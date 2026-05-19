Angelo Guarriello
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Mobilità e decoro urbano, la sfida di Guarriello per Trani

Dal traffico ai parcheggi fino alla cura dei luoghi simbolo: «Basta caos, serve una città funzionale e organizzata»

Trani - martedì 19 maggio 2026 10.55 Comunicato Stampa
Un sistema di mobilità più ordinato e una città più curata nella sua quotidianità. È questo il focus del programma del candidato sindaco del centrodestra a Trani, Angelo Guarriello, che rilancia il tema di mobilità e decoro urbano come uno degli assi portanti della sua proposta amministrativa.

«Lavoriamo per una città più semplice, più vivibile. Ce lo meritiamo» afferma Guarriello, partendo da una fotografia della situazione attuale: muoversi a Trani è diventato sempre più complesso. «Prendere l'auto, arrivare in centro, trovare un parcheggio. E il problema più grande è che ci siamo abituati. Ma normale non lo è».

Da qui la proposta di un cambio di impostazione complessivo, che rimetta ordine nella gestione degli spostamenti e dei servizi urbani. In primo piano il capitolo parcheggi, che devono essere "veri, organizzati, facilmente accessibili", sia all'interno che all'esterno del centro cittadino.

Tra le priorità indicate, la messa in funzione di un nuovo parcheggio nell'area dei capannoni Ruggia, a ridosso del centro storico, pensato come struttura pubblica e funzionale. Accanto alla sosta, il progetto punta sul potenziamento del trasporto pubblico locale, con l'introduzione di navette efficienti in grado di collegare periferie e centro "senza stress e senza caos".

Centrale anche la necessità di una gestione più ordinata del traffico, oggi spesso percepito come disorganico. Nel quadro della pianificazione complessiva, Guarriello richiama anche l'urgenza di dotarsi di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, considerato uno strumento indispensabile per una gestione moderna della città.

Ampio spazio è dedicato al decoro urbano e alla manutenzione ordinaria, indicata come una delle principali criticità. «Strade dissestate, marciapiedi impraticabili, illuminazione insufficiente. Questa non è normalità: è mancanza di cura. Trani è buia» sottolinea il candidato. Un tema che non riguarda solo il decoro, ma anche sicurezza e vivibilità quotidiana.

«Serve una gestione costante e programmata, non interventi spot o emergenziali» ribadisce Guarriello. L'attenzione si concentra anche sui luoghi simbolo della città: il lungomare, la villa comunale, piazza della Repubblica, Villa Bini e il Giardino Telesio. Spazi che, secondo il progetto, devono tornare a essere pienamente vissuti e curati, diventando nuovamente parte centrale della vita urbana. «Polmoni verdi dislocati in diversi punti della città – conclude Guarriello – che devono tornare a essere il cuore pulsante, non luoghi dimenticati».

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