare eventuali sostituti, attingendo eventualmente dall'elenco suppletivo.Le istanze di disponibilità ad essere inseriti nell'elenco suppletivo dei Presidenti di seggio dovranno essere prodotte secondo l'allegato modello, da trasmettere entro e non oltre il giorno 10 maggio 2026, esclusivamente:• in formato PDF;• a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@cert.comune.trani.bt.itN.B.: le domande trasmesse al protocollo dovranno necessariamente provenire da un indirizzo di posta certificata (e non da un indirizzo mail ordinaria).Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità dell'istante, in corso di validità.Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni:• redatte su modulistica e modalità difforme da quella allegata al presente avviso;• pervenute fuori termine (oltre il giorno 10 maggio 2026);• prive della sottoscrizione del richiedente;• prive del documento di riconoscimento del richiedente;• in cui non sono stati compilati i campi obbligatori;Si evidenzia che i componenti di seggio dovranno RENDERSI DISPONIBILI:◦ per le giornate di:• Sabato 23 maggio 2026 per l'insediamento dei seggi (entro e non oltre le ore 16:00) e sino al completamento delle operazioni preliminari a quelle di voto;• Domenica 24 maggio 2026 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 per le operazioni di voto;• Lunedì 25 maggio 2026 dalle ore 7:00 alle ore 15:00 per le operazioni di voto e successivamente sino alla conclusione delle operazioni di scrutinio.◦ nonché per l'eventuale turno di ballottaggio:• Sabato 6 giugno 2026 per l'insediamento dei seggi (entro e non oltre le ore 16:00) e sino al completamento delle operazioni preliminari a quelle di voto;• Domenica 7 giugno 2026 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 per le operazioni di voto;• Lunedì 8 giugno 2026 dalle ore 7:00 alle ore 15:00 per le operazioni di voto e successivamente sino alla conclusione delle operazioni di scrutinio.Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Elettorale ai recapiti 0883581303 - 0883581309 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:00.