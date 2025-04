Sicurezza sulla SP13 è emergenza: oggi altro incidente

Ancora un incidente sulla SP13, a poche centinaia di metri dal cavalcavia dell' autostrada, la provinciale che collega Andria e Bisceglie ancora al centro della cronaca. A poche ore dal tragico incidente notturno che ha provocato la morte di due persone, nella tarda mattinata di sabato 5 aprile un camion è uscito fuori strada, schiantandosi violentemente contro un albero a bordo carreggiata.L'incidente è avvenuto in un tratto della strada già tristemente noto per la sua pericolosità. Il conducente del mezzo pesante, unico a bordo, è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Locale di Trani, la nostra municipalizzata in queste ore è sistematicamente presente su ogni questione di competenza, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto e regolare il traffico, inevitabilmente rallentato.L'episodio accende ancora una volta i riflettori sulla critica condizione della SP13, teatro frequente di incidenti gravi, sulla situazione è anche intervenuto, dopo il grave incidente di ieri, con un post social, il Sindaco di Trani, che si è fatto promotore di una azione coordinata "pro sicurezza stradale" fra la Prefettura della BAT, i sindaci di Andria e Bisceglie sui cui territori insiste la provinciale.La strada sarà a breve interessata da lavori di manutenzione e rifacimento del manto stradale, come annunciato nei giorni scorsi dalle autorità provinciali. Un intervento atteso da tempo, che arriva però dopo l'ennesima dimostrazione di quanto urgente sia mettere in sicurezza un'arteria così trafficata e pericolosa.