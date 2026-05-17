Trani - Contrada Capitolo - Incendio
Trani - Contrada Capitolo - Incendio
Cronaca

Vasto incendio in un capannone in territorio di Trani sulla ex 231 tra Andria e Corato

Fiamme nella notte in contrada Capitolo: ingenti i danni all’opificio industriale. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, indaga la Polizia di Stato

Trani - domenica 17 maggio 2026 7.14
Un violento incendio si è sviluppato poco prima della mezzanotte di sabato 16 maggio all'interno di un capannone situato lungo la strada provinciale ex 231 tra Andria e Corato, in territorio di Trani, nella zona di contrada Capitolo. Le fiamme, ben visibili dalla carreggiata, hanno rapidamente avvolto parte della struttura industriale provocando ingenti danni a macchinari e attrezzature custodite all'interno dell'opificio. L'allarme ha richiesto l'intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Barletta e Corato, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti della Questura di Andria, che hanno provveduto a delimitare la zona e ad avviare gli accertamenti investigativi per chiarire le cause del rogo. Al momento non vengono escluse ipotesi sulle origini dell'incendio. Non si registrerebbero feriti, ma i danni alla struttura risultano particolarmente rilevanti.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Incendio
Altri contenuti a tema
Incendio in un locale a Trani, si indaga sull’origine dolosa Incendio in un locale a Trani, si indaga sull’origine dolosa Le fiamme divampate nella nottata tra domenica e lunedì di Pasqua
Auto in fiamme a Pozzopiano, incendio coinvolge due vetture Auto in fiamme a Pozzopiano, incendio coinvolge due vetture Il rogo divampato da un’auto in sosta si è propagato al veicolo davanti
La Procura di Trani indaga sull'incendio dell'auto del giornalista Adriano Antonucci di BarlettaViva La Procura di Trani indaga sull'incendio dell'auto del giornalista Adriano Antonucci di BarlettaViva L'episodio è avvenuto giovedì sera nei pressi dell'abitazione del cronista. Solidarietà unanime dal mondo politico e civile: «Se doloso, è un attacco alla libertà di stampa»
Trani, notte movimentata in città Trani, notte movimentata in città Incidente con arresto ed un incendio forse doloso che ha messo paura ai residenti
Incendio in un negozio cinese in via Malcangi, danni ma nessun ferito Incendio in un negozio cinese in via Malcangi, danni ma nessun ferito Un minore avrebbe appiccato il fuoco ad alcuni scaffali
Incendi, per la Puglia un danno incalcolabile all'ecosistema Attualità Incendi, per la Puglia un danno incalcolabile all'ecosistema In fumo quasi 6 mila e 500 ettari di vegetazione secondo una stima della Coldiretti
Vasto incendio in un'azienda in via Curatoio Vasto incendio in un'azienda in via Curatoio Rogo domato in tarda mattinata senza gravi conseguenze
Vigili del Fuoco al lavoro a Trani per domare un incendio in un terreno incolto Vigili del Fuoco al lavoro a Trani per domare un incendio in un terreno incolto L'intervento in zona Casello di Monsignore tra la via Santa Lucia e la Strada Vicinale Sant'Angelo
A Trani la Giornata Diocesana delle Confraternite: appuntamento in Cattedrale
17 maggio 2026 A Trani la Giornata Diocesana delle Confraternite: appuntamento in Cattedrale
Trani, l'Osservatorio De Feudis viviseziona la Relazione di Fine Mandato: «Altro che rilancio, i documenti ufficiali certificano ritardi e criticità»
17 maggio 2026 Trani, l'Osservatorio De Feudis viviseziona la Relazione di Fine Mandato: «Altro che rilancio, i documenti ufficiali certificano ritardi e criticità»
Settimana della Scienza 2026: l’Istituto Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio diventa laboratorio di futuro
17 maggio 2026 Settimana della Scienza 2026: l’Istituto Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio diventa laboratorio di futuro
Trani Marathon protagonista ad Andria: titolo italiano per Nicola De Cillis
17 maggio 2026 Trani Marathon protagonista ad Andria: titolo italiano per Nicola De Cillis
“Custodire voci e volti umani”: il messaggio dell’Arcivescovo D’Ascenzo per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
17 maggio 2026 “Custodire voci e volti umani”: il messaggio dell’Arcivescovo D’Ascenzo per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
Il KVDO si aggiudica la prima edizione dell’Identity Cup: sconfitta la Soccer Trani ai calci di rigore
16 maggio 2026 Il KVDO si aggiudica la prima edizione dell’Identity Cup: sconfitta la Soccer Trani ai calci di rigore
Elezioni Trani 2026: Presentata la candidatura di Donata Di Meo. «Politica è ascolto quotidiano, pronti a completare le grandi opere»
16 maggio 2026 Elezioni Trani 2026: Presentata la candidatura di Donata Di Meo. «Politica è ascolto quotidiano, pronti a completare le grandi opere»
Oostende-Soccer Trani, è il giorno: appuntamento con la storia per la società tranese
16 maggio 2026 Oostende-Soccer Trani, è il giorno: appuntamento con la storia per la società tranese
Giovani ingegneri premiati a Trani: innovazione e sostenibilità protagoniste delle migliori tesi
16 maggio 2026 Giovani ingegneri premiati a Trani: innovazione e sostenibilità protagoniste delle migliori tesi
«Un sogno che rinasce»: domani l'inaugurazione del centro parrocchiale rinnovato di Santa Maria delle Grazie
16 maggio 2026 «Un sogno che rinasce»: domani l'inaugurazione del centro parrocchiale rinnovato di Santa Maria delle Grazie
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.