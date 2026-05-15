Segnaletica orizzontale, lavori notturni nella zona sud-centro della città

Interventi su attraversamenti pedonali e segnali di STOP tra Corso Don Luigi Sturzo, Corso Italia, via Malcangi e via Aldo Moro

Segnaletica orizzontale, lavori notturni nella zona sud-centro della cittàInterventi su attraversamenti pedonali e segnali di STOP tra Corso Don Luigi Sturzo, Corso Italia, via Malcangi e via Aldo MoroNel corso della notte verranno eseguiti interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale (prevalentemente attraversamenti pedonali e segnali di STOP) su alcune vie del territorio comunale nella zona SUD/CENTRO (tratto compreso da Corso Don Luigi Sturzo a Corso Italia e da via Malcangi a via Aldo Moro).Per consentire la corretta esecuzione dei lavori si invita la cittadinanza a sostare correttamente rispettando la segnaletica e le norme del Codice della Strada. La collaborazione di tutti garantisce un risultato duraturo.