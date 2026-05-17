Vasto incendio in un capannone in territorio di Trani sulla ex 231 tra Andria e Corato

Un violento incendio si è sviluppato poco prima della mezzanotte di sabato 16 maggio all'interno di un capannone situato lungo la strada provinciale ex 231 tra Andria e Corato, in territorio di Trani, nella zona di contrada Capitolo. Le fiamme, ben visibili dalla carreggiata, hanno rapidamente avvolto parte della struttura industriale provocando ingenti danni a macchinari e attrezzature custodite all'interno dell'opificio. L'allarme ha richiesto l'intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Barletta e Corato, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti della Questura di Andria, che hanno provveduto a delimitare la zona e ad avviare gli accertamenti investigativi per chiarire le cause del rogo. Al momento non vengono escluse ipotesi sulle origini dell'incendio. Non si registrerebbero feriti, ma i danni alla struttura risultano particolarmente rilevanti.