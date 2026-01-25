Polizia locale
Polizia locale
Enti locali

Polizia Locale di Trani, bilancio 2025 positivo nonostante l’organico ridotto

Oltre 12mila interventi gestiti e quasi 20mila sanzioni: in arrivo 10 nuovi agenti a tempo indeterminato

Trani - domenica 25 gennaio 2026 14.53
Il bilancio dell'anno 2025, seppur con un ridotto numero di agenti (31 unità a tempo indeterminato e 4 agenti a tempo determinato) può definirsi positivamente conclusosi.

La sala operativa ha dato corso a 12572 richieste d'intervento; sono stato rilevati 323 sinistri stradali di cui 103 con feriti e 1 mortale. Sono state evase 228 pratiche di polizia giudiziaria, eseguiti 683 fra sopralluoghi, accertamenti, controlli ordinanze in materia ambientale (è attivato un servizio di telecamere mobili per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti su diverse zone del territorio locale). Sono stati effettuati 2515 controlli in materia di somministrazione. Sono stati controllati 98532 transiti nelle Zone e Traffico Limitato ed aree pedonali (con implementazione dei sistemi di controllo elettronico a mezzo telecamere), sono state accertate 19667 sanzioni al Codice della strada.

Ai fini della sicurezza urbana, la Polizia Locale (in stretta sinergia con l'Ufficio E-Gov istituito presso l'Ente) ha implementato i sistemi di video sorveglianza cittadina, raddoppiando la dotazione delle video camere a protezione del territorio (43 nuovi presidi).

Questo appena iniziato sarà un anno particolare perché tra pochi giorni il Corpo vedrà finalmente dotarsi di 10 nuove unità operative in pianta stabile. Con queste nuove assunzioni inizia il potenziamento del Corpo della Polizia Locale, al fine di garantire maggiore sicurezza e ulteriori servizi alla città, incrementando il controllo del territorio. Detta attività però non è ancora conclusa anzi e in fase di ulteriore potenziamento.
  • Polizia
Altri contenuti a tema
Dieci nuovi vigili a Trani: assunzioni a tempo indeterminato da febbraio Vita di città Dieci nuovi vigili a Trani: assunzioni a tempo indeterminato da febbraio L'annuncio arriva alla vigilia della Festività di San Sebastiano
Spaccio di droga, in manette coppia di trentenni di Trani Cronaca Spaccio di droga, in manette coppia di trentenni di Trani Sequestrati settecento grammi di stupefacenti
Controlli nei locali a Trani: arrestato un 30enne con arma clandestina modificata Cronaca Controlli nei locali a Trani: arrestato un 30enne con arma clandestina modificata Sequestrata una pistola lanciarazzi e un manganello
1 Trani saluta il Maresciallo Pierino: ultimo giorno in volante per il sovrintendente Pietro Antifora Attualità Trani saluta il Maresciallo Pierino: ultimo giorno in volante per il sovrintendente Pietro Antifora Oltre 40 anni di servizio a servizio dello Stato
Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale Attualità Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale La consegna avverrà da parte del prefetto Silvana D'Agostino
In pensione il Commissario Francesca Dell’Olio, punto di riferimento per la legalità nel territorio Politica In pensione il Commissario Francesca Dell’Olio, punto di riferimento per la legalità nel territorio L’assessora regionale Debora Ciliento: «Grazie per la dedizione e il servizio reso ai cittadini, esempio di professionalità e impegno»
Va in pensione il Commissario Francesca Dell’Olio: una vita al servizio dello Stato Attualità Va in pensione il Commissario Francesca Dell’Olio: una vita al servizio dello Stato Dopo 35 anni di carriera nella Polizia di Stato, il Questore Fabbrocini saluta e ringrazia la vice dirigente del Commissariato di Trani
Momenti di tensione in via Sant’Annibale Maria di Francia: intervento per TSO blocca la circolazione Cronaca Momenti di tensione in via Sant’Annibale Maria di Francia: intervento per TSO blocca la circolazione Operazione congiunta di 118, Polizia di Stato e locale
Cercasi veri consiglieri comunali, a Trani tra la politica che stanca e la fiducia che si perde
25 gennaio 2026 Cercasi veri consiglieri comunali, a Trani tra la politica che stanca e la fiducia che si perde
Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales
25 gennaio 2026 Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales
Sanità a Trani, una ferita ancora aperta: Etica e Politica sollecita il sindaco Bottaro a un confronto con la Regione
25 gennaio 2026 Sanità a Trani, una ferita ancora aperta: Etica e Politica sollecita il sindaco Bottaro a un confronto con la Regione
Imposta di soggiorno, 'Trani Libera': “Scelta sbagliata e fuori tempo "
25 gennaio 2026 Imposta di soggiorno, 'Trani Libera': “Scelta sbagliata e fuori tempo "
Province, il ritorno al centro della scena istituzionale
25 gennaio 2026 Province, il ritorno al centro della scena istituzionale
Dante a San Toma: un successo lo spettacolo di Marco Curci a Trani
24 gennaio 2026 Dante a San Toma: un successo lo spettacolo di Marco Curci a Trani
"Passaggio ad Auschwitz ": la Shoah nelle note di Roberto Fasciano
24 gennaio 2026 "Passaggio ad Auschwitz": la Shoah nelle note di Roberto Fasciano
Villa Bini sotto i riflettori di "Club Giovani Trani "
24 gennaio 2026 Villa Bini sotto i riflettori di "Club Giovani Trani"
Angela Mercorio: «La scuola non è uno slogan. Servono verità e sicurezza»
24 gennaio 2026 Angela Mercorio: «La scuola non è uno slogan. Servono verità e sicurezza»
La Polizia Locale di Trani si rafforza, l’Assessora Cecilia Di Lernia: «Torniamo a dare futuro ai giovani e sicurezza alla città»
24 gennaio 2026 La Polizia Locale di Trani si rafforza, l’Assessora Cecilia Di Lernia: «Torniamo a dare futuro ai giovani e sicurezza alla città»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.