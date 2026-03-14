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Attualità

Educare e dialogare con i figli: incontro per genitori ed educatori

Il 15 marzo all’Accademia Blanchard esperti a confronto su crescita, comunicazione e scelte dei giovani

Trani - sabato 14 marzo 2026 6.34
Comprendere meglio il mondo dei ragazzi e migliorare il dialogo tra genitori e figli: è questo l'obiettivo dell'incontro "Orientare alla crescita – comunicare consapevolmente con le nuove generazioni", in programma sabato 15 marzo dalle 10.00 alle 12.30 presso l'Accademia Blanchard di Trani, in via A. Prologo 23 a Palazzo Bianchi.

L'appuntamento sarà un momento di confronto aperto tra famiglie ed esperti per approfondire alcuni aspetti fondamentali della crescita degli adolescenti: dal funzionamento del cervello dei ragazzi e il ruolo della corteccia prefrontale nelle decisioni, alla comunicazione tra genitori e figli, fino all'importanza delle esperienze formative nello sviluppo dell'autostima e nell'orientamento futuro.

Interverranno la dott.ssa Fiorenza Fanizzi, tecnico della riabilitazione psichiatrica dei minori, il dott. Felice Scaringella, psicologo e psicoterapeuta, e la dott.ssa Rita Marinelli, educatrice e pedagogista. A moderare l'incontro sarà l'avv. Luca Volpe, esperto in diritto di famiglia e diritto digitale e autore del libro "Online! Guida ai rischi del web".

L'evento è a ingresso libero ed è rivolto a genitori, educatori e a tutti coloro che desiderano acquisire strumenti utili per accompagnare con maggiore consapevolezza la crescita delle nuove generazioni.tl@
Educare e dialogare con i figli: incontro per genitori ed educatori
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