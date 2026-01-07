Epifania di fede e tradizione: Trani saluta le feste con il suggestivo arrivo dei Re Magi a San Giovanni

Social Video 2 minuti I Re Magi, di Trani Tradizioni, a San Giovanni Tonino Lacalamita

Se la mattinata del 6 gennaio è stata il regno indiscusso della gioia infantile e delle calze colme di dolci, il calar della sera ha restituito all'Epifania la sua anima più sacra e solenne. Ieri, a conclusione del ricco calendario de "Le Vie del Natale", Trani ha vissuto un momento di rara suggestione: l'arrivo dei Re Magi, un evento che ha intrecciato la spettacolarità della rievocazione storica con la profondità della fede. Tutto ha avuto inizio allein Piazza Libertà. Da qui, sotto lo sguardo curioso e ammirato della cittadinanza, si è mosso il corteo storico curato nei minimi dettagli dall'associazione. I figuranti hanno rievocato il lungo viaggio dei Magi d'Oriente, attraversando le vie della città in un percorso che non è stato solo scenico, ma profondamente simbolico. Il corteo ha raggiunto il suo culmine alle 20presso lain via Giovanni Beltrani. Qui, la storia ha lasciato il passo alla liturgia: l'ingresso solenne dei Magi in chiesa e l'adorazione del Bambino Gesù hanno segnato il momento più alto della serata, unendo fedeli e curiosi in un unico abbraccio comunitario.Ad accogliere i Magi e i fedeli è stato il parroco, che durante l'omelia ha toccato le corde più sensibili dei presenti, invitando a riflettere sul messaggio potente che si cela dietro l'immagine del Bambinello: «È proprio così» ha commentato Don Gaetano a margine della celebrazione, riprendendo una citazione di Santa Chiara d'Assisi: «"Nella nuda carne scopriamo l'Onnipotenza del Creatore". Attraverso l'essenzialità è bello riscoprire la bellezza dell'amore di Dio. Ci si avvicina molto a questi momenti spirituali proprio pensando alla fragilità umana. Dio bambino ci ricorda che siamo tutti fragili e che Lui accoglie le nostre fragilità. Non dobbiamo mai perderlo di vista».Dietro la bellezza visiva e l'organizzazione impeccabile dell'evento c'è, ancora una volta, la mano esperta dell'associazione. Attiva dal 2005, l'associazione guidata dal presidentesi conferma custode dell'identità culturale cittadina. Intervistato durante l'evento, il Presidente Forni ha ribadito con orgoglio il legame indissolubile con la città: «Trani chiama, Trani Tradizioni risponde. Noi siamo sempre presenti, specialmente quando si tratta di far capire ai bambini il significato della Natività. Quest'anno abbiamo scelto di non spostarci fuori città, anche se le richieste non mancavano, proprio per dare il massimo alla nostra Trani, perché lo merita: "Trani solo per Trani"». Forni, noto per la sua attenzione alla perfezione organizzativa, ha voluto ringraziare chi ha garantito la sicurezza del corteo: «Voglio che le cose vadano bene e ringrazio il corpo dei vigili urbani che oggi sono stati impeccabili come sempre. Preservare la bellezza della tradizione significa anche pretendere che tutto funzioni al meglio per le famiglie che vengono a vederci».La serata di ieri non ha celebrato solo la fine delle vacanze, ma ha rinnovato un patto d'amore tra la città e le sue radici.guarda già al futuro: «Ci aspettano tanti appuntamenti nel 2026» promette Forni, confermando che l'impegno per portare il nome e la cultura di Trani anche "al di là delle mura cittadine" continuerà con rinnovato vigore. Ma per ieri sera, l'unica cosa che contava era lo stupore negli occhi dei presenti davanti al mistero dei Magi, in quella perfetta fusione tra la storia sacra e il cuore pulsante della comunità tranese.