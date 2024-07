Storie tra gli ulivi, domani il secondo appuntamento

Domani, martedì 23 luglio, tutti a teatro! Continuano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli presso il Parco Santa Geffa, col secondo appuntamento della rassegna teatrale "Storie tra gli ulivi". E sarà proprio tra il fascino degli ulivi che i bambini, e non solo, potranno godere della bravura e della simpatia dei protagonisti de "Enrica la formica", lo spettacolo teatrale messo in scena dalla Compagnia dei Cipis di Molfetta. Si può parlare di politica ai bambini? La risposta è si!Per sapere come, vi aspettiamo numerosi domani, alle ore 19, presso il Parco Santa Geffa. Lo spettacolo sarà preceduto da un laboratorio creativo a tema. Per info e prenotazioni telefonare ai numeri 3283057259 - 3884536278.