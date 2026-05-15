Trani Tradizioni | “Bianganaive e le sétte strane”: a Trani una serata di risate in puro vernacolo tranese

Tra tradizione popolare, comicità irresistibile e solidarietà, torna a Trani uno spettacolo che promette di regalare una serata all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Dopo le tantissime richieste ricevute dal pubblico, il gruppo" ha deciso di aggiungere una nuova data della commedia in vernacolo tranese "Bianganaive e le sétte strane", una rivisitazione originale e tutta da ridere della celebre fiaba, reinterpretata con personaggi eccentrici, situazioni paradossali ed equivoci esilaranti.L'energia e la passione dei ragazzi diporteranno sul palco uno spettacolo capace di valorizzare il dialetto e le tradizioni locali attraverso il teatro comico, coinvolgendo il pubblico in un'atmosfera autentica e familiare. Una proposta che unisce cultura popolare e intrattenimento, riportando al centro il piacere di stare insieme e condividere momenti di allegria.Il nuovo appuntamento è in programma per, ingresso 20.30 (inizio spettacolo ore 21:00) presso la Parrocchia Madonna di Fatima di Trani. Oltre al divertimento, la serata avrà anche uno scopo benefico: le offerte raccolte saranno devolute per le attività parrocchiali, trasformando così il teatro in un'occasione concreta di solidarietà verso chi vive situazioni di difficoltà.