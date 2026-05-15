Vita di città
Segnaletica orizzontale, lavori notturni nella zona sud-centro della città
Interventi su attraversamenti pedonali e segnali di STOP tra Corso Don Luigi Sturzo, Corso Italia, via Malcangi e via Aldo Moro
Trani - venerdì 15 maggio 2026 10.28
Segnaletica orizzontale, lavori notturni nella zona sud-centro della città
Interventi su attraversamenti pedonali e segnali di STOP tra Corso Don Luigi Sturzo, Corso Italia, via Malcangi e via Aldo Moro
Nel corso della notte verranno eseguiti interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale (prevalentemente attraversamenti pedonali e segnali di STOP) su alcune vie del territorio comunale nella zona SUD/CENTRO (tratto compreso da Corso Don Luigi Sturzo a Corso Italia e da via Malcangi a via Aldo Moro).
Per consentire la corretta esecuzione dei lavori si invita la cittadinanza a sostare correttamente rispettando la segnaletica e le norme del Codice della Strada. La collaborazione di tutti garantisce un risultato duraturo.
Interventi su attraversamenti pedonali e segnali di STOP tra Corso Don Luigi Sturzo, Corso Italia, via Malcangi e via Aldo Moro
Nel corso della notte verranno eseguiti interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale (prevalentemente attraversamenti pedonali e segnali di STOP) su alcune vie del territorio comunale nella zona SUD/CENTRO (tratto compreso da Corso Don Luigi Sturzo a Corso Italia e da via Malcangi a via Aldo Moro).
Per consentire la corretta esecuzione dei lavori si invita la cittadinanza a sostare correttamente rispettando la segnaletica e le norme del Codice della Strada. La collaborazione di tutti garantisce un risultato duraturo.
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