Architettura, design
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Eventi e cultura

Ingegneria, l’ordine della Bat premia  le migliori tesi di laurea

Appuntamento oggi a Palazzo Beltrani

Trani - venerdì 15 maggio 2026
Valorizzare i giovani talenti dell'ingegneria e promuovere l'innovazione nella professione. Con questo obiettivo, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani ha istituito un premio dedicato alle migliori tesi di laurea incentrate sui nuovi scenari della professione dell'ingegnere.
L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, nasce per valorizzare e dare visibilità allo studio e alle competenze dei giovani neolaureati iscritti all'Ordine della sesta provincia pugliese e, allo stesso tempo, orientare i laureandi verso tematiche innovative e strategiche nei diversi ambiti dell'ingegneria.
La cerimonia di premiazione si terrà oggi, venerdì 15 maggio, alle 18 a Palazzo Beltrani di Trani. Tre i premi previsti dal concorso, assegnati ad altrettanti settori: Architettura e Urbanistica, Civile e Ambientale, Ingegneria Industriale.
Attraverso questa iniziativa, l'Ordine degli Ingegneri Bat conferma la volontà di investire sulle nuove generazioni e sulle idee capaci di contribuire allo sviluppo del territorio e all'evoluzione della professione tecnica
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