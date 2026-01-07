I Re Magi alla Chiesa di San Giovanni. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
I Re Magi alla Chiesa di San Giovanni. Foto Tonino Lacalamita
Eventi e cultura

Epifania di fede e tradizione: Trani saluta le feste con il suggestivo arrivo dei Re Magi a San Giovanni

Un corteo storico e una liturgia profonda, sinergia tra “Trani Tradizioni” e la Parrocchia di San Giovanni

Trani - mercoledì 7 gennaio 2026 07.15
Se la mattinata del 6 gennaio è stata il regno indiscusso della gioia infantile e delle calze colme di dolci, il calar della sera ha restituito all'Epifania la sua anima più sacra e solenne. Ieri, a conclusione del ricco calendario de "Le Vie del Natale", Trani ha vissuto un momento di rara suggestione: l'arrivo dei Re Magi, un evento che ha intrecciato la spettacolarità della rievocazione storica con la profondità della fede. Tutto ha avuto inizio alle 18:30 in Piazza Libertà. Da qui, sotto lo sguardo curioso e ammirato della cittadinanza, si è mosso il corteo storico curato nei minimi dettagli dall'associazione Trani Tradizioni. I figuranti hanno rievocato il lungo viaggio dei Magi d'Oriente, attraversando le vie della città in un percorso che non è stato solo scenico, ma profondamente simbolico. Il corteo ha raggiunto il suo culmine alle 20:00 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista in via Giovanni Beltrani. Qui, la storia ha lasciato il passo alla liturgia: l'ingresso solenne dei Magi in chiesa e l'adorazione del Bambino Gesù hanno segnato il momento più alto della serata, unendo fedeli e curiosi in un unico abbraccio comunitario.

La parola alla Fede: "La grandezza nella fragilità"
Ad accogliere i Magi e i fedeli è stato il parroco Don Gaetano Lops, che durante l'omelia ha toccato le corde più sensibili dei presenti, invitando a riflettere sul messaggio potente che si cela dietro l'immagine del Bambinello: «È proprio così» ha commentato Don Gaetano a margine della celebrazione, riprendendo una citazione di Santa Chiara d'Assisi: «"Nella nuda carne scopriamo l'Onnipotenza del Creatore". Attraverso l'essenzialità è bello riscoprire la bellezza dell'amore di Dio. Ci si avvicina molto a questi momenti spirituali proprio pensando alla fragilità umana. Dio bambino ci ricorda che siamo tutti fragili e che Lui accoglie le nostre fragilità. Non dobbiamo mai perderlo di vista».

"Trani solo per Trani": l'orgoglio di Giuseppe Forni
Dietro la bellezza visiva e l'organizzazione impeccabile dell'evento c'è, ancora una volta, la mano esperta dell'associazione Trani Tradizioni. Attiva dal 2005, l'associazione guidata dal presidente Giuseppe Forni si conferma custode dell'identità culturale cittadina. Intervistato durante l'evento, il Presidente Forni ha ribadito con orgoglio il legame indissolubile con la città: «Trani chiama, Trani Tradizioni risponde. Noi siamo sempre presenti, specialmente quando si tratta di far capire ai bambini il significato della Natività. Quest'anno abbiamo scelto di non spostarci fuori città, anche se le richieste non mancavano, proprio per dare il massimo alla nostra Trani, perché lo merita: "Trani solo per Trani"». Forni, noto per la sua attenzione alla perfezione organizzativa, ha voluto ringraziare chi ha garantito la sicurezza del corteo: «Voglio che le cose vadano bene e ringrazio il corpo dei vigili urbani che oggi sono stati impeccabili come sempre. Preservare la bellezza della tradizione significa anche pretendere che tutto funzioni al meglio per le famiglie che vengono a vederci».

Un arrivederci al 2026
La serata di ieri non ha celebrato solo la fine delle vacanze, ma ha rinnovato un patto d'amore tra la città e le sue radici. Trani Tradizioni guarda già al futuro: «Ci aspettano tanti appuntamenti nel 2026» promette Forni, confermando che l'impegno per portare il nome e la cultura di Trani anche "al di là delle mura cittadine" continuerà con rinnovato vigore. Ma per ieri sera, l'unica cosa che contava era lo stupore negli occhi dei presenti davanti al mistero dei Magi, in quella perfetta fusione tra la storia sacra e il cuore pulsante della comunità tranese.
Don Gaetano Lops JPGGiuseppe Forni JPGI Re Magi di Trani Tradizioni JPGI Re Magi di Trani Tradizioni JPGI Re Magi di Trani Tradizioni JPGI Re Magi di Trani Tradizioni JPGI Re Magi di Trani Tradizioni JPGI Re Magi di Trani Tradizioni JPGI Re Magi di Trani Tradizioni JPGI Re Magi di Trani Tradizioni JPGI Re Magi di Trani Tradizioni JPGI Re Magi di Trani Tradizioni JPGI Re Magi di Trani Tradizioni JPG
Social Video2 minutiI Re Magi, di Trani Tradizioni, a San GiovanniTonino Lacalamita
  • Trani Tradizioni
Altri contenuti a tema
Oltre la calza c'è la storia: "Trani Tradizioni" e i Re Magi per il gran finale delle feste Oltre la calza c'è la storia: "Trani Tradizioni" e i Re Magi per il gran finale delle feste Un suggestivo corteo storico e la celebrazione liturgica chiudono il cartellone de “Le Vie del Natale”
“La Luce della Speranza”, festa l'11 dicembre alla Parrocchia Santa Chiara Associazioni “La Luce della Speranza”, festa l'11 dicembre alla Parrocchia Santa Chiara L'evento in collaborazione con l’Associazione Culturale Trani Tradizioni
Trani Tradizioni ha una nuova casa: inaugurata la sede in via Pertini Associazioni Trani Tradizioni ha una nuova casa: inaugurata la sede in via Pertini Il presidente Forni: "Un luogo per crescere e includere, grazie ai nostri sponsor"
La "Settimana Medioevale" un successo che fa discutere, «Trani Tradizioni» non si sottrae e convoca una conferenza stampa Associazioni La "Settimana Medioevale" un successo che fa discutere, «Trani Tradizioni» non si sottrae e convoca una conferenza stampa L'associazione festeggia l'entusiasmo popolare per i 20 anni dell'evento e annuncia una conferenza stampa per chiarire le criticità del "pre, durante e post" del grande spettacolo dell'Incendio del Castello.
«Incendio al Castello» le immagini più belle dell'evento di Trani «Incendio al Castello» le immagini più belle dell'evento di Trani ... e già si lavora per la prossima edizione per una manifestazione che sarà ancora più ricca
Trani Tradizioni, oggi il clou della Settimana Medievale: l'incendio al Castello Associazioni Trani Tradizioni, oggi il clou della Settimana Medievale: l'incendio al Castello Dalle ore 21:00 il tanto atteso evento
"La Settimana Medievale" a Trani: gli appuntamenti del 09 agosto Associazioni "La Settimana Medievale" a Trani: gli appuntamenti del 09 agosto Entra nel vivo la kermesse storica dell'associazione "Trani Tradizioni"
Trani Tradizioni: il Corteo Storico cambia il percorso per motivi di sicurezza Associazioni Trani Tradizioni: il Corteo Storico cambia il percorso per motivi di sicurezza Il nuovo itinerario del 10 agosto cambia per garantire la massima tutela dei partecipanti e del pubblico
Bottaro difende il Capodanno: “Trani è viva, stop veleni social”. Bilancio agrodolce.
7 gennaio 2026 Bottaro difende il Capodanno: “Trani è viva, stop veleni social”. Bilancio agrodolce.
Terza Categoria, altri tre punti d’oro per l’Asd Trani contro la Real Molfetta, sconfitta 1-0
7 gennaio 2026 Terza Categoria, altri tre punti d’oro per l’Asd Trani contro la Real Molfetta, sconfitta 1-0
Trionfo di sorrisi in Piazza Libertà: Trani abbraccia 1.600 bambini per un’Epifania all’insegna dell’inclusione e della festa
7 gennaio 2026 Trionfo di sorrisi in Piazza Libertà: Trani abbraccia 1.600 bambini per un’Epifania all’insegna dell’inclusione e della festa
Terremoto giudiziario alla BAT, Ventola (FdI) non fa sconti: «Lodispoto si dimetta subito»
7 gennaio 2026 Terremoto giudiziario alla BAT, Ventola (FdI) non fa sconti: «Lodispoto si dimetta subito»
Antonio Decaro oggi sarà presidente della Puglia: "Mi sono dedicato alla famiglia in questi giorni "
7 gennaio 2026 Antonio Decaro oggi sarà presidente della Puglia: "Mi sono dedicato alla famiglia in questi giorni"
La "Coop.Sociale di Promozione Sociale " di Trani: "Il grido di Domenico e la ns. opposizione non violenta "
6 gennaio 2026 La "Coop.Sociale di Promozione Sociale" di Trani: "Il grido di Domenico e la ns. opposizione non violenta"
A Trani premiati i vincitori del concorso “La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026”
6 gennaio 2026 A Trani premiati i vincitori del concorso “La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026”
Racconti di Natale: premiata a Trani la creatività che racconta la Speranza
6 gennaio 2026 Racconti di Natale: premiata a Trani la creatività che racconta la Speranza
La Puglia si prepara al freddo polare. Viaggio nella memoria tra il mito del ’56 e le immagini di una Trani imbiancata
6 gennaio 2026 La Puglia si prepara al freddo polare. Viaggio nella memoria tra il mito del ’56 e le immagini di una Trani imbiancata
Polisportiva Trani sempre più in vetta e dominante: 5-1 all’Eagles Bisceglie
6 gennaio 2026 Polisportiva Trani sempre più in vetta e dominante: 5-1 all’Eagles Bisceglie
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.