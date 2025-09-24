polizia locale
Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale

La consegna avverrà da parte del prefetto Silvana D'Agostino

Trani - mercoledì 24 settembre 2025 Comunicato Stampa
A conclusione delle sessioni di esame per il conseguimento delle Patenti di Servizio da parte degli agenti delle Polizie Locali e della Polizia Provinciale, giovedì 25 settembre alle 10, presso la Sala Rossa del Castello di Barletta, si terrà la cerimonia di consegna delle pergamene attestanti il superamento delle prove.

L'evento rappresenta un'occasione per rendere merito all'incessante lavoro svolto e all'impegno quotidianamente profuso sul territorio dagli operatori delle Polizie Locali e della Polizia Provinciale, consentendo il raggiungimento di brillanti risultati, e nel contempo per valorizzare il ruolo di presidio strategico di sicurezza urbana, promotore di legalità e punto di riferimento essenziale per le comunità.

La Commissione d'Esame per il rilascio delle Patenti di Servizio è stata presieduta dal Dirigente della Prefettura di Barletta Andria Trani, Viceprefetto Maria Ilenia Piazzolla, ed ha avuto tra i suoi componenti il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Francesco Quatela, in rappresentanza della Polizia Stradale, Pasquale Naccarata e Andrea Chiarappa in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Territoriale del Sud Motorizzazione Civile, Giuseppe D'Alessio in rappresentanza della Polizia Provinciale, il Comandante della Polizia Locale di Canosa Simone Testa e, come segretario, il Commissario della Polizia Locale di Andria Domenico Strippoli.

Sono stati complessivamente 138 gli agenti che, dopo aver frequentato il corso presso una scuola di formazione, hanno superato l'esame (consistente in una prova teorica ed una pratica) ed ai quali il Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D'Agostino, consegnerà gli attestati nella mattinata di giovedì.
