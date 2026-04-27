Santa Geffa , a Trani il volo splendido dei falchi conquista le famiglie

Cultura e Storia: Un richiamo diretto alle radici federiciane del territorio.

Un richiamo diretto alle radici federiciane del territorio. Educazione Ambientale: Spiegazioni dettagliate sulle caratteristiche dei rapaci e sull'importanza della loro salvaguardia.

Spiegazioni dettagliate sulle caratteristiche dei rapaci e sull'importanza della loro salvaguardia. Complicità: La dimostrazione del legame profondo e rispettoso tra il falconiere e l'animale.

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Il 25 aprile aha avuto il sapore della libertà e il fascino della storia antica. Presso il, l'eventoha trasformato una giornata di festa in un'esperienza indimenticabile per centinaia di famiglie, che hanno affollato l'area naturale per assistere a uno spettacolo di falconeria unico nel suo genere.Sulle tracce della tradizione venatoria tanto cara a Federico II, il parco è diventato lo scenario di un connubio perfetto tra cultura e natura. A partire dalle ore 12:00, i visitatori hanno potuto ammirare da vicino l'esposizione di, scoprendo i segreti di questi maestosi predatori dell'aria prima di vederli protagonisti nel cielo.Il momento clou della giornata è stata l'esibizione curata dall'istruttoree dal suo team. Con una maestria nata da una passione coltivata sin dall'infanzia, Bergamotti ha guidato i suoi rapaci in evoluzioni mozzafiato, suscitando stupore e meraviglia in grandi e piccini. L'evento non è stato solo uno spettacolo visivo, ma un vero momento educativo:Organizzata in collaborazione con, la giornata al Parco Santa Geffa ha confermato quanto la comunità di Trani apprezzi le iniziative che valorizzano le tradizioni contadine e il contatto autentico con l'ambiente. Un 25 aprile che ha lasciato a tutti i partecipanti il ricordo di un pomeriggio all'insegna della bellezza e dell'emozione, con lo sguardo rivolto verso l'alto.