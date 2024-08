"Na mangiàte desgraziàte" in scena presso il Parco Santa Geffa

Torna il teatro presso il Parco Santa Geffa e lo fa nel migliore dei modi grazie alla tradizione del teatro in vernacolo tranese. Con la collaborazione del teatro Mimesis e del suo storico fondatore e regista Marco Pilone, mercoledi 21 e giovedi 22 agosto, andrà in scena la brillante commedia in dialetto: "Na mangiàte desgraziàte", 2 atti comici tratti da "La domenica delle Palme" di Pino Clamore.Tutti ci aspettiamo che il pranzo in famiglia sia un'occasione di condivisione e di celebrazione di sani rapporti familiari e di amicizia ma si sa, spesso da queste tavolate vengon fuori tensioni sopite da anni, tra mogli e mariti, tra figli e nipoti, tra amici e chi più ne ha più ne metta! Insomma, una semplice "mangiata " può mettere a dura prova anche le coppie più solide e far riaffiorire preoccupazioni nascoste. Vi aspettiamo numerosi per ridere di gusto nella splendida cornice del Parco Santa Geffa.Per info e prenotazioni:3283057259388 4536278Sarà disponibile un punto ristoro.