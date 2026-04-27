Trani contro la dipendenza digitale: al via “Prigionieri dello schermo”

Trani: Lunedì, presso l'I.I.S.S. "Dell'Olio Cosmai" (classe seconda indirizzo moda), dalle 12.00 alle 13.30.

Lunedì, presso l'I.I.S.S. "Dell'Olio Cosmai" (classe seconda indirizzo moda), dalle 12.00 alle 13.30. Bisceglie: 7 maggio 2026, presso il Liceo Scientifico "L. Da Vinci" (classe prima indirizzo coreutico), dalle 14.30 alle 16.00.

sotto la guida del Dirigente dott.e in sinergia con la Cooperativa Shalom, lancia la nuova iniziativa. La campagna è nata per affrontare il crescente fenomeno della dipendenza digitale tra i giovani, puntando su prevenzione e responsabilità.L'obiettivo centrale è educare i ragazzi a un equilibrio sano tra la vita online e le relazioni nel mondo reale. Il dott. Attolico sottolinea come questa sfida sociale richieda di fornire agli studenti strumenti critici per riscoprire il valore della collaborazione e della presenza fisica.Il progetto prevedebasate sul gioco e sul problem solving, durante le quali l'uso dei cellulari sarà temporaneamente sospeso per favorire il lavoro di squadra. Gli appuntamenti nelle scuole sono:Nelle prossime settimane la campagna si sposterà sul web con la pubblicazione di unosui siti istituzionali e sui canali social delle Amministrazioni e delle scuole coinvolte. Inoltre, il messaggio raggiungerà i ragazzi sul territorio tramite manifesti affissi in luoghi strategici di aggregazione, come le biblioteche comunali. Con questo intervento, l'Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nella tutela del benessere delle nuove generazioni e nella promozione di una cultura digitale sostenibile.