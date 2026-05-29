“Addii mancati”, Paola De Benedictis presenta a Trani la nuova edizione del suo libro tra poesia, memoria e congedi sospesi

Domenica 31 maggio, alle ore 18:30, loospiterà la presentazione dil'opera poetica della scrittrice tranese, in una nuova edizione ampliata e arricchita da testi inediti. Un appuntamento culturale che si preannuncia intenso e profondamente introspettivo, dedicato alla riflessione sul significato del distacco, della memoria e delle relazioni umane.Ad aprire l'incontro saranno i saluti del presidente dello Sporting Club,, mentre a dialogare con l'autrice sarà. "Addii mancati", pubblicato originariamente nel 2024 e oggi riproposto in una versione rinnovata, rappresenta una delle opere più mature e significative del percorso letterario diautrice da anni impegnata nella promozione culturale e nella valorizzazione della scrittura poetica sul territorio. Dopo le precedenti pubblicazioni "Cuore fratto zero" ed "Effetto Barnum", anche quest'ultimo lavoro conferma una cifra stilistica fortemente emotiva, lirica e introspettiva.Il libro si sviluppa attorno a una domanda centrale: è possibile catalogare gli addii? Comprendere davvero ciò che resta dopo una separazione? Da questa riflessione prende forma una raccolta poetica che attraversa il dolore della perdita, la memoria dei legami incompiuti e quel senso di sospensione che accompagna i congedi mai davvero conclusi. Non a caso è la stessa autrice a definire il libro: «Un'ammissione di resa. Una bandiera bianca.» Parole che restituiscono il tono profondo dell'opera, nella quale l'addio non viene raccontato soltanto come distacco dall'altro, ma come perdita di una parte di sé: «Congedarsi è separarsi due volte. Una prima dall'amato ed una seconda da quella parte di sé stessi che con l'amato perduto va perduta per sempre.»La nuova edizione di "Addii mancati", come annunciato dalla stessasui social, nasce dalla volontà di continuare a far vivere il libro anche dopo la chiusura della casa editrice Affiori: «Il libro continua a crescere, più che mai vivo per legge.» La scrittura dell'autrice si muove tra poesia e riflessione esistenziale, alternando immagini simboliche, memoria emotiva e una lingua intensa, spesso costruita attraverso contrasti e tensioni interiori.Un percorso letterario che, attraverso il tema dell'assenza, invita il lettore a confrontarsi con le proprie fragilità più profonde. L'appuntamento allo Sporting Club , da non perdere, si annuncia dunque come un momento di dialogo culturale e umano, nel quale la poesia diventa occasione di ascolto, condivisione e confronto attorno ai temi universali dell'amore, della perdita e della memoria.