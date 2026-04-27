App Smartphone
App Smartphone
Attualità

Trani contro la dipendenza digitale: al via “Prigionieri dello schermo”

Campagna di sensibilizzazione nelle scuole dell'Ambito Trani-Bisceglie per promuovere un uso consapevole delle tecnologie

Trani - lunedì 27 aprile 2026 7.05
L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie, sotto la guida del Dirigente dott. Alessandro Nicola Attolico e in sinergia con la Cooperativa Shalom, lancia la nuova iniziativa "Prigionieri dello schermo". La campagna è nata per affrontare il crescente fenomeno della dipendenza digitale tra i giovani, puntando su prevenzione e responsabilità.

L'obiettivo centrale è educare i ragazzi a un equilibrio sano tra la vita online e le relazioni nel mondo reale. Il dott. Attolico sottolinea come questa sfida sociale richieda di fornire agli studenti strumenti critici per riscoprire il valore della collaborazione e della presenza fisica.

Il progetto prevede attività esperienziali all'aperto basate sul gioco e sul problem solving, durante le quali l'uso dei cellulari sarà temporaneamente sospeso per favorire il lavoro di squadra. Gli appuntamenti nelle scuole sono:
  • Trani: Lunedì, presso l'I.I.S.S. "Dell'Olio Cosmai" (classe seconda indirizzo moda), dalle 12.00 alle 13.30.
  • Bisceglie: 7 maggio 2026, presso il Liceo Scientifico "L. Da Vinci" (classe prima indirizzo coreutico), dalle 14.30 alle 16.00.
Nelle prossime settimane la campagna si sposterà sul web con la pubblicazione di uno spot informativo di 30 secondi sui siti istituzionali e sui canali social delle Amministrazioni e delle scuole coinvolte. Inoltre, il messaggio raggiungerà i ragazzi sul territorio tramite manifesti affissi in luoghi strategici di aggregazione, come le biblioteche comunali. Con questo intervento, l'Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nella tutela del benessere delle nuove generazioni e nella promozione di una cultura digitale sostenibile.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Francesca Corraro nominata Ambasciatrice di Pace: la cultura come difesa contro il femminicidio Eventi e cultura Francesca Corraro nominata Ambasciatrice di Pace: la cultura come difesa contro il femminicidio Dalla Puglia al cuore delle istituzioni: l'impegno dell'editrice tranese per l’emancipazione femminile e il dialogo nel Mediterraneo
Trani celebra l’81° Anniversario della Liberazione: cerimonie il 25 aprile Vita di città Trani celebra l’81° Anniversario della Liberazione: cerimonie il 25 aprile Momenti solenni tra memoria e partecipazione civile per onorare i Caduti e i valori della libertà
Trani, al via il percorso partecipato per il welfare. Ferrante: "Obiettivo intercettare i bisogni" Politica Trani, al via il percorso partecipato per il welfare. Ferrante: "Obiettivo intercettare i bisogni" Un confronto aperto su disabilità, inclusione e bisogni sociali per costruire il Piano di Zona 2026-2028
Trani contro la desertificazione commerciale: un piano strategico per salvare le vetrine della città Politica Trani contro la desertificazione commerciale: un piano strategico per salvare le vetrine della città Mercoledì 22 aprile il DUC presenta il nuovo Documento Strategico con il Politecnico di Milano. Nel pomeriggio il "faccia a faccia" tra i candidati Sindaco
Avvio del percorso di formazione sull’adozione all’interno del Family Lab Avvio del percorso di formazione sull’adozione all’interno del Family Lab Ambito Territoriale di Trani–Bisceglie: un percorso di crescita e consapevolezza
Prorogato al 5 maggio il termine per la co-progettazione del Centro Anziani “Villa Guastamacchia” Enti locali Prorogato al 5 maggio il termine per la co-progettazione del Centro Anziani “Villa Guastamacchia” L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di collaborazione tra amministrazione pubblica e Terzo Settore
Scrutatori di seggio: aperte le candidature per le elezioni amministrative 2026 Enti locali Scrutatori di seggio: aperte le candidature per le elezioni amministrative 2026 Gli iscritti all’Albo del Comune di Trani possono presentare domanda entro il 20 aprile
Trani, siglato il patto per la Cattedrale: più orari, luce e inclusione per il simbolo della città Speciale Trani, siglato il patto per la Cattedrale: più orari, luce e inclusione per il simbolo della città Accordo storico tra Comune e Arcidiocesi per potenziare la fruizione turistica e religiosa del "Monumento messaggero di pace": stanziati fondi annuali per migliorare l'accoglienza e la valorizzazione scientifica.
Antonio Loconte e Patrizia Cormio inaugurano stasera il loro comitato elettorale per le Amministrative 2026
27 aprile 2026 Antonio Loconte e Patrizia Cormio inaugurano stasera il loro comitato elettorale per le Amministrative 2026
La Soccer Trani non è sazio di vittorie: rifilato il poker al Lucera
27 aprile 2026 La Soccer Trani non è sazio di vittorie: rifilato il poker al Lucera
L’Orgoglio e la Verità: Vito Branà accende Piazza della Repubblica. «Volevano comprarci con una poltrona, abbiamo risposto con il coraggio»
26 aprile 2026 L’Orgoglio e la Verità: Vito Branà accende Piazza della Repubblica. «Volevano comprarci con una poltrona, abbiamo risposto con il coraggio»
Trani 2026, sorteggiato l’ordine di liste e candidati sindaco sulle schede elettorali
26 aprile 2026 Trani 2026, sorteggiato l’ordine di liste e candidati sindaco sulle schede elettorali
Trani, il 25 aprile dei congedi: tra il "mea culpa " di Bottaro e l’onore delle armi di Galiano. Scusate il disturbo | L'editoriale
26 aprile 2026 Trani, il 25 aprile dei congedi: tra il "mea culpa" di Bottaro e l’onore delle armi di Galiano. Scusate il disturbo | L'editoriale
Lavinia Group Volley Trani, vittoria di carattere: tre punti pesanti contro Joy Volley
26 aprile 2026 Lavinia Group Volley Trani, vittoria di carattere: tre punti pesanti contro Joy Volley
Regione Puglia. Piano straordinario di riduzione delle liste d’attesa: ad oggi circa 150mila contattati, 76.500 prestazioni anticipate
26 aprile 2026 Regione Puglia. Piano straordinario di riduzione delle liste d’attesa: ad oggi circa 150mila contattati, 76.500 prestazioni anticipate
Trani, Rosa Uva traccia la rotta: «Scuola e sociale al centro della mia visione civica»
26 aprile 2026 Trani, Rosa Uva traccia la rotta: «Scuola e sociale al centro della mia visione civica»
A Trani nasce "Il Calamaio ": un nuovo presidio culturale per la poesia e la bellezza
26 aprile 2026 A Trani nasce "Il Calamaio": un nuovo presidio culturale per la poesia e la bellezza
Angelo Guarriello torna tra la gente con i gazebo informativi: tappe in piazza Gradenigo e piazza Quercia
26 aprile 2026 Angelo Guarriello torna tra la gente con i gazebo informativi: tappe in piazza Gradenigo e piazza Quercia
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.