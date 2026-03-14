Educare e dialogare con i figli: incontro per genitori ed educatori

Comprendere meglio il mondo dei ragazzi e migliorare il dialogo tra genitori e figli: è questo l'obiettivo dell'incontro, in programmapresso l'Accademia Blanchard di Trani, in via A. Prologo 23 a Palazzo Bianchi.L'appuntamento sarà un momento di confronto aperto tra famiglie ed esperti per approfondire alcuni aspetti fondamentali della crescita degli adolescenti: dal funzionamento del cervello dei ragazzi e il ruolo della corteccia prefrontale nelle decisioni, alla comunicazione tra genitori e figli, fino all'importanza delle esperienze formative nello sviluppo dell'autostima e nell'orientamento futuro.Interverranno la, tecnico della riabilitazione psichiatrica dei minori, il, psicologo e psicoterapeuta, e la, educatrice e pedagogista. A moderare l'incontro sarà l', esperto in diritto di famiglia e diritto digitale e autore del libro "Online! Guida ai rischi del web".L'evento è aed è rivolto a genitori, educatori e a tutti coloro che desiderano acquisire strumenti utili per accompagnare con maggiore consapevolezza la crescita delle nuove generazioni.