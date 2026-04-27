Attualità
Trani contro la dipendenza digitale: al via “Prigionieri dello schermo”
Campagna di sensibilizzazione nelle scuole dell'Ambito Trani-Bisceglie per promuovere un uso consapevole delle tecnologie
Trani - lunedì 27 aprile 2026 7.05
L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie, sotto la guida del Dirigente dott. Alessandro Nicola Attolico e in sinergia con la Cooperativa Shalom, lancia la nuova iniziativa "Prigionieri dello schermo". La campagna è nata per affrontare il crescente fenomeno della dipendenza digitale tra i giovani, puntando su prevenzione e responsabilità.
L'obiettivo centrale è educare i ragazzi a un equilibrio sano tra la vita online e le relazioni nel mondo reale. Il dott. Attolico sottolinea come questa sfida sociale richieda di fornire agli studenti strumenti critici per riscoprire il valore della collaborazione e della presenza fisica.
Il progetto prevede attività esperienziali all'aperto basate sul gioco e sul problem solving, durante le quali l'uso dei cellulari sarà temporaneamente sospeso per favorire il lavoro di squadra. Gli appuntamenti nelle scuole sono:
L'obiettivo centrale è educare i ragazzi a un equilibrio sano tra la vita online e le relazioni nel mondo reale. Il dott. Attolico sottolinea come questa sfida sociale richieda di fornire agli studenti strumenti critici per riscoprire il valore della collaborazione e della presenza fisica.
Il progetto prevede attività esperienziali all'aperto basate sul gioco e sul problem solving, durante le quali l'uso dei cellulari sarà temporaneamente sospeso per favorire il lavoro di squadra. Gli appuntamenti nelle scuole sono:
- Trani: Lunedì, presso l'I.I.S.S. "Dell'Olio Cosmai" (classe seconda indirizzo moda), dalle 12.00 alle 13.30.
- Bisceglie: 7 maggio 2026, presso il Liceo Scientifico "L. Da Vinci" (classe prima indirizzo coreutico), dalle 14.30 alle 16.00.
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