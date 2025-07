Contemporary Art Festival, i prossimi appuntamenti al Parco Santa Geffa

Nuovi appuntamenti al Parco Santa Geffa per la seconda edizione del Contemporary Art Festival, promosso dal progetto Puglia Capitale Sociale 3.0 della regione Puglia.Giovedì 3 luglio ci sarà la musica dei There's No Need, band vincitrice del contest road to Sanremo del Teta festival di Barletta, e sabato 5 luglio appuntamento con il Freakout Stoned Fest in cui si esibiranno James Landed, Hambone e Rainbow Bridge.Il festival ha avuto già ottimi riscontri. Nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 giugno il parco Santa Geffa è stato scenario di arte, cultura e musica: il sito archeologico è stato palcoscenico di installazioni e opere di giovani artisti provenienti da tutta Italia e non solo. Le due serate sono state allietate dalle poesie recitate durante l'evento del Natural Poetry venerdì e dalle note coinvolgenti della musica del SECOLARE FESTIVAL sabato, il tutto incorniciato dal panorama del parco Santa Geffa, dove la frenesia del quotidiano si ferma e lascia spazio alla natura.Prossimi appuntamenti, come detto, giovedì e sabato.