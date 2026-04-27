Eventi e cultura
Santa Geffa , a Trani il volo splendido dei falchi conquista le famiglie
Grande successo per l’evento dello scorso 25 aprile con il falconiere Bergamotti tra storia, natura e ali spiegate.
Trani - lunedì 27 aprile 2026 7.20
Il 25 aprile a Trani ha avuto il sapore della libertà e il fascino della storia antica. Presso il Parco Santa Geffa, l'evento "Liberi di Volare" ha trasformato una giornata di festa in un'esperienza indimenticabile per centinaia di famiglie, che hanno affollato l'area naturale per assistere a uno spettacolo di falconeria unico nel suo genere.
Sulle tracce della tradizione venatoria tanto cara a Federico II, il parco è diventato lo scenario di un connubio perfetto tra cultura e natura. A partire dalle ore 12:00, i visitatori hanno potuto ammirare da vicino l'esposizione di aquile, falchi e gufi, scoprendo i segreti di questi maestosi predatori dell'aria prima di vederli protagonisti nel cielo.
Il momento clou della giornata è stata l'esibizione curata dall'istruttore Angelo Emilio Bergamotti e dal suo team. Con una maestria nata da una passione coltivata sin dall'infanzia, Bergamotti ha guidato i suoi rapaci in evoluzioni mozzafiato, suscitando stupore e meraviglia in grandi e piccini. L'evento non è stato solo uno spettacolo visivo, ma un vero momento educativo:
tl@
Sulle tracce della tradizione venatoria tanto cara a Federico II, il parco è diventato lo scenario di un connubio perfetto tra cultura e natura. A partire dalle ore 12:00, i visitatori hanno potuto ammirare da vicino l'esposizione di aquile, falchi e gufi, scoprendo i segreti di questi maestosi predatori dell'aria prima di vederli protagonisti nel cielo.
Il momento clou della giornata è stata l'esibizione curata dall'istruttore Angelo Emilio Bergamotti e dal suo team. Con una maestria nata da una passione coltivata sin dall'infanzia, Bergamotti ha guidato i suoi rapaci in evoluzioni mozzafiato, suscitando stupore e meraviglia in grandi e piccini. L'evento non è stato solo uno spettacolo visivo, ma un vero momento educativo:
- Cultura e Storia: Un richiamo diretto alle radici federiciane del territorio.
- Educazione Ambientale: Spiegazioni dettagliate sulle caratteristiche dei rapaci e sull'importanza della loro salvaguardia.
- Complicità: La dimostrazione del legame profondo e rispettoso tra il falconiere e l'animale.
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