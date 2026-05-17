Trani, l'Osservatorio De Feudis viviseziona la Relazione di Fine Mandato: «Altro che rilancio, i documenti ufficiali certificano ritardi e criticità»

Perché alla fine ogni amministrazione lascia due cose: le parole pronunciate e la città reale consegnata ai cittadini. L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011 prevede che il Sindaco, entro i sessanta giorni antecedenti la fine del mandato, sottoscriva la relazione ufficiale di fine mandato. Quella del Comune di Trani è stata pubblicata il 30 marzo 2026 e la si può leggere sul sito del Comune. È un documento importante perché contiene ciò che il Comune stesso scrive di sé. Proprio per questo merita di essere letto con attenzione. La narrazione pubblica degli ultimi anni ha spesso parlato di rilancio, crescita, eventi, cantieri e trasformazione della città. Ma la relazione ufficiale racconta anche altro; ritardi, criticità strutturali, servizi da rafforzare, manutenzioni insufficienti, problemi organizzativi e opere ancora da completare.

Il primo dato che colpisce è quello demografico. La popolazione residente passa da 54.848 abitanti nel 2020 a 54.803 nel 2024, con saldo naturale costantemente negativo. Può sembrare un dato marginale. Non lo è. Perché una città non si misura dai rendering o dalle inaugurazioni. Si misura da quante persone scelgono di restare, lavorare, costruire il proprio futuro. E quando una città perde abitanti ogni anno significa che qualcosa non sta funzionando davvero. I problemi che il Comune stesso ammette La parte forse più significativa della relazione è quella in cui vengono descritte le criticità ancora presenti nei servizi fondamentali. Lo scrive direttamente l'amministrazione. Si parla infatti di:

C'è poi un passaggio molto delicato sui lavori pubblici e sugli interventi finanziati dal PNRR. La relazione afferma chiaramente che i cantieri devono essere chiusi con maggiore tempestività e aggiunge che la priorità immediata sarà la chiusura fisica ed amministrativo/contabile degli interventi PNRR. Tradotto politicamente significa una cosa molto semplice: aprire i cantieri non basta. Perché alla fine i cantieri non si giudicano quando iniziano. Si giudicano quando finiscono. E soprattutto quando le opere diventano realmente utilizzabili dai cittadini e migliorano la loro vita quotidiana. Un Comune ancora dipendente dai supporti esterni Altro passaggio significativo riguarda la gestione delle gare pubbliche. Nella relazione si legge che il Comune deve appropriarsi di un ruolo guida e ridurre l'affidamento all'esterno delle procedure di gara. È un'affermazione molto pesante sotto il profilo amministrativo perché significa che, dopo anni di mandato, il Comune riconosce di non essere ancora pienamente autonomo nella gestione di alcune procedure strategiche.

Uno dei temi più discussi degli ultimi anni è stato quello turistico. Eppure la relazione ammette che per i servizi culturali e turistici è necessario ricondurre le molteplici attività ad una strategia unitaria e coerente. Anche qui il significato politico è evidente. Dopo anni di eventi, iniziative e comunicazione il Comune stesso riconosce che manca ancora una strategia organica di sviluppo turistico della città. Il rischio è che il turismo resti una somma di eventi scollegati senza una vera visione complessiva.

La vera impressione che lascia la relazione

Leggendo il documento colpisce soprattutto un aspetto. Molte parti non parlano di obiettivi raggiunti ma di cose che:

devono essere potenziate,

devono essere completate,

necessitano di rafforzamento,

richiedono interventi.

Ed è forse questo il dato più importante. Perché più che una relazione di fine mandato a tratti sembra il programma delle cose che il Comune non è riuscito a fare.