Polizia Locale di Trani, bilancio 2025 positivo nonostante l’organico ridotto

Il bilancio dell'anno 2025, seppur con un ridotto numero di agenti (31 unità a tempo indeterminato e 4 agenti a tempo determinato) può definirsi positivamente conclusosi.



La sala operativa ha dato corso a 12572 richieste d'intervento; sono stato rilevati 323 sinistri stradali di cui 103 con feriti e 1 mortale. Sono state evase 228 pratiche di polizia giudiziaria, eseguiti 683 fra sopralluoghi, accertamenti, controlli ordinanze in materia ambientale (è attivato un servizio di telecamere mobili per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti su diverse zone del territorio locale). Sono stati effettuati 2515 controlli in materia di somministrazione. Sono stati controllati 98532 transiti nelle Zone e Traffico Limitato ed aree pedonali (con implementazione dei sistemi di controllo elettronico a mezzo telecamere), sono state accertate 19667 sanzioni al Codice della strada.



Ai fini della sicurezza urbana, la Polizia Locale (in stretta sinergia con l'Ufficio E-Gov istituito presso l'Ente) ha implementato i sistemi di video sorveglianza cittadina, raddoppiando la dotazione delle video camere a protezione del territorio (43 nuovi presidi).



Questo appena iniziato sarà un anno particolare perché tra pochi giorni il Corpo vedrà finalmente dotarsi di 10 nuove unità operative in pianta stabile. Con queste nuove assunzioni inizia il potenziamento del Corpo della Polizia Locale, al fine di garantire maggiore sicurezza e ulteriori servizi alla città, incrementando il controllo del territorio. Detta attività però non è ancora conclusa anzi e in fase di ulteriore potenziamento.