Parco di Santa Geffa Falconeria 2026
Parco di Santa Geffa Falconeria 2026
Eventi e cultura

Santa Geffa , a Trani il volo splendido dei falchi conquista le famiglie

Grande successo per l’evento dello scorso 25 aprile con il falconiere Bergamotti tra storia, natura e ali spiegate.

Trani - lunedì 27 aprile 2026 7.20
Il 25 aprile a Trani ha avuto il sapore della libertà e il fascino della storia antica. Presso il Parco Santa Geffa, l'evento "Liberi di Volare" ha trasformato una giornata di festa in un'esperienza indimenticabile per centinaia di famiglie, che hanno affollato l'area naturale per assistere a uno spettacolo di falconeria unico nel suo genere.

Sulle tracce della tradizione venatoria tanto cara a Federico II, il parco è diventato lo scenario di un connubio perfetto tra cultura e natura. A partire dalle ore 12:00, i visitatori hanno potuto ammirare da vicino l'esposizione di aquile, falchi e gufi, scoprendo i segreti di questi maestosi predatori dell'aria prima di vederli protagonisti nel cielo.

Il momento clou della giornata è stata l'esibizione curata dall'istruttore Angelo Emilio Bergamotti e dal suo team. Con una maestria nata da una passione coltivata sin dall'infanzia, Bergamotti ha guidato i suoi rapaci in evoluzioni mozzafiato, suscitando stupore e meraviglia in grandi e piccini. L'evento non è stato solo uno spettacolo visivo, ma un vero momento educativo:
  • Cultura e Storia: Un richiamo diretto alle radici federiciane del territorio.
  • Educazione Ambientale: Spiegazioni dettagliate sulle caratteristiche dei rapaci e sull'importanza della loro salvaguardia.
  • Complicità: La dimostrazione del legame profondo e rispettoso tra il falconiere e l'animale.
Organizzata in collaborazione con Xiao Yan, la giornata al Parco Santa Geffa ha confermato quanto la comunità di Trani apprezzi le iniziative che valorizzano le tradizioni contadine e il contatto autentico con l'ambiente. Un 25 aprile che ha lasciato a tutti i partecipanti il ricordo di un pomeriggio all'insegna della bellezza e dell'emozione, con lo sguardo rivolto verso l'alto.
tl@
Parco Santa Geffa FalconeriaParco Santa Geffa FalconeriaParco Santa Geffa FalconeriaParco Santa Geffa Falconeria
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Parco e chiesa Santa Geffa
Altri contenuti a tema
Al Parco Santa Geffa prosegue il campo estivo Neverland per oltre 140 bambini Al Parco Santa Geffa prosegue il campo estivo Neverland per oltre 140 bambini Il progetto centri estivi continua fino a dicembre grazie alla collaborazione di Comune e associazioni locali
Il parco Santa Geffa si trasforma nel mondo magico di Neverland Il parco Santa Geffa si trasforma nel mondo magico di Neverland Dieci giorni all'insegna di avventure, incontri magici e battaglie
Al Parco Santa Geffa teatro, musica e pic nic sotto le stelle Al Parco Santa Geffa teatro, musica e pic nic sotto le stelle Tre giorni ricchi di eventi a partire da giovedì
Contemporary Art Festival, i prossimi appuntamenti al Parco Santa Geffa Contemporary Art Festival, i prossimi appuntamenti al Parco Santa Geffa Ottimo riscontro per le due serate già trascorse
Contemporary Art Festival, venerdì 27 parte la seconda edizione Contemporary Art Festival, venerdì 27 parte la seconda edizione Tre giorni in cui si celebrerà la creatività in tutte le sue forme
I miti del cielo al Parco Santa Geffa I miti del cielo al Parco Santa Geffa Osservazione notturna di costellazioni, stelle e pianeti
"Na mangiàte desgraziàte" in scena presso il Parco Santa Geffa "Na mangiàte desgraziàte" in scena presso il Parco Santa Geffa La brillante commedia in dialetto oggi e domani
Santa Jezza Festival, oggi Nico Morelli Trio al Parco Santa Geffa Santa Jezza Festival, oggi Nico Morelli Trio al Parco Santa Geffa Continuano gli appuntamenti della quinta edizione della rassegna musicale
Trani contro la dipendenza digitale: al via “Prigionieri dello schermo”
27 aprile 2026 Trani contro la dipendenza digitale: al via “Prigionieri dello schermo”
Antonio Loconte e Patrizia Cormio inaugurano stasera il loro comitato elettorale per le Amministrative 2026
27 aprile 2026 Antonio Loconte e Patrizia Cormio inaugurano stasera il loro comitato elettorale per le Amministrative 2026
La Soccer Trani non è sazio di vittorie: rifilato il poker al Lucera
27 aprile 2026 La Soccer Trani non è sazio di vittorie: rifilato il poker al Lucera
L’Orgoglio e la Verità: Vito Branà accende Piazza della Repubblica. «Volevano comprarci con una poltrona, abbiamo risposto con il coraggio»
26 aprile 2026 L’Orgoglio e la Verità: Vito Branà accende Piazza della Repubblica. «Volevano comprarci con una poltrona, abbiamo risposto con il coraggio»
Trani 2026, sorteggiato l’ordine di liste e candidati sindaco sulle schede elettorali
26 aprile 2026 Trani 2026, sorteggiato l’ordine di liste e candidati sindaco sulle schede elettorali
Trani, il 25 aprile dei congedi: tra il "mea culpa " di Bottaro e l’onore delle armi di Galiano. Scusate il disturbo | L'editoriale
26 aprile 2026 Trani, il 25 aprile dei congedi: tra il "mea culpa" di Bottaro e l’onore delle armi di Galiano. Scusate il disturbo | L'editoriale
Lavinia Group Volley Trani, vittoria di carattere: tre punti pesanti contro Joy Volley
26 aprile 2026 Lavinia Group Volley Trani, vittoria di carattere: tre punti pesanti contro Joy Volley
Regione Puglia. Piano straordinario di riduzione delle liste d’attesa: ad oggi circa 150mila contattati, 76.500 prestazioni anticipate
26 aprile 2026 Regione Puglia. Piano straordinario di riduzione delle liste d’attesa: ad oggi circa 150mila contattati, 76.500 prestazioni anticipate
Trani, Rosa Uva traccia la rotta: «Scuola e sociale al centro della mia visione civica»
26 aprile 2026 Trani, Rosa Uva traccia la rotta: «Scuola e sociale al centro della mia visione civica»
A Trani nasce "Il Calamaio ": un nuovo presidio culturale per la poesia e la bellezza
26 aprile 2026 A Trani nasce "Il Calamaio": un nuovo presidio culturale per la poesia e la bellezza
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.