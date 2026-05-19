Polizia di Stato
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Cronaca

15enne biscegliese aggredito su un bus pubblico a Trani

Il ragazzo, affetto da una forma di disabilità, ha avuto la peggio in un diverbio nato con l'autista del mezzo. La denuncia del fratello

Trani - martedì 19 maggio 2026 11.31
L'ennesimo episodio di violenza ha coinvolto un giovanissimo biscegliese a Trani. Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio si è registrata un'aggressione all'interno di un bus pubblico di linea tra l'autista del mezzo e un 15enne originario di Bisceglie, affetto da una forma di disabilità. Le ragioni della violenta lite sono ora all'attenzione della Polizia di Stato, che è intervenuta sul posto con una volante e indaga ora su quanto accaduto: secondo le prime ricostruzioni, il diverbio sarebbe nato per il possesso del biglietto di viaggio.
Il ragazzo era salito con l'intento di recarsi a casa della nonna dopo la scuola. Dopo una discussione verbale, la situazione è degenerata e l'uomo alla guida ha cercato di far scendere il 15enne dal bus con la forza, sferrandogli anche un pugno. La scena è stata ripresa da una persona presente in quel momento sul mezzo, incredule di quanto stesse avvenendo davanti ai loro occhi.
Sui social la denuncia del fratello maggiore: «Sono sempre stato contrario alla violenza, soprattutto se viene usata contro i più deboli e quando a ricorrerne è qualcuno che ricopre una carica pubblica. Quello che è successo oggi a mio fratello poteva capitare a chiunque. Ovviamente procederemo con la querela, ma quanto accaduto mi fa seriamente riflettere». «Mio fratello fortunatamente non ha danni permanenti. Questa volta è andata "bene", ma la situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Quanto successo non deve mai più ripetersi» ha aggiunto, richiamando pubblicamente l'attenzione sull'Amet di Trani.
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