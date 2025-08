Il parco Santa Geffa si trasforma nel mondo magico di Neverland

Torna grazie alla collaborazione con il Comune di Trani, finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia (DIPOFAM), il progetto Avventura Santa Geffa giunto alla 26esima edizione.Dal 4 al 14 agosto il parco Santa Geffa si trasformerà nel mondo magico di Neverland per rivivere insieme le appassionanti avventure del sognatore per eccellenza Peter Pan. Dieci giorni all'insegna di avventure, incontri magici e battaglie alla scoperta degli abitanti di Neverland.I bambini affronteranno giochi di scoperta, di collaborazione e di competizione. Incontreranno Capitan Uncino, si imbatteranno in giochi di magie e sogni nel regno delle fate, combatteranno contro i pirati e conquisteranno l'isola incantata fino ad arrivare a conoscere l'eterno bambino Peter Pan.L'obiettivo ormai pluriventennale è ancora quello di utilizzare il gioco come strumento di condivisione, crescita e di esperienza nella rivalutazione di un parco archeologico, fonte di ricchezza artistica e naturale della città di Trani. Le attività proseguiranno poi a fine agosto nel contesto della rete sociale Le Città Animate.Per informazioni e iscrizioni vi aspettiamo il 4 e 5 agosto presso il Centro Giochi Gaia dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 o chiamando i numeri 3206745968 o 3451142949.