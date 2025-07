Al Parco Santa Geffa teatro, musica e pic nic sotto le stelle

Un fine settimana ricco di eventi sarà quello che si appresta ad arrivare al Parco Santa Geffa. Da giovedì a sabato 3 serate ricche di musica, teatro e pic nic sotto le stelle. Giovedì 24 luglio alle ore 21.30 il Parco Santa Geffa diventa un palcoscenico magico: "Woodstock 69" riporta in vita i brani iconici di Woodstock, facendoci rivivere l'energia del Flower Power, in una esibizione live piena di sorprese. Un'atmosfera unica e coinvolgente, dove pace e amore domineranno. "Woodstock 69" ci guida in un viaggio musicale indimenticabile.Venerdì 25 luglio ore 21:15 serata di risate e intrighi tra gli ulivi con lo spettacolo teatrale "Amicizie pericolose", delirio comico in due atti della compagnia teatrale Vulimm Vulà con la regia di Roberta Principe.Sabato 26 luglio ore 20:00 sarà la volta dell'evento Pastasciutta Antifascista, festa dell'ANPI di Trani accompagnati dal concerto di Lorenzo Mannarini (Folkabbestia) con Michele de Musso alle percussioni. Ogni gruppo potrà prenotare il proprio tavolo e portare qualcosa da mangiare da condividere per la cena. Sul posto sarà possibile comprare da bere. Link per iscriversi: https://forms.gle/Mqqqmywb1Qmu3oDH9 Disponibile parcheggio e punto ristoro. Per informazioni e prenotazioni seguiteci sui social e contattateci ai numeri:328 305 7259 - 388 4536278.Vi aspettiamo!