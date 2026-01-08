Biblioteca Comunale di Trani
"Atlantide" di Sara Pedone: in Biblioteca un romanzo tra relazioni, emozioni e tempo

Il 10 gennaio l'autrice dialogherà con Alessandra Inchingolo e Roberta Schiralli

Trani - giovedì 8 gennaio 2026 15.46
La Città di Trani, Assessorato alle Culture, in collaborazione con le associazioni Agave e Fidapa – sezione di Trani, invita sabato 10 gennaio alle ore 17 nella Biblioteca "G.Bovio" alla presentazione del libro ATLANTIDE (ed. Nuova Palomar, 2025) della dott.ssa Sara Pedone Dopo i saluti istituzionali, l'autrice dialogherà con le avv. Alessandra Inchingolo e Roberta Schiralli, offrendo al pubblico l'opportunità di approfondire i temi del romanzo, tra relazioni, tempo e complessità emotiva, e di confrontarsi direttamente con l'autrice. L'incontro sollecita i partecipanti a immergersi nelle sfumature emotive e narrative che rendono Atlantide un'opera intensa e contemporanea.
Il libro
Sembrerebbe una storia abbastanza ricorrente, quasi ovvia. I soggetti sono un lui, una lei, poi un'altra Lei e direi quasi incidentalmente un altro Lui. Un rapporto che langue a causa dell'implacabile monotonia, artefice principale il "tempo". Quindi compare un altra lei, frasca, spontanea, attraente che da una scossa, quasi fosse un colpo di "Taser" a un rapporto ormai finito. Poi ancora compare un altro lui, che potremmo considerare come un atto dovuto. Fin qui la storia narrata è la nostra! Ma il finale che l'autrice ci riserva è di quelli degni dei migliori "Gialli". Di quelli che lasciano con il fiato mozzato.
