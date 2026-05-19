Amet, il Comune vuole chiarezza: richiesta una relazione urgente dopo l’episodio sul bus

In relazione all'episodio che si è verificato nella giornata di lunedì a bordo di un mezzo di AMET, considerata la particolare gravità dei fatti segnalati, nonché il rilevante impatto sotto il profilo sociale, istituzionale e dell'immagine dell'Ente e della Società partecipata, il vice sindaco della città di Trani, Fabrizio Ferrante, assessore alle politiche attive per la diversabilità, ha inviato una nota al presidente del Collegio Sindacale dell'azienda chiedendo con carattere di estrema urgenza, una dettagliata relazione in ordine all'accaduto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: puntuale e circostanziata ricostruzione dei fatti; identificazione del personale coinvolto; eventuali testimonianze, segnalazioni o riscontri interni già acquisiti; misure adottate nell'immediatezza dei fatti; eventuali provvedimenti o iniziative che la Società intenda assumere a seguito dell'episodio.